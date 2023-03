Ťažký odchod. Lengvarského za pomoc ľuďom kritizujú vlastní

Čoho sa zmena týka? V skratke ide o usmernenie, podľa ktorého môžu od 2. marca transrodoví ľudia podstúpiť tranzíciu a v občianskom preukaze si zapísať iné pohlavie aj bez chirurgického zákroku. Teda kým do minulej stredy museli transrodoví ľudia na úrade k žiadosti o zmenu pohlavia doložiť dokumentáciu, že podstúpili nezvratné chirurgické zákroky vrátane kastrácie, po novom „pod nôž“ ísť nemusia. Pri vybavovaní nového občianskeho však potrebujú doložiť správu od lekára a podstúpiť hormonálnu liečbu.

Podpisom „štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom“ začalo opäť automaticky platiť aj odborné usmernenie pre zmenu pohlavia na oficiálnych dokumentoch.

Zrušenie nútenej kastrácie Metodické usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré malo ukončiť nútené kastrácie a zaviesť jednotný rámec pre medicínsku tranzíciu podpísal exminister zdravotníctva Vladimír Lengvarský ešte vlani na jar. Predchádzala mu niekoľkoročná práca lekárov a lekárok a na základe odborného konsenzu. Pre politické tlaky a zásah premiéra Eduarda Hegera ho minister nakoniec pozastavil, čo spôsobilo niekoľko mesiacov právnej neistoty a praktických problémov transrodových ľudí na matrikách pri zmene dokladov. Usmernenie bolo vypracované pre zdravotníckych pracovníkov, ako majú postupovať, aby človek mohol ísť na matriku s papierom a zmeniť si pohlavie. To bol podľa Lengvarského výstup usmernenia. „Nič sa nemenilo v medicíne, nič v zákonoch, len to, že sa uľahčí život zdravotníkom a hlavne pacientom s konkrétnou diagnózou. Tí ľudia museli chodiť z bodu A do bodu B, a buď sa našiel psychiater, ktorý mal odvahu a papier podpísal. Podobne chodievali s papiermi na matriku a tiež buď sa taký, čo papier podpísal, našiel, alebo nenašiel,“ dodal Lengvarský.

Posledný deň využil na podpisovanie nariadení aj Lengvarského predchodca, súčasný poslanec Marek Krajčí (OĽaNO). On sa však vybral cestou zavádzania obmedzení, keď napríklad v poslednej chvíli rozhodol, že ženy staršie ako 40 rokov budú musieť za interrupcie platiť z vlastného vrecka. Kým toto rozhodnutie Krajčího konzervatívni kolegovia z parlamentu odobrili, na Lengvarského sa za osvietenejší prístup spustila aj z radov tých, čo ho nominovali, kritika. Netrvalo dlho a dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorý aktuálne riadi aj rezort zdravotníctva, si sám vyžiadal posledné Lengvarského rozhodnutia na kontrolu.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) je presvedčená, že OĽaNO chce platnosť usmernenia zrušiť. Podľa nej môže Heger, ako poverený minister zdravotníctva, totiž zvrátiť platnosť rozhodnutia, hoci bolo podpísané úradujúcim ministrom. „Spolieham sa na pani prezidentku, že zamedzí porušovaniu ľudských práv. Sú to ľudia tak ako my a majú právo na zdravotnú starostlivosť,“ ozrejmila. Poslanci Národnej rady sa podľa nej môžu pokúsiť o novelu zákona. Ako príklad uviedla návrh na povinné podstúpenie genetických testov, ktoré by museli potvrdiť, že daná osoba je stopercentne fyzicky biologicky pohlavím, ktoré chce mať zapísané v dokladoch. „O to sa pokúšajú, ale verím, že im to neprejde,“ dodala.

Jediné, čo politici dnes podľa nej spôsobujú, je, „že ľudia páchajú samovraždy“. „V modernom svete nie je transrodová osoba označovaná za niekoho, kto má diagnózu,“ zdôraznila.

Reprodukčné práva na Slovensku

Podľa organizácie Prizma politické zásahy poslankýň i vládnych lídrov do odborného usmernenia ministerstva zdravotníctva sú veľmi nebezpečný precedens. „Reprodukčné a sexuálne práva sú téma, ktorá sa na Slovensku dlhodobo a pravidelne politizuje, čo dokázateľne vedie k zhoršovaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti na základe rodovej identity i sexuálnej orientácie,“ ozrejmila Zara Kromková, komunitná pracovníčka, ktorá vedie komunitné a poradenské centrum Prizma Košice. Zdôraznila, že ide o cielené prekrúcanie reality, ak niekto podpis ex-ministra Lengvarského pod štandardy vysvetľuje ako politickú pomstu. „Išlo o dlho očakávaný krok, po ktorom lekári, lekárky, aktivisti a aktivistky za ľudské práva a transrodoví ľudia volali dlhé roky, počas ktorých neúnavne bojovali o ich právo na zdravotnú starostlivosť,“ dodala.

Kromková upozornila, že v praxi neprichádza k žiadnym prevratným zmenám. „Zdravotná starostlivosť spojená s tranzíciou, ako ju opisujú nové štandardy, prebieha u niektorých lekárov rovnako už niekoľko rokov a reakcie politických lídrov iba dokazujú, že tému nepoznajú a snažia sa iba vytĺkať politický kapitál na šírení strachu v spoločnosti, čo je mimoriadne nebezpečné,“ spresnila.

Tranzícia v Európe Od 1. januára 2022 je možné vo Švajčiarsku zmeniť rod bez hormonálnej terapie, medicínskej diagnózy či hodnotenia alebo iných byrokratických krokov.

Írsko, Belgicko, Portugalsko a Nórsko patria medzi európske štáty s rovnakými podmienkami. Dánsko, Grécko a Francúzsko patria medzi štáty, kde nie sú nutné medicínske precedúry vrátane operácie, sterilizácie a psychiatrického hodnotenia.

V susednom Česku spočíva chirurgická zmena v odstránení penisu a vytvorení vagíny. Podmienkou pre úradnú zmenu pohlavia je v Českej republike aj odstránenie maternice.

V Rakúsku nie je chirurgický zákrok podmienkou pri zmene pohlavia. Potrebný je expertný súhlas.

Kritickosť situácie ilustruje aj ambulantná realita. Na východnom Slovensku nie je aktuálne jediná psychiatrička či psychiater, ktorí by poskytovali dôstojnú zdravotnú starostlivosť spojenú s tranzíciou. Na strednom a západnom Slovensku majú po jednom poskytovateľovi a poskytovateľke. Potom sú tam aj ďalšie odborné profesie na sprievodné vyšetrenia. Napríklad endokrinológia, pričom na Slovensku je jeden špecialista v Bratislave prijímajúci transklientelu, ale aj rozhodnutia z gynekológie a urológie a potrebné sú aj psychologické posudky.

„Medicínska tranzícia je u nás zložitý a zdĺhavý proces. Viete si asi predstaviť, aké sú pri tomto stave zdravotníctva dlhé čakacie doby. Mnohí transrodoví ľudia musia cestovať stovky kilometrov, a nie všetci na to majú prostriedky a zázemie,“ dodala Kromková.

Organizácia Prizma zopakovala, že ide o medicínske nariadenia a nie o politicky motivované rozhodnutie. „Zjednodušene povedané je to malý krok pre štát, ktorý nebude stáť ani cent, no veľký skok pre transrodových ľudí na Slovensku. Doteraz totiž neexistovala žiadna regulácia procesu tranzície. Lekári a lekárky preto nemali na základe čoho postupovať a obvykle preto odmietali týmto ľuďom pomôcť. Nejde totiž len o právnu, ale aj medicínsku stránku. V žiadnej inej krajine Európskej únie takýto chaos nie je. Schválený štandard posilňuje ako transparentnosť, tak aj právnu istotu a ruší povinnosť kastrácií,” ozrejmil riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.

Ignorancia politikov

Podľa šéfa KDH Milana Majerského ministrovo podpísanie štandardu pre transsexualitu vníma ako krok k tomu, aby sa pohlavie mohlo meniť podľa pocitu. „Odchádzajúci minister Lengvarský nám na rozlúčku dal lekciu z bezočivosti,“ povedal Majerský. Končiaci ministerský generál týmto krokom podľa Majerského ešte viac rozdelil už aj tak rozhádaný národ.

Zmena pohlavia však obvykle trvá niekoľko rokov. Okrem sexuológa sa na nej podieľa aj psychiater, psychológ, endokrinológ, ale aj gynekológ alebo urológ. Slovenský právny poriadok neumožňuje manželstvo ani registrované partnerstvo osobám rovnakého pohlavia. Ak je osoba pred tranzíciou v manželskom stave, „poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zvyčajne trvajú na tom, aby sa osoba rozviedla“. Po právnom uznaní tranzície však osoba môže uzavrieť manželstvo ženy a muža.

Proces tranzície na Slovensku Podľa portálu Slovensko.sk síce proces tranzície nie je právne definovaný, ale portál uvádza niekoľko krokov:

stanovenie diagnózy lekárom či lekárkou podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb

proces rozhodovania a vyslovenie súhlasu osoby so začatím terapeutického procesu

„real life experience, real life test“ – osoba začne žiť v role opačného pohlavia

hormonálna terapia

po novom nepotrebný operačný zákrok odstránenia maternice a vaječníkov u žien a odstránenia semenníkov u mužov

dobrovoľná rekonštrukcia hrudníka a genitálna rekonštrukcia

úradné potvrdenie zmeny pohlavia a vydanie nových dokladov

Poslanec OĽaNO Milan Kuriak, ktorému zablokovali profil na sociálnych sieťach za porušenie štandardov komunikácie vo verejnom priestore, zas pre agentúru SITA vyhlásil, že „tento stav odmieta akceptovať“. Dodal tiež, že kontaktoval Hegera a urobí všetko pre to, „aby štandardy ako aj samotné usmernenie prestali platiť a aby sa tieto zvrátenosti na Slovensku nediali“.

Kuriak tvrdí, že pri poslednom osobnom stretnutí vo februári tohto roka v pléne Národnej rady po hodine otázok mu Lengvarský osobne prisľúbil, že sporné štandardy nepodpíše. „Slovo nedodržal, čo ma veľmi mrzí nielen ako politika, ale hlavne ako človeka,“ skonštatoval poslanec. Podľa neho Lengvarský štandard podpísal „napriek nesúhlasu väčšiny obyvateľov Slovenska, len na základe svojho liberálneho zmýšľania“. Kuriak, tak ako v minulosti, svoje tvrdenia nepodložil žiadnymi dátami ani prieskumami. Poslankyňa Bittó Cigániková Kuriakovi odkázala, aby „sa vrátil do 15. storočia“.

Dňa 19. októbra 2022 Najvyšší správny súd zrušil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici. Krajský súd rozhodol, že pre úradnú zmenu pohlavia je potrebný lekársky posudok o ukončení zmeny pohlavia „chirurgickým spôsobom”, no Najvyšší súd potvrdil, že za súčasnej právnej úpravy nie je určené, akými dokladmi a za akých podmienok je možné dosiahnuť zmenu pohlavia.