Poslanci neotvorili ani druhú mimoriadnu schôdzu. Bude ďalšia? Matovič vyčíta opozícii dochádzku

Parlament ani neotvoril ani druhú mimoriadnu schôdzu k skoršiemu termínu volieb a stíhačkám MiG-29. Mimoriadna schôdza bude presunutá, tak ako prvá, na ďalšiu riadnu marcovú schôdzu. Líder OĽaNO Igor Matovič opäť poukázal na to, že opoziční poslanci v laviciach chýbali.

Parlament nebol ani dnes ráno uznášaniaschopný, prezentovalo sa 55 poslancov. Predseda parlamentu Boris Kollár presunul schôdzu o hodinu. Schôdzu nakoniec neotvorili ani po štvrtom pokuse.

Opoziční poslanci opäť chýbajú, uviedol Matovič. Zrejme im septembrový termín vyhovuje

Aktualizované 10:29 „Opakujem, pokiaľ SaS nedá 15 poslancov, tak s tým treba prestať a začať sa venovať voľbám v septembri,“ reagoval Pellegrini.

Aktualizované 10:04 Poslanci mimoriadnu schôdzu neotvorili, bude presunutá na riadnu marcovú schôdzu, ktorá sa začína 14. marca. „Ďakujem pekne, ukončujem schôdzu a končím dnešný deň,“ povedal podpredseda parlamentu Peter Pčolinský.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Fico nr sr Robert Fico po neúspešnom hlasovaní o uznášaniaschopnosti parlamentu SR k otvoreniu 87. mimoriadnej schôdze NRSR o dodaní stíhačiek na Ukrajinu a skoršom termíne predčasných volieb. 28. február 2023.

Ak chcú jún, musia sa naučiť chodiť do roboty, zopakoval Matovič

„Chcem vás upozorniť, že keď nebude prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, podľa rokovacieho poriadku schôdzu ukončím a presuniem ju na ďalšiu riadnu schôdzu,“ uviedol Kollár. Podľa Matoviča sa opozícii napriek tomu, že chce skorší termín, zhoršuje dochádzka.

„Teraz im chýbalo 27 percent z ich poslancov, to je 16 poslancov z 59, ktorí tu mali byť do nohy. Keď na také hlasovanie neprídu dvaja poslanci Smeru, vrátane exministra obrany, z Hlasu nepríde ani Pellegrini, to je iná hanba,“ uviedol.

Podobne argumentovalo OĽaNO aj včera s tým, že ľudia si urobia obraz sami. „Rozdiel je ten, že teraz hovoria o tom, že predčasné voľby v júni sú otázkou života a smrti, rovnako aj dodanie migov,“ reagoval Matovič na to, že ani koaliční poslanci neboli vždy v plnom počte. Priznal, že ešte do konca týždňa môžu prísť iniciatívy na zmenu termínu. „V prvom rade sa musia naučiť chodiť do roboty,“ dodal s tým, že tak v podstate ukážu, že im septembrový termín vyhovuje.

Za druhou schôdzou stojí opäť Smer

Rokovanie inicioval opozičný Smer-SD, pod návrh sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. Schôdza sa mala začať už v pondelok (27. 2.), plénum však nebolo uznášaniaschopné. Smer žiada, aby parlament rozhodol o skrátení volebného obdobia tak, aby sa predčasné voľby konali 24. júna a nie na konci septembra.

OĽaNO a SaS trvajú na voľbách v septembri. Ak chcú v Smere skorší termín, majú chodiť do práce

Argumentuje, že vláda s obmedzenými kompetenciami nie je oprávnená, a tým ani schopná plniť základné úlohy a zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Zároveň chce presadiť uznesenie, ktorým má parlament vysloviť nesúhlas s odovzdaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine.