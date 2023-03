Prieskum: Kto má byť prezidentom? Vyčnievajúca Čaputová, za ňou s odstupom opoziční lídri

Agentúra Focus dala ľuďom takúto otázku. „Ak by ste mali menovať jedinú žijúcu osobnosť, ktorú by ste najradšej chceli za prezidenta/pre­zidentku Slovenska, ktorá by to bola?“ Respondenti nedostali žiadny zoznam, mohli si vybrať hocikoho.

Kto by mal byť prezidentom? Zuzana Čaputová 18,3 % Peter Pellegrini 6,0 % Robert Fico 5,4 % Štefan Harabin 2,5 % Milan Uhrík 1,5 % Maroš Žilinka 1,5 % Marian Kotleba 1,4 % Maroš Šefčovič 1,4 % Mikuláš Dzurinda 1,3 % Iveta Radičová 1,3 % Jozef Banáš 1,2 % Eduard Chmelár 1,2 % Andrej Kiska 1,2 % Boris Kollár 1,0 Ivan Korčok 1,0 “ Miroslav Lajčák 1,0 % Focus pre TV Markíza, 1017 respondentov, 1. 2. – 8. 2. 2023