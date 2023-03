Heger povedie do volieb novú stranu. Tajný snem ho zvolil za lídra, zrejme získal aj Káčera a Hirmana

Pre denník Pravda to potvrdil Kristián Čekovský, ktorý bude takisto členom strany a ktorý pred časom spolu s ďalšími poslancami klubu OĽaNO z hnutia vystúpili. Strana by sa mala volať Demokrati. Podľa informácií denníka Pravda z viacerých zdrojov by mal byť súčasťou aj odvolaný minister zahraničných vecí Rastislav Káčer či dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman.

Naživo z tlačovej konferencie

Aktualizované 12:08 Za Hegerom stojí aj Andrea Letanovská, europoslanec Vladimír Bilčík, Kristián Čekovský, Jaroslav Naď, Ján Budaj, František Oľha a ďalší. „Chceme byť spojencom, ktorý sa nebojí vyjadriť svoj názor,“ hovorí Heger. „Chceme, aby Slovensko bolo krajinou, kde spravodlivosť nie je tovar,“ povedal Heger.

Aktualizované 12:02 „Dnes tu stojím pred vami ako líder strany Demokrati,“ začal Heger rázne.

Aktualizované 12:01 Po boku Hegera a Kollára bude stáť aj Rastislav Káčer, Ján Budaj a Andrej Stančík. Talčová besedu o malú chvíľu začne.

Hegerova nová strana

Na kandidátke sú miesta aj pre členov strany Šanca a budajovcov. Nie je tajomstvom, že po boku Hegera bude stáť aj dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď a zrejme aj minister životného prostredia Ján Budaj.

Foto: Pravda Demokrati, heger, kollár Nová strana Eduarda Hegera sa bude volať Demokrati.

Čítajte viac Nádej pravice? Veľký blok sa zatiaľ nekoná. Ak chce byť Heger alternatívou, musí vyjsť z tieňa OĽaNO

Súčasťou projektu však zatiaľ nebude Pavel Macko, ktorého strana o spájaní s Modrou koalíciou rokovala. „ODS vo vnútrostraníckom referende rozhodli, že budú pokračovať v úsilí o vytvorenie širšej Veľkonočnej dohody demokratických strán Pre lepšie Slovensko. S partnermi sa pokúsime vytvoriť alternatívu a dať šancu aj novým politikom,“ reagoval pre Pravdu.

Polnočný koniec v OĽaNO

Dočasne poverený premiér Eduard Heger včera večer na sociálnej sieti oznámil, že definitívne odchádza z OĽaNO. „Dostal som od hnutia dôveru a príležitosť byť súčasťou vlády a neskôr riadiť našu krajinu. S hnutím som si prešiel dlhú spoločnú cestu. Zažili sme náročné i pekné chvíle. Robili sme aj chyby, pretože nie sme dokonalí, pretože sme len ľudia. Lepšie Slovensko však bolo našou prioritou,“ napísal na sociálnej sieti.

Podľa slov premiéra sa jeho úloha a poslanie v hnutí naplnili. „Mám vlastnú víziu o politike. Viem, že ak ju chcem naplniť, musím sa vydať vlastnou cestou. Život jednoducho prináša situácie, kedy sa musíme rozhodnúť. Ja to robím dnes,“ dodal Heger. Status mu komentoval aj líder OĽaNO, bývalý premiér a bývalý minister financií Igor Matovič. „Edo, veľa šťastia a dík za spoločnú cestu,“ napísal.

Predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michal Šipoš verí, že sa poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi podarí spojiť všetky menšie demokratické strany, a to hlavne Kresťanskodemo­kratické hnutie a stranu Aliancia. Ich hlasy by podľa Šipoša vo voľbách prepadli a pomohli by tak mafii a extrémistom. Šipoš to uviedol na svojej sociálnej sieti po tom, čo Heger v noci na sociálnej sieti oznámil svoj odchod z OĽaNO.

„Heger sa definitívne rozhodol pre vlastnú politickú cestu. Jeho rozhodnutie beriem na vedomie a zároveň mu ďakujem za všetko pozitívne, čo pre hnutie OĽaNO, ako aj pre celé Slovensko urobil," doplnil Šipoš s tým, že on bude pod vlajkou OĽaNO aj naďalej pokračovať v boji proti korupcii a za lepšie Slovensko. „Čaká nás príprava na kľúčový zápas o zachovanie právneho štátu. Ideme naplno a sústredíme sa len na jeden cieľ – znovu poraziť mafiu," uzavrel.