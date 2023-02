Vyhrážanie sa novinárom: Polícia má podozrivého. Hamran prípad pridelil NAKA

Jeho zvolanie inicioval predseda výboru nezaradený poslanec Kristián Čekovský. Prezident Policajného zboru Štefan Hamran na výbore potvrdil, že polícia už má podozrivú osobu, voči ktorej budú už čoskoro vykonané procesné úkony. Zároveň uviedol, že okrem Jančkárovej je ďalšou poškodenou v prípade nebezpečného vyhrážania aj prezidentka Zuzana Čaputová.

„Máme tam určité informácie, dôkazy, ktoré smerujú ku konkrétnemu podozreniu. Zrejme sa budú vykonávať procesné úkony. Pracujeme s konkrétnou osobou, ktorú podozrievame z toho, že sa mohla dopustiť jedného z týchto skutkov,“ povedal policajný prezident.

Polícia podľa neho urobí všetko preto, aby tieto prípady vyšetrila a útoky na novinárov vníma veľmi citlivo. Šéf polície nechcel predbiehať v súvislosti s informáciami o trestnej sadzbe. Ide podľa neho o nebezpečné vyhrážanie, trestné stíhanie sa vedie v troch veciach.

Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA) napriek tomu, že to nie je v jej vecnej pôsobnosti. „Rozhodol som tak ako prezident Policajného zboru, keďže ide o novinárov. A myslím si, že v tejto spoločnosti by už mohla byť takáto stopka pre akékoľvek násilie smerujúce k novinárom, pretože vieme, čo sa stalo v tejto krajine, a bol by som nerád, keby sa niečo také zopakovalo,“ doplnil Hamran. Zároveň informoval, že na regionálnej úrovni bude polícia vytvárať štruktúry, ktoré budú kontaktné, a komunikačné body pre investigatívnych novinárov, aby im vedeli poskytnúť intenzívnejšiu ochranu.

Minister spravodlivosti Viliam Karas na výbore informoval o návrhu reformy trestnej politiky. Dodal, že novelizácia Trestného zákona už má ísť na rokovanie vlády. Týkať sa má nielen profesie novinára, ale aj lekárov či zdravotných sestier. Podľa jeho slov má dôjsť k sprísňovaniu trestného činu ohovárania.

„Riešime otázku šikanóznych trestných konaní vo vzťahu k novinárom, upravujeme skutkovú podstatu trestného činu ohovárania, riešime otázku podnecovania, kde sa budú riešiť otázky vyzývania na zhromaždenia pred obytnými domami rôznych osôb vrátane novinárov, útoky na rôzne povolania, ako sú lekári, vrátane novinárov,“ doplnil.

Na výbor boli pozvaní aj generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj, šéfka sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS Anna Sámelová i štátny tajomník rezortu kultúry Radoslav Kutaš.

K výhražným e-mailom a telefonátu voči moderátorke Marte Jančkárovej došlo podľa RTVS po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy, ktorej hostkou bola prezidentka Čaputová, a po relácii odvysielanej 25. februára, do ktorej sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru Mariána Kéryho Ľuboš Blaha, ktorý nebol pozvaný, čo RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla.

RTVS poukázala, že politické strany nemôžu svojvoľne meniť hostí, ktorých verejnoprávne médium do relácií pozvalo. Miesto v diskusnej relácii podľa telerozhlasu nepatrí politickej strane, ale konkrétnemu hosťovi, ktorého redakcia do diskusie pozvala z obsahových dôvodov.