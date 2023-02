Ďalší pokus o skorší termín predčasných volieb. Opozícia sa bude snažiť aj o otvorenie schôdze k migom

Prvá mimoriadna schôdza, ktorú Smer k zmene termínu predčasných volieb inicioval, sa konala pred vyše týždňom. Ani po štyroch pokusoch nebol parlamentu uznášaniaschopný a predseda parlamentu presunul schôdzu na marec. Schôdza sa zrejme neotvorí ani dnes. Síce aktuálne po víkendových vyjadreniach najmä medzi koaličnými poslancami neexistuje politická vôľa, nie je vylúčené, že sa niečo zmení. Žiadne prekvapenie sa však v tejto chvíli neočakáva ani pri skoršom termíne, ani pri migoch.

Druhý deň, štvrtý pokus. Poslanci opäť neotvorili mimoriadnu schôdzu k zmene termínu volieb, presunula sa na marec

Aktualizované 13:09 Parlament opäť nie je uznášaniaschopný, Kollár prerušil schôdzu na pol hodinu, potom opäť zistí stav v parlamente. „V prípade, že nebude ani vtedy uznášaniaschopná, schôdza bude zajtra o 9.00, kde to opäť zistíme,“ povedal predseda parlamentu.

Aktualizované 12:55 OĽaNO si naďalej stojí za septembrovým termínom volieb

Hnutie OĽANO si naďalej stojí za septembrovým termínom predčasných parlamentných volieb. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol poslanec parlamentu a šéf OĽaNO Igor Matovič. Formát rokovaní o termíne predčasných volieb podľa neho určila prezidentka SR Zuzana Čaputová, keď 18. januára povedala, že je pre ňu akceptovateľný aj september, ktorý si napokon parlament aj odhlasoval.

Čítajte viac Ak by Čaputová vymenovala úradnícku vládu, voľby by mali byť čím skôr, mieni Matovič

Aktualizované 12:45 Poslanci bývalej koalície však spresnili, že neotvorenie schôdze k poskytnutiu stíhacích lietadiel Ukrajine neznamená ich negatívny postoj. Lukáš Kyselica (OĽaNO) avizoval prípravu uznesenia k ich darovaniu. „Som za to, ale nebuďme prví, urobme to ako spoločenstvo a zároveň z mierového nástroja Európskej únie získajme za to naspäť nejakú náhradu,“ uviedol Kyselica. Pomoc by sa mala podľa neho koordinovať v rámci formátu Ramstein. Myslí si, že niektoré lietadlá by sa mohli poskytnúť aj na súčiastky.

Čítajte viac Naď odmieta, že by slovenské MiGy už boli na Ukrajine

Poslanec Marián Kéry zo strany Smer-SD, ktorá mimoriadnu schôdzu iniciovala, dodávky vojenskej techniky Ukrajine odmieta. Nestotožňuje sa ani s označovaním Ruska ako teroristického štátu. Rusko označil za agresora. Lukáš Kyselica aj Jana Bittó Cigániková takisto naďalej súhlasia so septembrovým termínom predčasných parlamentných volieb. Poukazujú na dohodu v rámci bývalých koaličných strán.

Aktualizované 12:40 Schôdzu nepodporí ani SaS

Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) povedal, že liberáli v pondelok (27. 2.) nepodporia otvorenie mimoriadnej parlamentnej schôdze o skoršom termíne volieb a poskytnutí stíhačiek MiG-29 Ukrajine. „Naši voliči uprednostňujú septembrový termín volieb, my si tým pádom stojíme za týmto termínom,“ povedal Matovič. V prípade, ak by prezidentka vymenovala úradnícku vládu, bol by za čo najskoršie voľby. „Posledné, čo krajina potrebuje je, aby sme opäť robili na poslednú chvíľu chaos,“ reagoval Viskupič.

Smer žiada, aby parlament rozhodol o skoršom termíne predčasných volieb. Navrhuje ich konanie na 24. júna, nie na konci septembra. Argumentuje, že vláda s obmedzenými kompetenciami nie je oprávnená, a tým ani schopná plniť základné úlohy a zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov.

Aktualizované 12:35 Čas tlačí

Na to, aby sa stihol schváliť termín predčasných volieb na 24.júna, by musel Boris Kollár voľby vyhlásiť 6. marca. Keďže predchádzajúci mimoriadnu schôdzu presunul na riadnu marcovú, ktorá začne 14. marca, lehoty sa nestíhajú. Toto bude zrejme posledný pokus poslancov o zmenu termínu. V marci už nemá zmysel snažiť sa o skoršie voľby ani podľa Smeru. „V marci nám uplynú všetky lehoty a môžeme potom akurát tak uvažovať, že urobíme parlamentné voľby okolo 17. júla, keď bude v Bratislave a na Slovensku vonku 40 stupňov. Čo to je za nezmysel?“ hovoril líder Smeru Fico po presunutí schôdze.

Čítajte viac Voľby v júni sú nereálne: Zmeniť by sa museli tri veci. Poslanci budú môcť rozhadzovať miliardy až do septembra

Okrem toho chce Smer-SD na rokovaní presadiť uznesenie, ktorým má parlament vysloviť nesúhlas s odovzdaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Poslanci zo strany pripomenuli, že vláde bola vyslovená nedôvera, a preto nemá kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. Tvrdia, že medzi ne patrí aj poskytnutie stíhačiek, hovoria o rozpore s Ústavou SR.

Prvá mimoriadna schôdza ani na štvrtý pokus nevyšla

O témach mal parlament rokovať už v polovici februára, Smer-SD už vtedy inicioval dve mimoriadne rokovania. Plénum však pri schôdzi o skoršom termíne volieb nebolo uznášaniaschopné. Na schôdzi k stíhačkám zas poslanci odmietli program rokovania.

K skoršiemu termínu predčasných volieb vtedy vyzvala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Poukázala pritom na aktuálnu politickú situáciu, ktorú podľa nej charakterizuje „legislatívna parlamentná smršť“ a ktorá ohrozuje ústavné princípy a verejné financie. Nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu podporujú návrh na zmenu termínu predčasných volieb. Naznačili však, že rokovanie je zbytočné, ak minimálne SaS nevyšle signál, že chce o zmene diskutovať.