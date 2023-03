Uvidíme OĽaNO 2? Heger vzal so sebou štyroch ministrov. Demokratov vraj vymyslel Matovič

O veľkom spájaní sa toho povedalo veľa. Najprv to mal byť tzv. veľký demokratický blok, spájanie stredopravých síl, no dnes pripomínajú rokovania lídrov skôr delenie. Pravica je opäť roztrúsená. Všetko sa zlomilo po tom, ako sa bývalý premiér Mikuláš Dzurinda rozhodol nevstúpiť do Modrej koalície. Miroslav Kollár preto dal prednosť Eduardovi Hegerovi, ktorého v utorok zvolili za lídra strany. Tá následne opäť zmenila názov. Spolu s premiérom získali Demokrati aj štyroch ministrov a ďalšie tri posty vrátane premiéra.

Poverený premiér Heger oznámil, že odchádza z OĽaNO v noci päť minút pred pol dvanástou. Na jeho rozhodnutie sa čakalo dlhé týždne, hoci bol jeho odchod istý. Prečo neskoro večer a prečo cez sociálnu sieť? Po návrate z pracovnej cesty v Izraeli smerovali jeho kroky priamo k lídrovi hnutia Igorovi Matovičovi, ktorému rozhodnutie oznámil a rozlúčil sa s ním. „Nemohol som to spraviť skôr,“ zdôvodnil Heger. Aj keď to obaja prezentujú ako priateľský rozchod, neznamená to, že sa Heger časom nestane terčom Matoviča.

Demokrati vzali pod krídla viaceré menšie strany, ako je Šanca či Zmena zdola a rokujú s ďalšími. „To, že tu stojíme, dokazuje, že spájame sily. Egá idú bokom,“ zdôrazňoval premiér, aj keď to s realitou momentálne veľmi nekorešponduje. O veľkom spájaní už totiž definitívne nemôže byť reč. Väčšina veľkých a preferenčne silnejších strán sa chystá do volieb samostatne.

Premiér a štyria ministri

Jediný, kto dáva akú-takú nádej nejakej forme spájania sa, sú malé strany. Pár hodín po odchode z OĽaNO už bola známa aj Hegerova vlajková loď. Vo svojej ceste tzv. „zjednotiteľa“ bude pokračovať v Modrej koalícii, ktorej názov sa opäť zmení na Demokrati. Príbeh za jej vznikom je vraj podľa Hegera veľmi vtipný. „Raz, keď o tom napíšeme knihu, dozviete sa to,“ uviedol.

Heger sa stal lídrom strany tesne pred oficiálnou tlačovkou na tajnom sneme. Nebolo to však nič nečakané. Koniec koncov aj to bol dôvod, prečo spolupráca s Dzurindom skrachovala. Bývalý premiér to potvrdil slovami, že ho Miroslav Kollár vymenil za hegerovcov.

A nie hocijakých. Spolu s Hegerom prišli do strany aj štyria poverení ministri – Rastislav Káčer (zahraničie), Jaroslav Naď (obrana), Karel Hirman (hospodárstvo) a Ján Budaj (životné prostredie).

Okrem štyroch spomínaných ministrov, ktorí s ním vstúpia do strany Demokrati, vedie Heger oficiálne aj ministerstvo financií a zdravotníctva. To je spolu s funkciou premiéra sedem vládnych postov, čo je najviac zo všetkých strán, pričom so sebou nemá oporu ani jedna z koaličných strán, ktoré prešli voľbami. Poverený minister vnútra Roman Mikulec sa zatiaľ nevyjadril k prípadnej spolupráci. „Minister sa aktuálne naplno venuje práci v prospech občana z pozície ministra vnútra. Otázka jeho politickej budúcnosti je otvorená, ako aj fakt, či bude v politike ďalej pôsobiť,“ reagovala pre denník Pravda hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Rezort na otázku, či s Hegerom rokuje, neodpovedal.

Heger rokoval so všetkými koaličnými partnermi a súhlasili, aby pokračoval v poverení. „Keďže sa Slovensko nachádza v zložitej politickej situácii a naša vláda je v poverení, preto budeme pokračovať v poverení,“ povedal.

Čo s nálepkou OĽaNO 2?

Aj keď to Heger oficiálne nepriznal, ponuka kresťanských demokratov byť dvojkou na kandidátke mu nevoňala. Svedčili o tom aj jeho slová po minulotýždňovom rokovaní vlády, keď uviedol, že by chcel ako premiér pokračovať. O spolupráci s KDH na čele s Milanom Majerským sa pokúšali na niekoľkých stretnutiach, na jednom z nich bola aj predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.

Spoluprácu s KDH a Alianciou ako absolútnu prioritu odporúčal Hegerovi v pondelok podvečer v Rádiu Slovensko aj Matovič. Podobne sa na sociálnej sieti vyjadril aj predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. „Ak prepadne možno štvrť milióna hlasov týchto strán, všetko to nemalo zmysel,“ povedal. „Miroslav Kollár, to je nepodstatné, lebo to je nula celá nula ničpercentná podpora,“ vravel Matovič.

Spoluprácu s KDH si však môže Heger po utorku definitívne vyškrtnúť zo zoznamu. Majerský v reakcii na Hegerovu novú stranu uviedol, že dal premiérovi ponuku, lebo si myslel, že patrí do ich konzervatívneho hodnotového sveta. „Ukázalo sa, že nie. Poučení z minulosti konštatujeme, že mačkopsy nefungujú. Potvrdilo to OĽaNO a nevidíme dôvod zapájať sa do OĽaNO 2,“ uviedol.

Práve ‚OĽaNO 2‘ je nálepka, ktorej sa Heger potrebuje zbaviť. Ako prvý hovoril o cielenom rozdelení OĽaNO Šipoš, ktorý načrtol, že ak sa rozdelia, získajú viac percent. Chcú to však robiť otvorene, a nie ako Hlas a Smer. Matovič v rádiu dokonca hovoril o tom, že Hegerova nová strana a jeho odchod bolo celé jeho nápad.

„Ja som ho v polovičke decembra oslovil s tým, že keď nechceme, aby sa mafia vrátila k moci, bolo by dobré urobiť všetko pre to, aby neprepadli hlasy najmä tých menších strán, ktoré prepadli v minulých voľbách,“ povedal. Heger najprv reagoval vyhýbavo a priamo sa nevyjadril. "Toto je moja vízia a vízia ľudí, ktorí stoja za mnou,“ odpovedal Heger. Neskôr novinárom odpovedal jednoznačnejšie. „Nič nevymyslel,“ odpovedal stroho.

Nechcel sa vyjadriť ani k tomu, čo bol vlastne problém v hnutí a prečo z neho odišiel. „Sme tu, aby sme predstavili víziu našej novej strany,“ povedal. „Priority jednotlivých koaličných partnerov sa v niektorých oblastiach líšili natoľko, že sa nedalo dosiahnuť dohodu a vzťahy boli napäté,“ reagoval po dlhšom úvode na opakovanú otázku, čo mu bránilo presadzovať hodnoty v súčasnej vláde.

A aj keď to obaja prezentujú ako priateľský rozchod a Matovič dokonca hovorí o koordinovanom pláne, aj tento vzťah môže tvrdo naraziť. Heger už teraz jasne povedal, že žiadna spolupráca nebude. Líder OĽaNO síce hovoril, že o Hegerovi neplánuje hovoriť ako o zradcovi, ktorý využil OĽaNO, aby sa dostal do politiky; pri jeho štýle politiky a šikovných rečníckych obratoch je na to verejnosť zvyknutá.

Na jeho oznam o novej strane reagoval Matovič najprv krátkym poďakovaním pod Hegerovým polnočným statusom a až po niekoľkých hodinách niekoľkosekundovým oficiálnym videom. V ňom sa dopĺňali Šipoš, Matovič, ktorý zdôraznil, že ľudia v OĽaNO mu vždy kryli chrbát a poprial mu, aby takých ľudí našiel aj inde. „A nezabudni, hrajme fair play,“ dodal Karol Kučera.

S Hegerom odíde hnutiu aj časť voličov, ktorí majú dosť útočného štýlu politiky. Stať sa môže aj to, že matovičovcom klesnú preferencie a dostanú sa až na hranicu zvoliteľnosti.

Modrý Dzurinda a demokrat Heger

Procesy urýchlilo aj nečakané rozhodnutie Dzurindu nevstúpiť do Modrej koalície. Miroslav Kollár tomu nerozumel, no rešpektoval to. O pár dní bývalý premiér oznámil, že sa najprv pod tlakom rozhodol ísť skratkou cez stranu Spolu, čo nevyšlo, a preto začne zbierať hlasy na vznik ďalšej strany Modrí – Európske Slovensko.

V súvislosti so situáciou okolo pôvodne plánovaného spájania sa so stranou Spolu mali len dve možnosti. „Rezignovať, alebo zabojovať,“ poznamenal. Pre Dzurindu je to uzavretá kapitola. „Ja som Modrý, táto partia je Modrí,“ uviedol. Kollár v reakcii uviedol, že nemá v pláne „pretekať sa“ s Dzurindom, kto je modrý. A vedel aj, prečo.

Napriek tomu stále verí, že Dzurinda by mohol byť súčasťou finálnej dohody. Podobne je na tom aj Heger. „Ja som sa s Mikulášom Dzurindom nerozišiel,“ uviedol s tým, že rokovania s Dzurindom nie sú pasé a budú prebiehať. Jedinou možnosť by bolo ponúknuť im miesta na kandidátke, no po vyjadreniach Dzurindu to nie je veľmi pravdepodobné. Dzurinda nechce, aby v krajine pokračoval chaos. Je otázne, či týmto chaotickým (ne)spájaním presvedčí voličov o tom, že chcú chaos zastaviť.

Heger uviedol, že sa spájania nevzdávajú a rokovania prebiehajú aj s Alianciou či so stranou Občianski demokrati Slovenska (ODS) Pavla Macka. Ten však pre denník Pravda uviedol, že zatiaľ súčasťou strany nebude a to, že sa z rokovaní stiahol, nám potvrdili aj zdroje zvnútra strany.

Zároveň zo spolupráce jasne vylúčil štyri strany – Hlas, Smer, ĽS NS a Republiku. Demokrati chcú ponúkať umiernené stredové riešenia. „Áno, odmietame aj pána Pellegriniho,“ vyhlásil Heger s tým, že nemieni sedieť v jednej vláde s Richardom Rašim či Denisou Sakovou.

Dôležitá je aj otázka financovania kampane. Odchodom z OĽaNO Heger stráca možnosť ukrojiť si z takmer 11-miliónovej odmeny, ktorú OĽaNO ešte po voľbách má. Na otázku, z čoho chce kampaň financovať, odpovedal, že z prostriedkov strany Spolu, ktoré im boli vyplatené od štátu za výsledok vo voľbách.

„Budeme sa uchádzať aj o podporu prostredníctvom transparentného účtu,“ uviedol. Spolu si po voľbách rozdelilo príspevok a k dispozícii by mali mať okolo 275-tisíc. Limit v kampani sú tri milióny a je jasné, že aspoň podľa oficiálnych príjmov stranám ako OĽaNO, SaS či Smer konkurovať nemôžu. Heger však môže ťažiť u časti voličov aspoň tým, že ho poznajú.