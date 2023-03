Skorší termín? Je to len cirkus zo strany Smeru, tvrdí Kollár: Ak by to mysleli vážne, dohodli by sa s SaS

Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár uviedol, že voľby budú v pôvodnom septembrovom termíne, iný sa už nestíha. Názor by museli zmeniť v strane SaS, len tak by bolo možné nájsť potenciálnych 90 hlasov na zmenu termínu. Snahy Smeru považuje za cirkus.

Líder Smeru Robert Fico v diskusnej relácii RTVS uviedol, že na zmenu termínu majú posledný týždeň. Júnový termín však definitívne neprejde, predseda parlamentu by ich musel vyhlásiť v pondelok 6. marca. Keďže sa nepodarilo otvoriť ani jednu mimoriadnu schôdzu, nie je to možné. Smer chce iniciovať ďalšiu.

Je to len PR Smeru

„Myslím si, že je to definitívne uzavreté. Ak by mali byť voľby v júni a my ich ako Sme rodina podporujeme, museli by mať na palube aj stranu SaS a tá sa jasne vyjadrila, že nebude podporovať júnové voľby. Tým pádom je táto téma uzavretá,“ povedal.

Kollár podporí aj tretiu mimoriadnu schôdzu, ktorú avizoval Smer. Tentokrát pôjde o termín volieb 1. júla. „Ale ani 1. júla to nebude. Je to len cirkus zo strany Smeru, lebo vedia, že si robia len mediálne PR, robiť tlačovky a vykrikovať,“ povedal Kollár. Keby podľa neho reálne chceli skoršie voľby, museli by sa dohodnúť s liberálmi. Líder SaS Richard Sulík v relácii Na telo povedal, že pre nich sú debaty o zmene termínu takisto uzavreté. „Pokiaľ to neurobia, je to všetko len mútenie vody, lebo reálne na to potrebujete 90 hlasov a opozícia a našich 18 poslancov nestačí na ústavnú väčšinu,“ uviedol Kollár.

Ak dohoda so SaS uzrie svetlo sveta, Kollár ich „s radosťou“ podporí. Predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vyzval Kollára, aby ešte posledné hodiny rokoval o júnovom termíne volieb, keďže podľa lehôt by ich musel vyhlásiť už v pondelok.

„Ťažko sa dá pokračovať. Situácia je čím ďalej, tým menej udržateľná. Nielenže vláda nemá dôveru, ale prichádza o ministrov a nemôže vymenovať nových,“ kritizoval Šimečka s tým, že chýbajú ministri dvoch kľúčových rezortov. „Navyše je vláda bez dôvery a v menšine,“ dodal. Kollár mu odkázal, aby sa obrátil na SaS, pretože Sme rodina je ochotná podporiť akýkoľvek skorší termín, no doposiaľ sa na to nenašlo dostatok hlasov, keďže sa opozícia nedohodla.

Smer má posledný týždeň

Na to, aby boli predčasné parlamentné voľby v júni, je k dispozícii ešte posledný týždeň. „Ak sa nevyužije, potom budú voľby až v septembri,“ povedal dnes predseda opozičnej strany Smer Fico. Júnový termín volieb je podľa jeho slov dôležitý preto, aby nepokračoval celý rad mimoriadne negatívnych trendov.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Dušan Gális, Robert Fico Poslanci za Smer Dušan Gális a Robert Fico (vpravo)

„Premiér už má viac funkcií ako japonská kalkulačka. Akú máme garanciu, že táto vláda v demisii bude do septembra ťahať túto krajinu podstatne lepšie ako doteraz?“ poznamenal Fico. Podľa neho vláda zlyháva v implementácii Plánu obnovy a znižuje sa životná úroveň obyvateľov. Zdražovanie je podľa neho na Slovensku na vyššej úrovni ako v eurozóne.

Vicepremiérka a poverená ministerka Veronika Remišová (Za ľudí) kontrovala, že míľniky sa podľa nej riadne plnia a pokiaľ ide o Plán obnovy, sme v implementácii jedna z top krajín. „My sme neprišli ani o jedno jediné euro z EÚ, bývalá vláda prišla len za dva roky o 150 miliónov eur,“ poukázala Remišová. Zároveň pripomenula, že za vlád Smeru išli eurodotácie na betónové plochy. Na margo volieb povedala, že keď sa opozícia dohodla so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) na predčasných voľbách, mala sa s ňou dohodnúť aj na termíne. Podľa nej je to „totálny politický amaterizmus a politické divadlo“.

Sme rodina nebude podporovať návrhy s fatálnym dosahom na rozpočet

Poslanci Národnej rady za Sme rodina nebudú podporovať ani predkladať návrhy zákonov, ktoré by mali fatálny dosah na štátny rozpočet. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal predseda Sme rodina a NR SR Boris Kollár.

„Nepodporím žiadne návrhy, ktoré nebudú kryté novými príjmami,“ povedal Kollár. Za posledný silný návrh považuje tzv. obedy zadarmo. „Pri obedoch sme prijali aj zákon, ktorý ich bude kryť, to je ten mimoriadny odvod,“ uviedol s tým, že sa o schválení zákona rozprávali s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá o všetkom vedela.

Čo sa týka odmeny 500 eur za účasť vo voľbách, Kollár to nevidí ružovo. „Musíme si uvedomiť, za ktoré voľby. Za prvé parlamentné? Niekto si povie, že pre neho sú dôležité prezidentské voľby, ďalší môže povedať, že chce dostať 500 eur za to, že si v komunále chce ísť zvoliť toho svojho. Je to diskriminácia voči ostatným voľbám. Keby sme mali všetky voľby vyriešiť 500 eurami, tak je to 10 miliárd. Na to nemáme,“ skonštatoval Kollár. „Osobne si nemyslím, že keď zlikvidujeme Slovnaft, tým sa to vyrieši,“ dodal. Návrh na zdanenie Slovnaftu nepodporí.

Zvyšné koaličné strany sa podľa Kollára dohodli, že do predčasných parlamentných volieb nebudú predkladať žiadne návrhy zákonov s veľkým dosahom na rozpočet, napríklad v sume miliónov či desiatok miliónov eur.