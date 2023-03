Politológ: Heger má šancu na dvojciferný výsledok, Matovič sa už pripravuje na boj

Na stredopravicovom spektre to na spájanie nevyzerá, ale podľa politológa Jozefa Lenča z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave to nie je nič prekvapujúce. Mikuláš Dzurinda oznámil, že ide zbierať na vlastnú stranu, vzniká aj strana Jablko, do volieb samostatne ide aj KDH, PS, zrejme aj Aliancia. Demokratov, teda bývalú Modrú koalíciu, povedie dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý navyše bojuje s nálepkou OĽaNO 2.

Má Heger šancu? Vezme hnutiu OĽaNO voličov a dočkáme sa ešte spájania? Aj o tom na tieto otázky odpovedal politológ Jozef Lenč v rozovore pre denník Pravda.

Po výpočte, kto všetko už založil stranu, to nevyzerá veľmi na veľké spájanie stredopravých síl alebo vytvorenie veľkého demokratického bloku, skôr na delenie. Je ešte šanca, že vznikne nejaký veľký blok alebo budeme svedkami ďalšieho rozdrobenia hlasov voličov?

Rozhodne to nevyzerá na spájanie, no rovnako to nie je nič prekvapujúce. O „veľkom spájaní“ tzv. stredopravých strán (a straničiek, resp. súkromných projektov neúspešných predsedov a predsedníčok) sa opakovane hovorí ostatné dve desaťročia a vždy to dopadne rovnako. Niektoré strany sa zvezú na chrbte iných (opakovane OKS na kandidátke SaS), niektorí sa neúspešne spoja (PS/Spolu alebo Aliancia) a iní prispejú k prepadu hlasov. Šanca na spojenie ešte stále je. Času je relatívne ešte dosť. Lenže aktuálna politická realita skôr naznačuje to, že sen o veľkej koalícii sa nenaplní. Problémom je to, že o spájaní sa len hovorí a nič sa pre to nerobí. Ak sa aj robí nejaká „zákulisná“ politika akože spájania, tak jej výsledkom sú len nešikovné intrigy, detinské výhovorky a zakladanie ďalších strán nových alebo reinkarnovaných „spasiteľov“ demokracie.

Čo by sa ešte dalo za spájanie vôbec považovať?

V aktuálnej situácii jedine to, že by sa po pondelkovom polnočnom ohlásení odchodu dočasne povereného premiéra Hegera naštartoval proces kreovania politického subjektu, ktorý by pod kuratelou neúspešného premiéra a neúspešného kandidáta na primátora Hlohovca vytvoril platformu na zjednotenie tých, ktorí si uvedomujú, že bez spojenia sa s inými vo voľbách naozaj nemôžu uspieť a ich účasť na nich by bola vyhodením peňazí.

Majú podľa vás vo voľbách samostatne šancu na úspech strany Jablko, Modrí (Mikuláš Dzurinda) či Demokrati?

Z uvedených strán môže byť úspešná snáď len strana Demokrati Euarda Hegera. Môže využiť to, že už existuje a nemusí sa zdržiavať procesom vzniku (zber podpisov, snem a pod.), má financie na činnosť a môže v kampani využiť aj to, že je dočasne povereným premiérom. Lenže konkurencia v segmente voličov, ktorých by mohol osloviť je veľká, rovnako ako jeho väzby na Igora Matoviča. To rozhodne nepraje pozitívnemu výsledku vo voľbách. Z tohto hľadiska sa domnievam, že prípadný úspech Demokratov je možný len na úkor už existujúcej strany, ktorá sa identifikuje ako stredopravá. Jablko i Modrí sú skôr odsúdení na neúspech, ak sa im vôbec podarí zapojiť sa do septembrových volieb.

Eduard Heger v utorok oznámil, že sa stal lídrom Demokratov, má šancu na úspech?

Za predpokladu, že osloví voličov existujúcich strán (OĽaNO, KDH či SaS) alebo sa s nimi nakoniec spojí, je tu možnosť, že vo voľbách uspeje a získa možno aj dvojciferný výsledok.

Myslíte si, že preferencie OĽaNO teraz klesnú a voliči alebo aspoň časť z nich prejdú k Hegerovi?

Reálne nemá akých iných voličov osloviť. Jeho politická minulosť je spätá s OĽaNO a dokonca i na budúcnosť si robí nárok majiteľ OĽaNO, ktorý v RTVS povedal, že celý projekt Demokratov bol jeho nápad. Tí, ktorí sú dnes negatívne vyhranení voči OĽaNO a vládnej koalícii nemajú prečo voliť stranu Eduarda Hegera. Snáď okrem časti voličov KDH a možno SaS a niektorej zo strán tzv. straníckeho planktónu.

Premiér uviedol, že s OĽaNO spolupracovať nebude. Igor Matovič pritom, ako ste spomínali, hovoril o tom, že vytvorenie strany bol jeho nápad, čo Heger poprel. Aj pán Šipoš dávnejšie hovoril, že vlastne ak vzniknú dve strany, spolu budú mat viac po volbach. Bude toto priateľský rozchod, nabalia sa im preferencie?

Nebude. V momente, keď sa ukáže, že Demokrati spôsobia, že sa OĽaNO nemusí dostať do NR SR, začne skutočný „bratovražedný“ súboj o voliča a politické prežitie. Myslím si, že Igor Matovič sa na to už pripravuje. Svedčia o tom aj jeho vyjadrenia o tom, kto je vlastne „krstný otec“ projektu Demokrati.

Je možné, že by sa OĽaNO nedostalo do parlamentu a Heger áno? V strane má dosť známych tvárí.

Možné to je a bol by to rozhodne najpozitívnejší prínos Demokratov pre demokraciu a budúcnosť Slovenska.

Dá sa to ešte vnímať ako to veľké spájanie stredopravých síl? Nie je tam Macko, Dzurinda ani ďalší. Iba menšie strany ako napríklad Šanca.

Šanca nie je o nič menšia ako Občianski demokrati Slovenska (ODS) generála Macka. Dokonca by som povedal, že je to úspešnejšia strana než ODS a Dzurindovi Modrí. Avšak, aby som odpovedal na vašu otázku, veľké spájanie to rozhodne nie je. Je to najmä pokus o politické prežitie tých, ktorí v utorok stáli za Eduardom Hegerom.

Je mimoparlamentná vládna strana unikát? Heger uviedol, že koaliční partneri súhlasili, že povedie do volieb aj vládu v poverení.

Je to bizarná situácia, aká nemá u nás a ani v žiadnej demokracii obdobu. Demokrati si vlastne uzurpovali vládu bez toho, že by vôbec prešli procesom volieb. Demokracii týmto Demokrati rozhodne neprospeli.

Všetky spomínané subjekty však neponúkajú niečo nové, nejakú alternatívu, sú to staré tváre v novom šate. Odradí to voličov?

Niektorých rozhodne áno.

Zrejme pomyselným lídrom pravice je aktuálne podľa prieskumov Progresívne Slovensko. Je toto aktuálne alternatíve pre voličov aj po neúspechu z roku 2020?

Zdá sa, že áno. Ak sa pozrieme, kto v roku 2020 kandidoval s výzvami na zmenu a akú zmenu nakoniec priniesli, tak ostalo už len Progresívne Slovensko, ktoré nemalo šancu sklamať po zmene túžiacich voličov.

Budeme ešte podľa vás svedkami nejakého veľkého spájania?

Myslím si, že áno. Verbálne to bude téma až do volieb. Tak to bolo aj v minulých voľbách a reálne to môže byť v prípade, že prieskumy krátko pred odovzdaním kandidátok budú predikovať, že sa viacerí ocitnú pod hranicou zvoliteľnosti.