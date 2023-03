Pellegrini má jasno. Hlas nie je výťah do parlamentu: Ak chce Dobrá voľba spolupracovať, tak len ako súčasť Hlasu

Spájanie neprebieha len u Eduarda Hegera či v rámci Modrej koalície, ale aj na druhej strane. Pellegriniho postoj je však jasný.

Pellegrini: Ak SaS nedá 15 poslancov, voľby budú v septembri

Nie sme výťah do parlamentu

Pellegrini prvýkrát prehovoril o spolupráci so stranou Dobrá voľba a potvrdil, že rokovania sa oficiálne začali. „V Dobrej voľbe vidíme skupinu šikovných ľudí, ktorých potenciál by bola škoda nevyužiť a stratiť. Preto budeme rokovať s pánom predsedom Druckerom o forme spolupráce,“ začal líder mimoparlamentné­ho Hlasu.

Foto: Pravda, Robert Hüttner pellegrini raši Richard Raši a Peter Pellegrini počas hlasovania o otvorení 85. schôdze Národnej rady SR o skrátení volebného obdobia.

Pokračoval však s tým, že platí to, čo povedal skôr. „Hlas nepôjde do žiadnej koalície. Nebude teda s Dobrou voľbou vytvárať koalíciu. Nebude to vyzerať ani tak, že by členovia strany Dobrá voľba dostali len miesto na kandidátke a vyviezli sa do parlamentu. Ak budú mať niektorí záujem pokračovať a budú sa stotožňovať s naším programom a smerovaním, mali by sa stať súčasťou Hlasu a Dobrá voľba by mala nejakým spôsobom zaniknúť,“ povedal.

Čítajte viac Spájanie, trieštenie či kvasenie? Hlina opúšťa Dobrú voľbu kvôli Pellegrinimu. Baťo tvrdí, že sa o ničom nerozhodlo

Verím v dobrú dohodu

Tak podľa neho vyzerá reálne spájanie. Pripomenul Alojza Hlinu, ktorý odišiel. Podľa neho ak niekto nemá záujem, môže sa tak rozhodnúť. „Vidíte, že Alojz Hlina odišiel, niektorí záujem nemajú, takže to nie je nejak funguje,“ uviedol.

Foto: SITA, Braňo Bibel Radoslav Baťo, Alojz Hlina, Dobrá voľba Alojz Hlina odchádza z Dobrej voľby.

Baťo jasne neodpovedal, či by s takýmto postupom súhlasil a či by osobne prijal ponuku stať sa členom Hlasu. „Rokovania pokračujú, našim cieľom je dosiahnuť dobrú dohodu. Veríme, že už čoskoro budeme môcť oznámiť výsledok,“ povedal pre Pravdu.

Bývalý predseda KDH Alojz Hlina minulý týždeň oznámil, že odchádza z Dobrej voľby. Dôvodom bol podľa neho obrat v smerovaní strany, keďže mala vstúpiť do rokovaní s Hlasom. Baťo vtedy uviedol, že predsedníctvo sa ešte nerozhodlo. Podľa Hlinu mala strana Dobrá voľba a Umiernení ešte 11. februára predsedníctvo. Na ňom sa mali rozhodnúť, že vstupujú do rokovania o predvolebnej spolupráci v blížiacich sa predčasných voľbách so stranou Hlas.

Posledná kvapka pre Hlinu

Pre bývalého šéfa KDH to bola posledná kvapka. „Platforma Umiernených má inú predstavu o tom, s kým a ako spolupracovať v nadchádzajúcich voľbách. Platforma preto nebude pokračovať v spolupráci so stranou Dobrá voľba v rámci jedného subjektu,“ uviedol pre denník Pravda.

Hlina sa spája s Druckerom, vstupuje do Dobrej voľby

K strane sa prekvapivo prida koncom decembra 2021, kedy s bývalým lídrom Dobrej voľby Tomášom Druckerom podpísal tzv. Vianočnú dohodu a stal sa súčasťou strany. Do volieb ostáva niečo vyše sedem mesiacov a situácia na politickej scéne je naozaj pestrá. Kým v parlamente sa začínajú objavovať populistické návrhy, ktorými si chcú strany súčasnej koalície aj opozície získať voličov, mimo neho prebieha množstvo rokovaní.

Do hry vstúpilo niekoľko subjektov a už mesiace sa hovorí o rôznych rokovaniach a o spájaní stredopravých alebo tzv. demokratických síl. Aktuálne sa pozornosť sústredí na Eduarda Hegera, na ktorého definitívne rozhodnutie verejnosť ešte stále čaká, aj keď je jasné, že z OĽaNO odíde. Otázne je, či skončí v inej strane, alebo sa rozhodne riskovať so založením vlastnej.