Heger kritizuje vymenovanie poslanca OĽaNO do Tiposu. Neprešiel ani výberovým konaním

Zámer z programového vyhlásenia vlády dávať do štátnych podnikov miesto „našich ľudí“ odborníkov sa zjavne naplniť nepodarilo. Aspoň tak to konštatuje poslanec Ondrej Dostál (SaS) v prípade vymenovania poslanca Erika Ňarjaša (OĽaNO) za člena predstavenstva štátnej akciovej spoločnosti Tipos. Vychádza pritom z odpovedí od dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

Išlo o odpovede na jeho poslaneckú interpeláciu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Ňarjaša stihol vymenovať ešte vtedajší minister financií a predseda OĽaNO Igor Matovič deň pred odchodom z funkcie.

Vymenovanie Ňarjaša bolo problémové

Na otázku, či je podľa Hegera táto nomináciu v súlade s predstavenými zámermi vlády ohľadom odbornosti a nestrannosti, odpovedal stručne. „Nie, nepovažujem.“ Spôsob, akým došlo k nominácii podľa premiéra nie je v súlade so zámermi vlády ohľadom výberových konaní zástupcov štátu vo firmách s väčšinovou majetkovou účasťou štátu.

Potvrdil tiež, že k vymenovaniu došlo bez výberového konania a odbornosť mal preukázať priložený životopis. Na poslednú otázku Dostála, či by mal vôbec akýkoľvek poslanec parlamentu zastávať takúto funkciu, odpovedal Heger opäť stručne. „Nie.“ Z odpovedí premiéra tiež vyplýva, že sa s Ňarjašom plánuje stretnúť počas marcovej schôdze a „vyriešiť jeho pôsobenie v Tipose“.

Heger to vidí inak ako Matovič

„Na moje otázky mi pán premiér odpovedal síce stručne, ale úplne jasne. Až som poňal podozrenie, či mu s prípravou odpovedí nepomáhal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský,“ napísal Dostál. Okrem toho pripomenul pripomenul aj konkrétnu časť programového vyhlásenie vlády.

„Zámer z programového vyhlásenia vlády dávať do štátnych podnikov miesto „našich ľudí“ odborníkov sa v tomto prípade zjavne naplniť nepodarilo. Zrejme sa to odmietanie systému „našich ľudí“ týka iba „našich ľudí“ Smeru, nie ja „našich ľudí“ OĽaNO. Aspoňže pán premiér to vidí inak ako jeho (ešte stále) stranícky šéf,“ dodal člen poslaneckého klubu SaS.

Na odvolanie Ňarjaša z predstavenstva Tiposu vyzval Hegera v polovici januára aj poslanec SaS Juraj Krúpa. Heger je tiež dočasne poverený riadením ministerstva financií. „Je neprijateľné, aby poslanec OĽaNO Erik Ňarjaš, ktorý sa celý svoj profesionálny život venuje tancu, dostal za odmenu teplé miesto v Tipose. Navyše, Igor Matovič ho do funkcie menoval len deň pred svojím oficiálnym koncom,“ uviedol vtedy Krúpa. Ňarjaš reagoval, že spĺňa všetky predpoklady na vykonávanie svojej funkcie. „Krúpa o mojej kvalifikácii vedome klame, rád mu moje profesionálne pozadie predstavím,“ zdôraznil vtedy Ňarjaš.