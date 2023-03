Každý deň nové hodnoty. Rozštiepená pravica posilňuje Hlas a Smer

Takto podľa neho vznikla paradoxná situácia, kde viaceré nové, zatiaľ malé subjekty zápasia o podobne orientovaného voliča.

Inak to nebolo ani v tretí deň tohto týždňa. Na veľkej tlačovej konferencii voličom predstavili už v poradí tretí „hodnotový“ politický projekt. V pondelok začal tento maratón expremiér Mikuláš Dzurinda s projektom Modrí – Európske Slovensko. Na druhý deň prebral štafetu dočasne poverený premiér Eduard Heger a prekopal stranu Modrá koalícia, bývalú stranu Spolu, na nových Demokratov a v stredu voličom priblížila svoju víziu pre Slovensko začínajúca strana Lucie Ďuriš Nicholsonovej s názvom Jablko.

Nové subjekty unisono sľubujú konzervatívnym, ale i stredopravým voličom, že ich hlasy vo voľbách neprepadnú. Podľa politológa je však pravdepodobnejší opačný scenár, teda že vyvolajú trieštivý efekt a chaos. „Tieto strany môžu pomôcť k tomu, že Hlas, respektíve Smer zvíťazia vo voľbách s ešte vyšším volebným výsledkom,“ zdôraznil politológ Koziak, pôsobiaci na Vysokej škole medzinárodného podnikania v Prešove.

U koho skončí kandidátka Za ľudí? Politické strany a hnutia musia kandidátky do predčasných volieb odovzdať do 2. júla, Dzurinda, ako aj Ďuriš Nicholsonová musia za ten čas stihnúť celý proces registrácie strany.

Dočasne poverená ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí) priamo neodpovedala na to, či dostala ponuku od Demokratov. „Do 1. júla sa to dozviete,“ reagovala vyhýbavo na otázku politickej budúcnosti strany Za ľudí.

Podľa informácií denníka Pravda by však v strane Demokrati mohol vzniknúť konflikt medzi Remišovou a odídencami zo strany Za ľudí, ktorí sú v predsedníctve novej Hegerovej strany. Otázna je nateraz budúcnosť dvoch poslancov Za ľudí Juraja Šeligu a Lucie Žitňanskej. Tí majú Hegerovu ponuku o pripojení sa k Demokratom zvažovať. Ich podmienkou je však absencia Remišovej.

Podľa údajov z prieskumu agentúry IPSOS pre Denník N z januára 2023 by si vedelo predstaviť voliť Hegerovu stranu takmer 22 percent voličov. Aký bude mať volebný potenciál po utorkovom predstavení projektu Demokrati, ukážu však až najbližšie prieskumy. Politológ Koziak je presvedčený, že Heger odčerpá hlasy hnutiu OĽaNO a to vyvolá „nervóznu reakciu“ u lídra hnutia Igora Matoviča. „Matovič veľmi zle znáša krízové situácie a bude hľadať vinníkov, a to bude práve to liberálne krídlo hnutia, ktoré odišlo za Hegerom. S najväčšou pravdepodobnosťou bude mať ďalšieho nepriateľa a vymedzí sa voči nemu tak, ako to len on dokáže,“ dodal Koziak.

No kým sa bude pravica osočovať, rásť budú dnešné opozičné strany. Prvé priečky vo volebných prieskumoch už dlhodobo obsadzujú sociálnodemokra­tické strany Smer a Hlas. Koziak neočakáva nič, čo by mohlo zásadne ovplyvniť voľby a čo by zabránilo Hlasu, teda Petrovi Pellegrinimu, vyhrať voľby. „Môže vyplávať na povrch všeličo možné, no tých zhruba 15 percent, ktoré Hlas v rozdielnych prieskumoch dlhodobo má, je príliš vysoké číslo na to, aby mu preferencie padli, a volič je už kauzami otupený,“ podotkol politológ. Obdobnú optiku na kauzy politických predstaviteľov majú aj voliči Smeru.

Rozklad OĽaNO a maďarská karta So svojou politickou budúcnosťou musí kalkulovať aj jeden z najbližších spojencov lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča György Gyimesi. Denník Új Szó napísal, že Gyimesi by mohol dostať na kandidátke aliancie 150. miesto, no on sám „si vie predstaviť aj to“, že by stál na čele kandidátky. Matovič podľa Gyimesiho nemá žiadny problém s tým, že jeho poslanec rokuje aj s inými stranami – pretože líder OĽaNO vraj chce, aby sa do parlamentu dostalo čo najviac strán.

Mučeník krízotvorca

Novovzniknutá strana Demokrati, ktorá ešte neprešla voľbami, však aktuálne ovláda celkovo šesť ministerstiev a premiérsky post. Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman (nom. koalície) súhlasí, že aktuálna politická situácia nie je normálna. No tento bizarný stav, keď štát riadia nezvolení zástupcovia, porovnáva s odchodom SaS z vlády vlani v lete.

„Celá anabáza tejto vlády porušila a narušila niekoľko politologických pravidiel a poučiek fungovania. Môžeme to diplomaticky nazvať ako nezvyk a celá tá situácia z toho vyplýva,“ ozrejmil Hirman. Za celú túto situáciu viní dvoch ľudí. „Pán Igor Matovič a pán Richard Sulík svojím postupom spôsobili to, že pôvodná koalícia stratila väčšinu,“ spresnil.

Hirman Matovičovi odkázal, že je „krízotvorca“, a je presvedčený, že vo vytváraní kríz bude pokračovať až do volieb. „Matovič bol premiér a šéf najväčšej politickej strany s podporou koalície, ktorá mala ústavnú väčšinu. Vo výsledku stratil premiérske kreslo, stratil členstvo vo vláde a aj väčšinu v parlamente. To je politologické konštatovanie faktu,“ zdôraznil Hirman. To isté podľa neho platí aj pre Sulíka.

Odmieta tvrdenia, že Heger len slepo pomáhal Matovičovi. „Heger mal od nástupu do premiérskeho kresla pred sebou misiu, ktorá hraničila s nemožnosťou. Musel za danej situácie ukočírovať chod štátu a vlády tak, aby sme tu fungovali,“ dodal.

Niektorí zrejme končia, iní určite zostávajú Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec nechcel špekulovať o svojej politickej budúcnosti. „Kým však nie je vyrokované všetko, nie je vyrokované nič,“ zdôraznil. „Úprimne, ešte stále je otvorené aj to, či vôbec budem pokračovať v politike,“ dodal Mikulec.

Ponuku kandidovať v ďalších voľbách dostal aj dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. „Neplánujem v ďalších voľbách kandidovať za žiadnu stranu,“ povedal po rokovaní vlády.

„Kandidoval som za Sme rodina, som Sme rodina a budem Sme rodina,“ povedal dočasne poverený minister práce Milan Krajniak.

Stíhačky a rodinkárstvo

Je však otázne, ako bude momentálne fungovať vzťah medzi vládou, ktorú ovládla nová Hegerova strana, a parlamentom, kde má najväčší poslanecký klub líder hnutia OĽaNO Igor Matovič.

Dnes sa ukazujú dva možné spory, ktoré môžu naštrbiť vzťahy medzi orgánmi moci. Prvým je poslanec OĽaNO Erik Ňarjaš, ktorého do predstavenstva národnej lotériovej spoločnosti Tipos nominoval v posledný deň vo funkcii financmajster Matovič. Ten pre Denník N uviedol, že z postu odíde, len ak ho o to „požiada Igor, pretože Edo už pre neho nie je nejakým spôsobom smerodajný“.

Druhým kameňom úrazu môže byť pomoc Ukrajine. Matovičovi totiž napadlo, že o poskytnutí stíhačiek MiG-29 Ukrajine by nemala rozhodovať vláda ani parlament, ale s novým návrhom chce túto kompetenciu preniesť na prezidentku Zuzanu Čaputovú.

"Poďme zmeniť ústavu, máme druhé čítanie na tejto nasledujúcej schôdzi a dajme možnosť hlavnej veliteľke ozbrojených síl, aby vyšla zo zákopu, aby rozhodla, či migy pôjdu, alebo nepôjdu na Ukrajinu,“ povedal Matovič.

Heger si však stále stojí za tým, aby o migoch rozhodol parlament. „Určite nebudem robiť tú chybu ako Robert Fico, že budem fušovať do ústavy, keďže nie som ústavný právnik. Národná rada prijme uznesenie, v ktorom dá mandát vláde. Hoci ja si myslím, že ten mandát máme na základe vyjadrení viacerých ústavných právnikov,“ uviedol.