Ďuriš Nicholsonová: Remišová a Matovič sú dve tváre fatálneho zlyhania tejto vlády

S odvolaným premiérom Eduardom Hegerom síce rokovala, ale k ničomu konkrétnemu to neviedlo, no vníma rozdiel medzi ním a lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. So šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou si spoluprácu predstaviť nevie. V rozhovore pre denník Pravda uviedla, že podľa nej sú Matovič a Remišová tvárami fatálneho neúspechu tejto vlády.

Ako pokračuje zber podpisov?

Vzhľadom na situáciu medzi ľuďmi, ktorí sú unavení, frustrovaní a znechutení z politiky, to ide dobre. Podarilo sa nám podchytiť regionálnych lídrov, aktivistov a osobnosti, ktorí nám pri zbere podpisov pomáhajú, lebo veria, že Jablko má potenciál stať sa alternatívou k súčasným stranám, ktoré sklamali.

Čo hovoríte na to, že Mikuláš Dzurinda „vycúval“ z Modrej koalície a založil si vlastnú stranu?

Nuž, prekvapilo ma to, že k tomu prišlo tak skoro. Netuším, čo sa medzi aktérmi tejto frašky stalo, ale vychádza mi z toho, že niekto nedodržal dohodu a že opäť došlo k tomu starému známemu, že každý chcel byť líder a nikto nebol schopný robiť kompromisy.

Vnímate Eduarda Hegera ako tzv. „zjednotiteľa“ opozície? Je medzi ním a Igorom Matovičom rozdiel?

Určite vnímam rozdiel medzi Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom v tom, že Matovič je zákerný a zlý človek, ktorý nedodržiava dohody, kým Heger je slušný človek, ktorý v ničom výnimočne nevyčnieva, ale dohody si ctí. To, či to stačí na „zjednotiteľa“ demokratických síl a minisíl, si netrúfam povedať, ale vidím, že snaha tam je. Prekliatím Hegera je, že je úradujúcim premiérom katastrofálnej vlády v totálnom rozklade, čo mu neumožňuje venovať sa vlastnej kampani, pričom všetci ostatní už zúrivo do tej kampane vstúpili. Akýkoľvek ďalší neúspech tejto vlády v rozklade sa stáva jeho vlastným neúspechom, viď. Lengvarský a zdravotníctvo. Edo Heger by mal okamžite vystúpiť z OĽaNO, dištancovať sa od Matoviča. Myslím, že toto by výrazne urýchlilo rokovania o spájaní.

Alebo vám prekáža, tak ako poniektorým politikom, že pôsobil v OĽaNO?

Pozrite, pamätám si časy, keď som aj ja stála na tlačovkách vtedajšej opozície pri Igorovi Matovičovi. Taká bola doba a vtedy sme ešte len okrajovo tušili, čoho je Matovič schopný. Dnes sa, vzhľadom na tú spúšť, ktorú po sebe Matovič zanechal, pozeráme na OĽaNO ako na niečo, čo nechcete mať v životopise. Edo Heger by mal v tomto prípade zahodiť zvyšky lojality a keď si chce zachovať dôstojnú politickú budúcnosť, mal by sa čo najrýchlejšie zbaviť väzieb na OĽaNO.

Heger aktuálne stojí za spoločným projektom tzv. stredopravého spektra, boli by ste súčasťou takejto kandidátky?

S Eduardom Hegerom som sa stretla raz ohľadne spájania. Mala som pocit, že má seriózny záujem dať to dokopy, ale k ničomu konkrétnemu naše stretnutie neviedlo. My sa momentálne sústreďujeme na Jablko, zbierame podpisy a o pár dní ideme predstaviť obsah Jablka novinárom a verejnosti. Prinášame kvalitný program, unikátne riešenia a zaujímavé tváre. Verím, že Jablko sa stane alternatívou k súčasným populistickým stranám a politikom, ktorí sa sústreďujú na boj medzi sebou namiesto toho, aby zabojovali o stabilnú budúcnosť krajiny a naplnenie potrieb jej občanov.

Vidíte seba na pozícii lídra takejto spoločnej kandidátky alebo možno na popredných miestach?

Toto by v žiadnom prípade nemalo byť gro rozhovorov o spájaní, lebo potom to dopadne tak ako s Modrou koalíciou. Mali by sme hovoriť najmä o tom, či sa vieme spojiť na programových prioritách, na vízii Slovenska. Aké chceme mať Slovensko o desať rokov? V akej krajine chceme žiť? A čo pre to plánujeme urobiť? My máme v programe ako ústrednú tému štrukturálnu reformu regiónov. Musíme zastaviť vyľudňovanie a úpadok regiónov a únik ľudí do Bratislavy alebo za hranice. Regióny potrebujú viac kompetencií a viac peňazí. Eurofondy patria regiónom na rozvoj, na pokrytie ich potrieb a o tých potrebách a o tých peniazoch nesmie rozhodovať úradník z bratislavského mrakodrapu MIRRI. Toto je dôležité, o tomto my sa bavíme s potenciálnymi záujemcami o spájanie sa s Jablkom. Toto sa ich pýtame: Vieme sa zhodnúť na reforme regiónov? Ak áno, poďme sa baviť ďalej, ak nie, nie je o čom. Téma lídra rozdeľuje. To, na čom sa môžeme spojiť, je prienik medzi prioritami pre krajinu.

A čo koalícia?

Zatiaľ sa najviac skloňuje spoločná strana, ale ako som povedala, my sa momentálne najviac sústreďujeme na budovanie našej strany, aj keď neustále reagujeme na pozvánky na stretnutia o spájaní.

Vedeli by ste si predstaviť, že by súčasťou projektu bola aj strana Za ľudí vrátane predsedníčky Veroniky Remišovej?

Poviem to úprimne a otvorene, pri spájaní musí byť človek opatrný, nie vždy je jeden plus jeden napokon dva. Z pohľadu človeka, ktorý vidí, ako sme nedokázali využiť potenciál investičných peňazí z eurofondov, pretože o nich rozhoduje duo nekompetentných úradníčok na MIRRI, považujem toto za jedno z najväčších zlyhaní tejto vlády. A za to zlyhanie nesie obrovskú zodpovednosť Veronika Remišová. Podľa mňa má preto fatálny neúspech tejto vlády dve mená – Igor Matovič a Veronika Remišová. Tu je odpoveď na vašu otázku.

Ktoré malé strany by sa mali podľa vás zjednotiť, resp. aká je vaša predstava?

Opakujem, že sa momentálne sústreďujeme v prvom rade na predstavenie Jablka ako sviežej alternatívy pre súčasné populistické strany, ktoré okrem klamstiev nemajú čo ponúknuť. Ale o spájaní sme rokovali najmä so stranami, ktoré chápu reformu regiónov ako prioritu pre krajinu – ODS, SOM Slovensko, Šanca a s viacerými ďalšími. Zatiaľ sme sa však nedopracovali k žiadnej dohode, a kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič.

Ako vnímate situáciu v stredopravom spektre? Dzurinda nakoniec zakladá svoju stranu, Heger odišiel z OĽaNO a takisto predstavil svoj projekt, veľké spájanie sa nakoniec nekoná. Koniec koncov, aj vy máte svoju stranu.

To, že má teraz každý svoju stranu, nemusí nutne znamenať, že spájanie sa nebude konať.