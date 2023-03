Bol tŕňom v Matovičovom oku a teraz končí. Lengvarský hovorí o korupcii a tlaku, Heger to odmieta

Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský končí vo svojej funkcii. Prezidentka SR Zuzana Čaputová akceptovala jeho žiadosť o odchod z čela rezortu. Lengvarský zdôraznil, že mu záleží na tom, aby sa dokončili rozpracované projekty v takom náročnom rezorte, akým je zdravotníctvo, avšak bez politickej korupcie, čestne a pravdivo. Rezort bude viesť krízový manažment. Do funkcie prvého štátneho tajomníka vymenujú Michala Palkoviča z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, uviedol odvolaný predseda vlády Eduard Heger. Palkoviča vymenuje vláda na zasadnutí v stredu 8. marca.

„Chcem zdôrazniť, že ak by naša vláda nebola v poverení, pán Palkovič by sa stal novým ministrom. Preto hovorím o výmene. Bude požívať moju dôveru a preto má aj túto kompetenciu,“ povedal Heger. Krízový tím má najneskôr do troch týždňov predstúpiť pred verejnosť, aby opísal presný stav vecí a predstavil riešenia.

VIDEO: Lengvarský odchádza z funkcie

Nebudem pracovať v korupčnom prostredí

„Pani prezidentku som formálne požiadal, aby ukončila moje poverenie, bolo to akceptované,“ povedal Lengvarský po stretnutí s Čaputovou. „Prežil som toho veľa, ale v tomto nastavení, keď je dehonestovaná práca mojich kolegov, napriek tomu, že v pláne obnovy je naše ministerstvo premiantom, keďže vedie v počte uzatvorených a vyhlásených výziev, a napriek tomu, že sa do zdravotníctva podarilo dostať o miliardu eur navyše, nebudem ďalej pracovať pod tlakom v takomto prostredí, ktoré je v súčasnosti škodlivé, plné politickej korupcie a politickej neskúsenosti,“ skonštatoval.

Foto: Pravda, Ivan Majerský, Ivan Majerský lengvarský, čaputová Prezidentka Zuzana Čaputová a Vladimír Lengvarský počas prijatia v Prezidentskom paláci 2. marca 2023 v Bratislave.

Politická korupcia je podľa neho snaha dosadzovať na posty ľudí, ktorí na to nemajú odbornú spôsobilosť. Heger sa voči tomu ohradil a odmietol, že by vytváral politickú korupciu cez nominácie na ministerstve. „Neviem, čo robil na ministerstve, to musí povedať on,“ uviedol odvolaný premiér. „Nie som politik a po tejto skúsenosti ním asi nikdy ani nechcem byť, ale nie som ani človek, ktorý odchádza z boja,“ povedal Lengvarský.

Legvarský kritizoval Úrad vlády aj lídra OĽaNO, expremiéra a bývalého financmajstra Igora Matoviča. Poslednou kvapkou a dôvodom, prečo odišiel, boli podľa neho „ďalšie navrhované výmeny“ na ministerstve. Poukázal, že do rezortu nastúpil na vrchole pandémie. „Ustáli sme očkovanie, testovanie, reformu nemocničnej a ambulantnej sféry. Prijali sme množstvo efektívnych noviel zákonov, zvládli sme úplne zbytočný štrajk lekárov, ktorý svojou politikou spôsobil bývalý minister financií a Úrad vlády,“ dodal Lengvarský.

Misia sa skončila

Jeho misia na rezorte zdravotníctva sa naplnila, povedal Heger o odchádzajúcom ministrovi zdravotníctva. „Aktuálne výzvy si vyžadujú iný prístup riadenia,“ skonštatoval s tým, že je potrebná zmena a terajšiemu vedeniu rezortu „dochádza dych“. „Preto som požiadal o odňatie jeho poverenia,“ vyhlásil. Poďakoval ministrovi aj poslancom, že sa podarilo schváliť viaceré potrebné reformy.

Lengvarskému vyčíta pochybenia pri komunikácii o zmenách v zdravotníctve so samosprávami či lekárskymi odbormi i ambulantným sektorom, mal tiež zlyhať pri digitalizácii nemocníc, obnove vozového parku či budovaní sídiel záchrannej zdravotnej služby, rovnako tak pri príprave novej bratislavskej nemocnice Rázsochy. „Práve v dôsledku zlyhaní sme spustili režim krízových opatrení v rámci rezortu, no keďže som nezaregistroval žiadne zlepšenia zo strany manažmentu, musíme urobiť nápravu,“ zdôraznil Heger. Opatrením chce zabrániť riziku ešte väčších zlyhaní.

„Je mojou úlohou zasahovať,“ povedal premiér. Po prijatí u prezidentky sa mali postaviť bok po boku a okomentovať Lengvarského odchod. Nakoniec mal Heger tlačovú konferenciu sám. Medzi premiérom, stranou OĽaNO a exministrom Lengvarským dlhodobo cítiť napätie. Heger však odmieta, že by sa s Lengvarským nepohodli. Podľa Hegera poskytol Lengvarský stanovisko v prezidentskom paláci, preto nebol dôvod, aby ho dával ešte raz. Lengvarského rozhodnutie prekvapilo aj ministrov na rokovaní vlády. Odvolaný premiér Heger ešte v stredu priznal, že ministerstvo pod jeho vedením zlyháva.

Foto: Robert Hüttner, Pravda heger, čaputová Eduard Heger a Zuzana Čaputová v Prezidentskom paláci 2. marca 2023.

Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády Lívia Vašáková zasa poprela Lengvarského vyjadrenia, že rezort je premiantom v plnení úloh z plánu obnovy. „Toto z nášho hodnotenia nevyplýva,“ povedala s tým, že rezort zdravotníctva je jedným z problémových rezortov. „Nemáme všetky informácie o ohrozených projektoch, či už sú to Rázsochy, záchranky, alebo realizácia niektorých reforiem. Nový krízový manažment by mal urobiť audit toho, ako sa k týmto projektom pristupovalo. Aj na základe auditu budeme môcť povedať, čo z toho sa dá zachrániť a čo naopak je potrebné zohľadniť iným spôsobom,“ uviedla s tým, že zachrániť sa podľa nej dá reforma záchrannej zdravotnej služby, ktorá je súčasťou štvrtej žiadosti o platbu vo výške zhruba 900 miliónov.

Tŕň v Matovičovom oku

Lengvarský sa stal ministrom zdravotníctva po tom, čo z tohto postu nedobrovoľne odišiel Marek Krajčí, aktuálne šéf zdravotníckeho výboru. Jeho demisiu kritizoval ešte vtedajší premiér Igor Matovič. Dôvodom bolo privítanie neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V na košickom letisku, o čom nevedeli ostatní členovia vlády, a to vrátane vtedajšieho šéfa diplomacie Ivana Korčoka.

Matovič vtedy neskrýval hnev a Krajčího demisiu označil za najabsurdnejšiu. Aj preto mal s novým nástupcom od začiatku problém, aj keď s menovaním bývalého riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku súhlasil. Vyčítal mu slabú kampaň na podporu očkovania Sputnikom V a už po pár mesiacoch nevylučoval jeho koniec. Terčom sa pre Matoviča stal aj pre návrh na reformu nemocníc.

Líder OĽaNO sa k Lengvarského odchodu vyjadril na sociálnej sieti. „Lengvarský (konečne) končí, lebo na ministerstve dokorán otvoril dvere istej Janke Pente Cigánikovej. Žene, ktorej v zdravotníctve nezáleží na ničom inom ako na záujmoch Sulíkovho a jej priateľa Haščáka. Človeka, ktorý vytuneloval 440 miliónov eur zo zdravotného poistenia s tým, že na základe Pellegriniho a Ficovho požehnania zo 440 miliónov eur navyše nezaplatil ani nula eur daní,“ uviedol.

„Bohužiaľ, Lengvarský miesto toho, aby Pentu a Haščáka z ministerstva vyduril, pustil si príliš blízko k telu jeho vernú slúžku. O jeho masívnych zlyhaniach pri očkovaní, výrazne viac úmrtí na covid ako za Mareka Krajčího a absolútne nezvládnutej výstavbe Rázsoch, či… nemá zmysel už ani hovoriť,“ dodal.

Dôvodom sporu bol aj projekt výstavby nemocnice Rázsochy. Na dokončenie hrubej stavby má ísť z plánu obnovy vyše 280 miliónov eur. Lengvarského manažment tohto projektu zrejme nejde podľa predstáv odvolaného premiéra. Výstavbu najväčšej slovenskej nemocnice označil 20. februára Úrad vlády za chaoticky vedenú a poverený projektový tím za zle riadený a poddimenzovaný. Výstavbu Rázsoch preto dali do rúk krízovému manažmentu.

Ministerstvo zdravotníctva vtedy tvrdilo, že o všetkom vie a problémy „rieši za jazdy“, pozemok však stále čakal na stavebných robotníkov a jediné, čo sa na stavenisku mení, sú rastúce diery v plote. Projekt má byť podľa sľubov, ktoré vlani dala dosluhujúca Hegerova vláda Európskej únii, hotový do roku 2026. Od vyslovenia záväzku sa však nikam nepohla. Lengvarský na otázky o meškaní projektu od samého začiatku reagoval tak, že bolo jasné, že projekt je „na hrane“.

Rázsochy však netrápia len túto vládu, začali sa stavať pred viac ako tridsiatimi rokmi, no po pár rokoch od začiatku výstavby sa práce zastavili. Do roku 2020 bol na mieste, kde mala najmodernejšia nemocnica stáť, skelet, ktorý nakoniec zbúrali. Premiér uistil, že nemocnica na bratislavských Rázsochách bude stáť. „To, čo hovorí opozícia, je strašenie,“ dodal. Vašáková uviedla, že z rezortu zdravotníctva nemali o projekte všetky informácie, v najbližšom období ich bude preto potrebné preverovať.