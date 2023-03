Debatu Káčera a Naďa narušili Putinovi sympatizanti. Minister: Stádo paviánov

Slovensko sa pod vedením vlády premiéra Eduarda Hegera zaradilo ku krajinám, ktoré Kyjevu po ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu z konca minulého februára pomáhajú vojensky aj humanitárne. Naopak opozičný Smer expremiéra Roberta Fica vystupuje proti dodávkam zbraní na Ukrajinu. Podľa niektorých prieskumov je Smer najpopulárnejšou stranou na Slovensku.

„Ukrajina má právo sa brániť a je v našom národnom záujme, aby sme Ukrajine pomáhali. Mať Rusov na našej hranici je zásadný problém pre našu bezpečnosť,“ povedal v diskusii Naď.

Podľa Naďa v sále kultúrneho domu bolo asi 200 ľudí, z toho približne polovica diskusiu narúšala. „Toto je príklad demokracie. Ak by to robili v Rusku, tak idú do basy,“ hovoril o časti publika, ktorá debatu narúšala.

Káčer: Stádo paviánov

Šéf slovenskej diplomacie povedal, že Slovensko je už roky terčom ruskej propagandy a dezinformačnej vojny. „Vidíme tú vzorku, ktorá je agresívna, vulgárna, zakomplexovaná, chce sa biť,“ uviedol Káčer a pokrikujúcu časť publika označil stádo paviánov. Odkázal im tiež, že účastníci protifašistického povstania na Slovensku počas druhej svetovej vojny by sa z nich povracali.

Kačer povedal, že cesta k mieru na Ukrajine je jednoduchá a že vojna skončí v momente, keď sa z tejto krajiny Rusko stiahne.

Na Slovensku sa v uplynulom období konali zhromaždenia za mier na Ukrajine, ktorých sa podľa slovenských médií zúčastnili hlavne ľudia sympatizujúci s Ruskom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.