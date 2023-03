Brhel s Kaliňákom si chcú pomôcť paragrafom 363. Ich žiadosť má už Žilinka na stole

Obvinenie z podplácania bolo Brhelovi a Kaliňákovi vznesené začiatkom februára. Založené je na svedectve bývalého šéfa Finančnej správy Imreczeho, ktorý už predvlani v lete vypovedal, že mu na popud exministra vnútra Kaliňáka bolo vyplácaných 200-tisíc eur ročne. Brhel si ho mal takto „nakloniť“, aby Finančná správa dohadzovala IT zákazky firme Allexis Michala Suchobu, do ktorej oligarcha vstúpil. Imrecze mal takto dokopy získať 1,1 milióna eur, pričom v prípade figuruje ako kajúcnik.

VIDEO: Kaliňák o svojom obvinení z podplácania. (2.2.2023)

Ako informoval denník SME, sťažnosť proti obvineniu, ktorú by vybavovala špeciálna prokuratúra, sa Brhel ani Kaliňák neunúvali podať. Skratkou mieria rovno k Žilinkovi, ktorému poslali žiadosť o postup cez sporný paragraf. Ten je považovaný za mimoriadny opravný prostriedok. Podľa paragrafu 363 Trestného poriadku totiž generálny prokurátor môže zrušiť právoplatné rozhodnutia prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.

Žiadosť o takýto postup potvrdila aj denníku Pravda hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová. „Na Generálnu prokuratúru návrhy oboch osôb na postup podľa paragrafu 363 a nasledujúcich boli podané a Generálna prokuratúra postupuje zákonným spôsobom,“ uviedla hovorkyňa. Z toho je zrejmé, že prokuratúra o tom ešte nerozhodla, no na vybavenie tejto veci má čas šesť mesiacov. Na podnet prezidentky Zuzany Čaputovej však sporný paragraf momentálne posudzuje Ústavný súd.

Čítajte aj Kaliňák s Brhelom obvinení za 1,1 milióna eur na úplatkoch. Je to úplná blbosť, hovorí Kaliňák

Ďalší politický proces?

Prečo sa Brhel rozhodol v tejto veci žiadať rovno o paragraf 363, sme sa pýtali jeho obhajcu Michala Mandzáka. „Toto trestné stíhanie vnímame ako ďalší politický proces vedený voči môjmu klientovi. Podanie na Generálnu prokuratúru sme odôvodnili zaujatosťou vyšetrovateľky v súvislosti s dôvodným podozrením o manipulácii vyšetrovania,“ reagoval advokát na otázku Pravdy.

„Ďalej sme namietali zjavnú účelovosť trestného stíhania. Tá jasne vyplýva z toho, že vyšetrovateľka vzniesla obvinenia až po roku a pol potom, čo ku skutku vypovedal František Imrecze, ktorý sa podľa vlastných slov sám priznáva k závažnej trestnej činnosti,“ doplnil Mandzák.

VIDEO: Brhel pred súdom v kauze Mýtnik: Skutok sa nikdy nestal. (18.10.2022)

Rovnakú otázku sme položili aj Kaliňákovi, ktorý bol veľmi stručný. „Myslím, že dôvod je všeobecne jasný, ale my sme ho podrobne uviedli v tej tri šesť trojke,“ povedal. Vzápätí nám odporučil kontaktovať jeho advokáta Davida Lindtnera. „Možno by bolo dobré, keby ste mu skúsili zavolať, on vám to povie úplne presne,“ dodal. Jeho obhajcovi sme sa však nedovolali. Exminister vnútra už ale tiež v minulosti viackrát hovoril o politických procesoch. Zároveň poukazoval na systémovú zaujatosť špeciálnej prokuratúry pod vedením Daniela Lipšica. Jeho úrad preto podľa Kaliňáka nemôže tento prípad dozorovať.

Čítajte aj Kaliňák nevylúčil návrat do politiky. Podľa neho ho tam volajú "nezákonné obvinenia"

Denník SME pripomína, že predstavitelia Smeru vo svojich vyhláseniach často útočia práve na špeciálneho prokurátora Lipšica, hoci je v ich kauzách z rozhodovania vylúčený. Poukazuje tiež na to, že s Generálnou prokuratúrou, ktorej šéfuje aj poslancami Smeru zvolený Maroš Žilinka, problém nemajú. Priamemu rozhodovaniu v ich kauzách sa ale vyhýba aj Žilinka. Keď jeho úrad rušil stíhanie Kaliňáka a Roberta Fica v kauze Súmrak, pod rozhodnutie sa podpísal jeho prvý námestník Jozef Kandera.

Platia si inzerciu

Imrecze už hovoril o dorovnávaní svojho platu aj na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici, kde sa koná proces v kauze Mýtnik. Ide v ňom o predražené IT zákazky u daniarov, pričom obžalovaných je šesť osôb. Okrem podnikateľa Brhela je medzi nimi aj jeho syn Jozef Brhel mladší. Na pojednávaniach vídať tiež Roberta Kaliňáka, ktorý obhajuje, spolu s Lindtnerom, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca.

Na banskobystrickom súde už vypovedal aj ďalší kľúčový svedok Michal Suchoba a jeho obchodná partnerka Jana Rovčaninová. Brhelovci s Kaliňákom opakovane hovoria, že ide o politický proces a obžaloba je „totálne rozložená“. Pred jednotlivými pojednávaniami zvyknú Brhelovci dávať novinárom vyhlásenia, ktorými chcú verejnosť presvedčiť o svojej nevine. Pred budovou súdu umiestňujú tiež transparenty či banery, na ktorých sú zachytené body týkajúce sa tejto kauzy. Zároveň si vo viacerých médiách zaplatili inzerciu v podobe článku, ktorý Mýtnika opisuje tak, že na pojednávaniach sa už vykonštruovanú obžalobu podarilo vyvrátiť.