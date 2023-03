Duchovní dostanú tento rok od štátu milióny navyše. Dotácie rastú, hoci veriacich ubúda

Menej veriacich, no viac peňazí od štátu. Registrované cirkvi na Slovensku dostanú v tomto roku o takmer päť miliónov eur viac ako v tom predošlom. Z minuloročných 52,8 milióna eur si tento rok prilepšia na 57,5 milióna eur zo štátnej kasy. Najväčšia rímskokatolícka cirkev si z tohto koláča ukrojí dokopy až 39,3 milióna eur. A to dokonca v čase, keď jej podpora v spoločnosti klesá. Ako je to možné? Ministerstvo kultúry, ktoré má vyplácanie dotácií pod palcom, sa pri navýšení príspevku pre cirkvi odvoláva na zákon. Cirkevný analytik Jaroslav Šebek však poukazuje aj na dodnes silný vplyv katolíckej cirkvi vo verejnom priestore, ktorý postupne naráža na silnejúcu sekulárnu vlnu. Trend tak nazdačuje, že na chode cirkví by sa postupne mali viac než len štát podieľať samotní veriaci.