Nádej pravice? Veľký blok sa zatiaľ nekoná. Ak chce byť Heger alternatívou, musí vyjsť z tieňa OĽaNO

Cesta k avizovanému spájaniu stredopravých síl a vytvoreniu uceleného tzv. demokratického bloku, ako to aktéri rokovaní nazývajú, zmenila smer. Kým spočiatku sa všetko točilo okolo záhadného projektu bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu, dnes je v centre pozornosti dočasne poverený premiér Eduard Heger. Ten ešte stále nevyriešil otázku svojej budúcnosti, no už sa o ňom hovorí ako o lídrovi či „zjednotiteľovi“ menších strán.

Dzurinda tento týždeň svojím rozhodnutím prekvapil mnohých vrátane jeho spojenca Miroslava Kollára. Ešte pred mesiacom stáli bok po boku a strana Spolu sa premenovala na Modrú koalíciu. Kvôli nečinnosti a neochote usporiadať snem sa bývalý premiér nakoniec rozhodol, že do Modrej koalície nevstúpi. V ten istý deň vstúpil na scénu Heger.

Heger oslovil Budaja s návrhmi o postupe do predčasných volieb

Všetky oči na Hegerovi

Z veľkého spájania, o ktorom sa hovorí už niekoľko mesiacov hovorí, tak zatiaľ veľa nevidíme. Začiatkom januára Heger statusom na sociálnych sieťach rozvíril vody. „Mám jasnú predstavu a víziu, čo pre Slovensko chcem. Je to politika zjednotenia a jednoty, slušnosti a korektného politického zápasu,“ napísal 3. januára. Jeho slová boli okrem iného reakciou na útoky lídra OĽaNO Igora Matoviča na LGBTI+ komunitu.

Foto: TASR, Martin Baumann heger, budaj Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) a vľavo minister životného prostredia Ján Budaj

Postupne sa začal voči Matovičovi, aj keď len veľmi jemne, vyhraňovať a o pár dní sa už otvorene hovorilo nielen o jeho odchode z OĽaNO. Spolu s ním plánuje opustiť materskú stranu aj dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď. Paradoxne ani po niekoľkých týždňoch verejnosť nevie, ako sa situácia v OĽaNO vyvíja a obaja aktéri zatiaľ zahmlievajú.

Je jasné, že v Matovičovej „eseročke“ panuje minimálne názorový rozkol medzi konzervatívnym a liberálnejším krídlom. Doteraz sa v strane nekonal ani snem, no Heger už rokuje o spájaní s viacerými subjektmi a pripustil, že by chcel pokračovať ako premiér, čim nepriamo oznámil ambície stať sa lídrom.

Lebo prieskum

Dzurinda mal problém práve s tým, že ho Kollár vymenil za hegerovcov. Zatiaľ neoficiálny predseda Modrej koalície to však odmieta s tým, že pri počiatočných rokovaniach s Hegerom a Naďom bol aj Dzurinda. Podľa informácií denníka Pravda práve stolička lídra rozhádala dnes už bývalých spojencov. Kollár pri otázke „kto s kým“ nevylučuje nič. „Nevylučujem, že v prípade širokého spojenia bude v závere na palube aj Mikuláš Dzurinda,“ uviedol.

Sme na dobrej ceste, tvrdí Naď. O detailoch mlčí.

Hegera začali okamžite viacerí vnímať ako „zjednotiteľa“ stredopravého spektra, a práve on by sa mal postaviť do čela Modrej koalície. Založiť si vlastnú stranu je zložitejšia cesta a pre odvolaného premiéra je určite jednoduchšie, ak si pred predčasnými voľbami nájde vlajkovú loď, do ktorej by vstúpil. Hlavným tváram spájania „nahral“ do karát aj prieskum agentúry Focus pre Markízu.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Eduard Heger, OĽaNO Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger

V ňom 21 percent voličov uviedlo, že by zvážilo voľbu zjednotenej pravice, pričom určite by ju volili len štyri percentá. A 22 percent ľudí by preferovalo, aby spoločný projekt viedol práve Heger. Druhou voľbou by bol Ivan Korčok. Ten však zatiaľ názor na návrat do politiky nezmenil. Na treťom mieste je Milan Majerský s podporou 12 percent. Zatiaľ však ide len o potenciál a určite netreba zaspať na vavrínoch.

Predčasné voľby sa blížia a stále sa vynára viac otázok, než poznáme odpovedí. Ako bude vyzerať spojenie stredopravých strán? Kto bude lídrom? Má Heger ešte čo ponúknuť? Bude mať vôbec takýto blok politický výtlak, aby dokázal konkurovať strane Hlas či Smer a zamiešať karty v politickom boji?

Heger ako alternatíva

Jedno je však viac-menej jasné. Alternatívou pre stredopravého voliča bude zrejme Heger v spojení s ďalšími menej známymi stranami, ktoré sú na chvoste rebríčka preferencií. V rokovaniach s Modrou koalíciou figrujú aj strany Občianski demokrati Slovenska (ODS) na čele s Pavlom Mackom, Šanca pod vedením Františka Oľhu, Kollár rokuje aj s Robertom Mistríkom, no a Heger zas s dočasne povereným ministrom životného prostredia Jánom Budajom.

Z hnutia OĽaNO odišlo desať poslancov, ktorí sa združili práve pod Budajom ako neformálnym lídrom. Časť z nich je členom jeho Zmeny zdola, druhá časť sa združuje v Občiansko-demokratickej platforme. Okrem iného má v rokovaniach figurovať strana Za ľudí. Jej predsedníčka Veronika Remišová už s Hegerom stretnutie absolvovala pre pár týždňami, no Za ľudí má v pláne ísť do volieb samostatne. Aj keď šanca na to, aby sa dostali do parlamentu, je minimálna. Súčasťou rokovaní by malo byť aj Maďarské fórum Zsolta Simona.

Predseda Šance František Oľha síce neplánuje vo voľbách kandidovať, keďže sa chce sa naplno venovať funkcii primátora Prešova, od strany však dostal mandát vyjednávať. „Osobne ma akýkoľvek neúspech kooperácie pravice a jej integrácie neteší, priam zarmucuje. Ak vycúvanie Mikuláša Dzurindu z Modrej koalície prinesie dezintegráciu pravicovej scény – bude to spôsobovať opak toho, čo pôvodne zamýšľal,“ povedal.

Podľa šéfa ODS Pavla Macka by sa mali všetky hodnotovo a programovo blízke strany spojiť. „Alebo aspoň na seba neútočiť,“ povedal. „Skromnosť a pokora. Potláčanie ega. Boj proti veľkohubosti. Už to by pomohlo zlepšiť situáciu na našej časti spektra,“ uviedol Macko, no nič bližšie k rokovaniam nepovedal.

Dzurinda sa predtým pokúšal aj o spojenie s KDH a absolvoval aj rokovania s lídrom Milanom Majerským, od ktorého dostal „domácu úlohu“ v podobe prípravy programových téz. Tie podľa Majerského doteraz nepredložil. A keďže sa Modrá koalícia rozpadla, s Kollárom už rokovať neplánuje a Heger na ich ponuku byť dvojkou na kandidátke nereagoval.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Eduard Heger, Igor Matovič, OĽaNO Na snímke odvolaný premiér Eduard Heger (vľavo) a poslanec OĽaNO Igor Matovič.

KDH pôjde do volieb samostatne. Nakoniec podľa preferencií istú šancu po dvoch neúspešných voľbách tento raz má. Podobne to vníma aj Kollár. „Ako to bude naozaj, sa ukáže začiatkom júla, keď sa budú odovzdávať kandidátky,“ uviedol.

Samostatne pôjde zrejme aj Aliancia či Progresívne Slovensko, ktoré voliči aktuálne podľa prieskumov uprednostnili aj pred súčasnými koaličnými stranami. Podľa Štefančíka by sme však nemali hovoriť o integrácii pravice. „Veď samostatne do volieb ide SaS, OĽaNO, vyzerá to tak, že aj PS, KDH a Maďari. A to je už teda poriadna konkurencia. Skôr by som hovoril o vytváraní spoločnej kandidátky pre politikov, ktorým hrozí, že ich volič pošle do politického dôchodku,“ skonštatoval politológ.

Dokáže Heger na čele veľkého bloku konkurovať Ficovi či Pellegrinimu?

Ak by hypoteticky vznikol jeden projekt združujúci všetky menšie strany a šéfoval by mu Heger, do popredia sa dostáva otázka, či by bol schopný konkurovať Petrovi Pellegrinimu a jeho Hlasu a Smeru na čele s Robertom Ficom, ktorý je na scéne niekoľko rokov a ani viacero káuz či vražda novinára voličov neodradila, aby Smer podporovali. Vo voľbách 2020 boli druhou najsilnejšou stranou a toto miesto si drží aj v prieskumoch.

Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera je zatiaľ lídrom stredopravých strán Progresívne Slovensko. Pri novom projekte stále hovoríme o strane, ktorá bude rada, ak sa dostane do parlamentu. „Domnievam sa, že nepôjde o politický subjekt, ktorý bude mať výrazne nad päť percent,“ myslí si. „Ak v nej Heger nebude, v parlamente nebude ani Spolu, Modrá koalícia,“ zhodnotil Štefančík.

K poznateľnosti a popularite Hegerovi pritom pomáha len to, že je premiérom, aj to už len dočasne povereným. Problémom je aj jeho stále nejasný postoj k odchodu, navyše bojuje aj s nálepkou OĽaNO 2 a od Matoviča sa zatiaľ nedokázal výraznejšie dištancovať, aj keď už vystrčil „rožky“. „On už mierne hryzká, ale fakt veľmi mierne. Na poriadnu vzburu to však nevyzerá,“ myslí si Štefančík. „S takýmto lídrom ale trpaslíci Snehulienku nezobudia,“ skonštatoval.

Foto: FB/Veronika Remišová Veronika Remišová, Eduard Heger, Milan Majerský, rokovania, spolupráca Pred niekoľkými dňami sa uskutočnili rokovania medzi Za ľudí, KDH a odvolaným premiérom Eduardom Hegerom.

S odchodom Hegera a Naďa odíde hnutiu aj časť voličov a pokojne sa môže stať, že OĽaNO klesne k hranici zvoliteľnosti. Aj preto sa Matovič snaží tento projekt nálepkovať ako OĽaNO 2. Koniec koncov, aj predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš uviedol, že rozdelenie by im mohlo priniesť vyššie preferencie. Nálepka OĽaNO 2 však Hegerovi určite nepomôže a Heger nemôže poprieť ani roky spolupráce s Matovičom a ani to, že mu kryl chrbát.

„Nemôže predsa poprieť sám seba, nebude to autentické a uveriteľné. Protivníci si na tom postavia celú kampaň,“ myslí si Cirner. Dokázal by teda konkurovať Ficovi či Pellegrinimu? „Osobne sa domnievam, že nie, ale zázraky sa dejú a naozaj o všetkom rozhodujú voliči. Keď získalo OĽaNO 25% v parlamentných voľbách 2020, už si dokážem predstaviť čokoľvek,“ zhodnotil Cirner.

„Nie, Eduard Heger nie je výraznou osobnosťou. Po skončení poverenia viesť vládu spľasne jeho umelo nafúknutá popularita a Heger sa zaradí k tej širokej šedi slovenských pravicových politikov,“ myslí si Štefančík.

Zrejme len jedna kandidátka

Hegera však väčšina politikov i tých, s ktorými aktuálne spolupracuje vrátane Oľhu či Macka, vníma ako konsenzuálneho politika, kým Matovič je pre nich úplný opak. Či si to vedia oddeliť aj voliči, je otázne. Odvolaný premiér má veľké limity v tom stať sa silným lídrom, no už minulé voľby ukázali, že stať sa môže naozaj všetko.

Všetky strany, ktoré sa pri spájaní spomínajú, by sa mali stretnúť na jednej kandidátke. „Myslím, že vo finále to má byť jedna kandidátka,“ skonštatoval Kollár. Aj v Šanci majú ambíciu nominovať svojich členov „do volebnej súťaže“. „Akákoľvek spolupráca stredopravých strán bude úspechom. Osobne si viem predstaviť aj zlúčenie strán,“ komentoval predseda strany Oľha. „Beží diskusia o tom, čo urobíme. Ja sa ako demokrat podriadim väčšine, rozhodne si nejdem uspokojovať ego ani stavať vzdušné zámky,“ skonštatoval Macko s tým, že je ešte stále čas.

A ako je na tom Jablko? Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová pokračuje v zbere podpisov. Aj ona vníma medzi Hegerom a Matovičom rozdiel. „Igor Matovič je zákerný a zlý človek, ktorý nedodržiava dohody, kým Heger je slušný človek, ktorý v ničom výnimočne nevyčnieva, ale dohody si ctí,“ zhodnotila.

„Prekliatím Hegera je, že je úradujúci premiér katastrofálnej vlády v totálnom rozklade, čo mu neumožňuje venovať sa vlastnej kampani, pričom všetci ostatní už zúrivo do tej kampane vstúpili. Akýkoľvek ďalší neúspech tejto vlády v rozklade sa stáva jeho vlastným neúspechom,“ myslí si europoslankyňa.

Koniec koncov, s odvolaným premiérom absolvovala aj jedno rokovanie, k ničomu však podľa jej slov neviedlo. Momentálne sa sústredí na svoju stranu. Ak však bude chcieť byť Heger pomyselným zjednotiteľom, bude musieť vystúpiť z tieňa OĽaNO, vyhraniť sa a zaujať jasný postoj ohľadom svojej budúcnosti.