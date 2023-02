Kollár rokuje s Hegerom. Len spoluprácou na jednej kandidátke môžeme zabrániť zvratu

Pracovné diskusie o možnom spájaní stredopravých politikov a strán pokračujú. Kým Kollár rokuje s Hegerom, bývalý premiér Mikuláš Dzurinda sa v menej Modrej koalície pokúša o dohodu s lídrom KDH Milanom Majerským.

Hegerova výzva poslancom: Robte si kampaň za svoje, nie za štátne

Len na jednej kandidátke máme šancu

Kollár hovorí o prepájaní „starých“ politikov s novými tvárami. „Čaká nás rokovanie s tímom premiéra Hegera a v najbližších týždňoch chystáme snem strany, na ktorom by sme mohli sfinalizovať podobu nášho zapojenia do spoločného projektu,“ uviedol Kollár na sociálnej sieti.

Čítajte viac KDH rokovalo s Modrou koalíciou. Majerský trvá na svojom, Dzurindovi dal domácu úlohu

„Som presvedčený, že len spoluprácou proeuópskych demokratov na jednej spoločnej kandidátke môžeme zabrániť prepadnutiu voličských hlasov a možnému zvratu v demokratickej a európskej budúcnosti Slovenska,“ uviedol.

Veľké spájanie zatiaľ bez veľkého výsledku

Rokovania o spájaní tzv. demokratických alebo stredopravých síl sa ťahajú už niekoľko mesiacov a väčší výsledok zatiaľ nevidíme. Jediná dohoda nastala medzi Miroslavom Kollárom a Mikulášom Dzurindom. Keďže bývalý premiér nestihol založiť vlastnú stranu, spojil sa s bývalým lídrom strany Spolu – občianska demokracia a túto stranu premenovali na Modrú koalíciu.

Majerský v Ide o pravdu: Dvojka od KDH pre Hegera je férová ponuka. Modrá koalícia je mačkopes

Na vyše hodinovej tlačovke odprezentoval ciele strany a tzv. „modré desatoro“ sám Dzurinda a to napriek tomu, že plánoval byť len poradcom niekde v úzadí. Ihneď sa objavili otázky o tom, či bude lídrom. Zatiaľ však nie je ani členom strany. Modrá koalícia bude mať snem už o pár dní, kde by mala tento problém vyriešiť.

M. Kollár z Modrej koalície v Ide o pravdu: Pre Matoviča sme pokazili šancu, ktorú nám dali voliči

Kým Kollár rokuje s Hegerom, Dzurinda rokuje s Majerským z KDH. Zatiaľ sa však ani tam nečrtá spájanie. Majerský požadoval od Dzurindu programové tézy, prostredníctvom ktorých by hľadali prienik. Zatiaľ to však na spájanie strán či vytvorenie koalície nevyzerá. KDH plánuje ísť do volieb samostatne a v prieskumoch si drží podporu okolo šiestich až siedmich percent. Modrá koalícia začala podľa prieskumu agentúry Focus na solídnych dvoch percentách.

S Majerským absolvoval niekoľko rokovaní aj Heger, no aktuálne sa ďalej neposúvajú. Líder KDH ponúkol odvolanému premiérovi dvojku na kandidátke, Heger to nekomentoval. Podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča to nie je dobrá ponuka. Eduard Heger je na odchode z OĽaNO už niekoľko týždňov a do týždňa alebo dvoch by sa mal konečne rozhodnúť, akou cestou sa poberie, či založí vlastnú stranu, alebo sa spojí s niektorou z už existujúcich strán.