Smer podal trestné oznámenia na komentátorov Leška, Havrana a Hudáka

Na Leška podali trestné oznámenie za jeho výroky v kauze únosu Vietnamca o tom, že to bol štátom pripravený a zorganizovaný zločin a Smer sa na tom podieľal. Na Hudáka za to, že označil Smer za organizovanú zločineckú skupinu. V Havranovom prípade má ísť o tvrdenia, že Smer podporuje genocídu ukrajinského obyvateľstva, priblížil podpredseda strany Erik Kaliňák. Ide podľa neho o preukázateľné klamstvá.

„Podanie trestných oznámení netreba chápať ako útok na novinárov alebo médiá. Je to vecná kritika a hlavne nastavené zrkadlo, ktoré poukazuje na to, že v oblasti práce médií a novinárov by mali fungovať určité červené čiary, ktoré by sa za žiadnych okolností nemali prekračovať,“ skonštatoval Melicher.

Komentátori podľa Kaliňáka vo svojich článkoch neuviedli dôkazy, ktoré by ich tvrdenia akokoľvek legitimizovali. Tvrdí, že sa tak dopustili trestného činu krivého obvinenia.