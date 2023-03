Čaputová prijala Hegera. Zlomil Lengvarskému krk projekt za stovky miliónov? Podľa premiéra zlyhal

Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský včera prekvapil svojím vyhlásením, že je pripravený skončiť vo svojej funkcii. Nevedeli o tom ani niektorí ministri, ktorí sa to dozvedeli až na rokovaní vlády. Odvolaný premiér Eduard Heger priznal, že končí na jeho podnet.

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok najprv rokuje s Hegerom, potom sa v paláci stretne s Lengvarským. Následne by mali informovať o výsledkoch rokovania.

Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) je pripravený podať žiadosť o ukončenie poverenia viesť rezort zdravotníctva. „Rád by som oznámil, že vzhľadom na situáciu, ktorá je v poslednom čase, a niektoré pochybnosti o výkone mojej práce, som oznámil pred chvíľou premiérovi, že som pripravený podať žiadosť o ukončenie môjho poverenia,“ skonštatoval.

Lengvarský sa stal ministrom vnútra potom, čo z tohto postu nedobrovoľne odišiel Marek Krajčí, aktuálne šéf zdravotníckeho výboru. Jeho demisiu kritizoval ešte vtedajší premiér Igor Matovič. Dôvodom bol privítanie neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V na košickom letisku, o čom nevedeli ostatní členovia vlády, a to vrátane vtedajšieho šéfa diplomacie Ivana Korčoka.

Matovič vtedy neskrýval hnev a Krajčího demisiu označil za najabsurdnejšiu. Aj preto mal s novým nástupcom od začiatku problém, aj keď s menovaním bývalého riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku súhlasil. Vyčítal mu slabú kampaň na podporu očkovania Sputnikom V a už po pár mesiacoch nevylučoval jeho koniec, terčom sa pre Matoviča stal aj kvôli návrhu na reformu nemocníc.

Boli poslednou kvapkou Rázsochy?

Heger včera po rokovaní vlády uviedol, že ministerstvo zdravotníctva pod vedením Lengvarského v niektorých oblastiach zlyháva. Pripomenul, že napríklad Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) identifikovala meškanie niektorých projektoch z plánu obnovy. „Preto sme nasadili aj krízové riadenie. Mojím cieľom je, aby sme odstránili všetky prekážky a začali dobiehať zmeškané obdobie. Zatiaľ to všetko vyzerá, že sa to môže podariť,“ skonštatoval.

Práve kvôli projekt výstavby nemocnice Rázsochy má Lengvarský skonšiť. Na dokončenie hrubej stavny má ísť z plánu obnovy vyše 280 miliónov eur. Ako Heger spomenul, Lengvarského manažment tohto projektu zrejme nejde podľa predstáv odvolaného premiéra. Výstavbu najväčšej slovenskej nemocnice označil 20. februára Úrad vlády za chaoticky vedenú a poverený projektový tím je zle riadený a poddimenzovaný. Výstavbu Rázsoch preto dali do rúk krízovému manažmentu.

Ministerstvo zdravotníctva vtedy tvrdilo, že o všetkom vie a problémy „rieši za jazdy“. Faktom však zostávalo, že opustený takmer 15-hektárový pozemok stále čaká na stavebných robotníkov a jediné, čo sa na stavenisku mení, sú rastúce diery v plote. Projekt má byť podľa sľubov, ktoré vlani dala dosluhujúca Hegerova vláda Európskej únii, hotová do roku 2026. Od vyslovenia záväzku sa však nikam nepohla. Lengvarský na otázky o meškaní projektu od samého začiatku reagoval tak, že bolo jasné, že projekt je „na hrane“.

Rázsochy však netrápia len túto vládu, začali sa stavať pred viac ako tridsiatimi rokmi, no po pár rokoch od začiatku výstavby sa práce zastavili. Do roku 2020 bolo na mieste, kde mala najmodernejšia nemocnica, skelet, ktorý nakoniec zbúrali.

Kollára rozhodnutie ministra mrzí

Predsedu parlamentu a Sme rodina Borisa Kollára mrzí rozhodnutie Lengvarského podať žiadosť o ukončenie poverenia viesť rezort zdravotníctva. Argumentuje, že odborná verejnosť s ním bola spokojná. Predpokladá, že k tomuto kroku bol dotlačený okolnosťami a situáciou. „Neočakával som takýto krok zo strany ministra. Má našu plnú dôveru a podporu,“ uviedol. Kollár tvrdí, že odborníci, lekári a riaditelia nemocníc boli s prácou Lengvarského spokojní.

„Z tohto pohľadu ma mrzí, že sa minister rozhodol k tomuto kroku, ale asi bol k tomu dotlačený okolnosťami alebo situáciou,“ doplnil. Na otázku, či bude politická budúcnosť Lengvarského smerovať do hnutia Sme rodina, odpovedal, že Lengvarský je nominant OĽaNO. Skôr by preto predpokladal, že pôjde týmto smerom, no vzhľadom na situáciu a pomery v hnutí sa podľa jeho slov nechajú prekvapiť.

Dočasne poverená ministerka investícií a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že Lengvarský mal odísť už dávno. „My sme už dlho hovorili, že projekt Rázsochy a celkovo implementácia plánu obnovy na zdravotníctvo stojí alebo je na zlej ceste,“ skonštatovala. Pri pláne obnovy hovorí o zásadnom zlyhaní.

Lengvarského rozhodnutie podľa lídra mimoparlamentnej strany Hlas Petra Pellegriniho, len potvrdzuje, že zdravotníctvo nikdy nebolo prioritou lídra OĽaNO Matoviča ani dočasne povereného premiéra Hegera. Lengvarský urobil podľa neho dobre, pretože nemal podporu od OĽANO ani Matoviča a Hegera. „Je úplne logické, že minister, ktorý nemá podporu vlastnej politickej strany, ministra financií, predsedu vlády, nemôže vykonávať zodpovedne túto funkciu, preto si myslím, že pán minister urobil dobre, ale mal toto gesto urobiť oveľa skôr,“ povedal