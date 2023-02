O migoch by mal podľa Naďa rozhodnúť parlament. Na prípadnej diskusii sa zúčastní

O poskytnutí stíhačiek MiG-29 Ukrajine by mal rozhodnúť uznesením parlament, nie vláda. Myslí si to dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Je to aj v súlade s odporúčaním dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa, ktorý hovorí o lepšej právnej istote. Podľa slov rezortu obrany bude vláda o darovaní stíhačiek rokovať až po jeho schválení v parlamente.