Karas: Spustenie justičnej reformy pokračuje podľa plánov, odklad nepripúšťam

„Ďalšie posunutie súdnej mapy nepripadá do úvahy, ja ho nepripúšťam. Aj dnešný stav aj tu v Košiciach je dôkazom toho, že sme na dobrej ceste, aby sme aj v tak krátkej lehote spustili fungovanie súdov podľa novej súdnej mapy od 1. júna,“ povedal pre novinárov.

VIDEO: Karas: Do súdnictva pôjde 180 miliónov z plánu obnovy.

Súčasťou spúšťania reformy sú aj historicky najvyššie investície do obnovy súdnych budov, ktorých cieľom je zlepšiť podmienky pre výkon súdnictva. Najväčšia investícia do rekonštrukcie v hodnote 22 miliónov eur smeruje do obnovy budovy košických súdov. Aktuálne prebieha proces zmeny projektovej dokumentácie s tým, že podľa predsedníčky krajského súdu Frederiky Zozuľákovej nedôjde k pôvodne plánovanej nadstavbe objektu. Novovzniknutý správny súd bude sídliť v prenajatej budove na Poštovej ulici, v plnej prevádzke by mala byť od 1. septembra.

Pohnúť veci dopredu sa podľa ministra podarilo aj vďaka dobrej spolupráci so súdnou mocou. „Čaká nás ešte viacero praktických problémov, a to aj po júnovom spustení reformy. Avšak dnes už vieme, že súdy ako celok budú riadne fungovať a riziko kolapsu už dnes nehrozí,“ konštatoval Karas.

Čítajte viac O reforme justície sú šírené klamstvá. Jej protikorupčný zámer je ohrozený, tvrdí exministerka Kolíková

Najväčšie riziko pri spúšťaní nových súdov bol podľa ministerstva nedostatočný záujem o prechod sudcov na nové správne súdy. Podľa údajov Súdnej rady SR sa však počty potrebných miest postupne plnia, či už ide o žiadosti o preloženia alebo počty úspešných uchádzačov. Najlepšia situácia je práve v Košiciach, kde už počet preložení, žiadostí o preloženie a úspešných uchádzačov takmer zodpovedá počtu určených miest. Aj v prípade správnych súdov v Banskej Bystrici a Bratislave sa situácia podľa Karasa zlepšila a nové súdy budú môcť začať od júna riadne fungovať.

Celkovo z plánu obnovy smerujú do súdnictva investície za 186 miliónov eur, v rámci ktorých budú kúpené štyri a zrekonštruovaných 21 budov okresných a krajských súdov.

Novozriadený Mestský súd v Košiciach bude najväčší prvostupňový súd na území SR. „Bude mať 89 sudcov, 297 zamestnancov, v súčasnosti pracujeme na príprave návrhu rozvrhu práce,“ povedal budúci predseda tohto súdu Radoslav Lacko.