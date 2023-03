Naď naznačil, že v parlamente sa zaoberajú možnosťou rokovať o migoch neverejne

Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď je pripravený prísť na schôdzu parlamentu k téme darovania stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Naznačil, že z vedenia Národnej rady SR sa zaoberajú možnosťou rokovania v utajenom režime. Naď hovorí, že sa prispôsobí. Uviedol to v utorok.

Rozlúčka so stíhačkami MIG-29 na 11. ročníku Medzinárodných leteckých dní SIAF v priestoroch Leteckej základne Malacky-Kuchyňa v sobotu 27. augusta 2022.

„Keďže jeden partner v bývalej koalícii trvá na tom, aby to išlo cez parlament, ja som na to pripravený, nemám s tým absolútne žiadny problém. Keď poslanci budú chcieť mať o tom schôdzu, ja veľmi rád na ňu prídem,“ uviedol Naď. Informoval tiež, že jedna krajina požiadala Slovensko, aby stíhačky darovali spolu s jej technikou.

Ocenil by, keby bola schôdza zvolaná po spoločnej dohode strán, ktoré majú záujem poskytnutie stíhačiek podporiť. Podotkol, že napríklad poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD majú možnosť ukázať, či podporujú Ukrajinu alebo Rusko.

Pripomenul, že na odovzdanie migov dočasne poverenou vládou sú rôzne názory. Parlament by mal preto rozhodovať o výzve pre vládu, o ktorú by sa kabinet mohol oprieť. Ako podotkol, v inej situácii by o stíhačkách na vláde už dávno rozhodli, keďže s návrhom sa obsahovo stotožňujú.

Ako zopakoval, migy už Slovensko nebude používať a pre obranu SR nie sú dôležité, pričom za ne môže získať financie. Zároveň Ukrajinci podľa neho migy chcú a potrebujú ich.