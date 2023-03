Oslava revolučných koreňov MDŽ

O vyše storočie neskôr protestné zhromaždenia žien pokračujú, rovnako ako ich požiadavky na rovnosť v spoločnosti. Vysokopostavení muži však svoje reakcie zmenili a na deň žien ich začali obdarúvať klinčekmi, čokoládkami, letmými bozkami či vyslovovaním vďaky „za to, že ich ženy tolerujú“. Rešpekt, ktorý ženy žiadali najviac zo všetkého, sa ozýva pomenej.

„Ďakujeme, že ste, že ste ešte nestratili chuť nám odpúšťať,“ napísal hneď ráno na sociálnu sieť poslanec Igor Matovič (OĽaNO). O pár hodín neskôr dočasne poverený premiér Eduard Heger (nezarad. Demokrati) počas rokovania vlády pozdravil pred novinárkami ženy v domácnosti. Sviatok dlhodobo na kampaňovanie využíva strana Smer. Tá počas celého aktuálneho týždňa na straníckych akciách v sprievode usmiatych politikov v kultúrnych domoch rozdáva kvetiny.

Čítajte viac Pred domácim násilím sa dá ujsť. Ako volať o pomoc aj bez slov?

Hlboko pod priemerom

„Korene MDŽ sú spojené s revolučným hnutím pracujúcich žien a masovými protestmi za volebné právo, dôstojné pracovné podmienky a vyšší životný štandard. Neskôr sa stal jedným zo symbolov útlaku, keď jeden deň v roku stačil na to, aby muži a celá spoločnosť vynahradila útlak a násilie kvetom,“ reagovali pre denník Pravda organizátorky akcie Dedlajn patriarchátu. Ide sa o feministickú demonštráciu pri príležitosti MDŽ v Bratislave. Tvrdia, že sa rozhodli si tradíciu tohto dňa zobrať naspäť . „Oslavovať ho ako deň feminizmu, odmietnuť prázdne gestá a nahlas povedať, čo naozaj chceme. Odmietame ďalšie prehliadanie našej práce, odmietame nerešpektovanie starostlivosti, na ktorej pleciach stojí celá spoločnosť, no neodmeňuje ju dôstojne,“ zdôraznili.

V európskom Indexe rodovej rovnosti za rok 2021 skončilo Slovensko na chvoste rebríčka, konkrétne na 24. mieste, čo je pod priemerom Európskej únie. Za Slovákmi sa umiestnilo už len Rumunsko, Maďarsko a Grécko. Napriek tomu, že uplynulo už viac ako 60 rokov, odvtedy, čo bolo právo na rovnakú odmenu zakotvené v zmluvách únie, slovenské ženy nie sú za svoju prácu rovnako zaplatené ako muži. Kým ženy v roku 2020 zarábali priemerne 1 198 eur, priemerná hrubá mzda mužov bola 1 460 eur. Ženy tak zarábali priemerne o 262 eur menej ako ich náprotivky na rovnakej pozícii.

Čítajte viac Ťažký odchod. Lengvarského za pomoc ľuďom kritizujú vlastní

Násilie a reprodukčné práva

„Na okolí vidíme, že ak má žena potomstvo, často akoby ste ani neboli hodná chodiť do práce. V snahe získať vzdelanie v inštitúciách, ktoré by mali slúžiť celému študentstvu, čelíme sexuálnemu obťažovaniu,“ podotkli organizátori Dedlajnu patriarchátu.

Slovensko ako štát podľa nich zatiaľ vyhlasuje, že si váži a ochraňuje ženy, no počty úmrtí v dôsledku rodovo podmieneného a partnerského násilia stúpajú. Násilie páchané na ženách a dievčatách sa prejavuje aj vo forme sexuálneho násilia a obťažovania, kybernetického obťažovania, obchodovania s ľuďmi či mrzačenia ženských pohlavných orgánov.

Len v prvom polroku 2022 sa na Slovensku podľa údajov polície stalo obeťou násilnej trestnej činnosti 996 žien. Z toho v 97 prípadoch išlo o mladé dievčatá vo veku do 18 rokov. Extrémny prípad sa stal v septembri. Muž počas jazdy v aute polial svoju 41-ročnú exmanželku sediacu na sedadle spolujazdca horľavinou a zapálil ju. Všetko mal premyslené, dvere zaistil detskými poistkami, aby nemohla utiecť. Snažil sa, aby to vyzeralo ako autonehoda, pri ktorej žena uhorela zaživa. Len medzi rokmi 2017 a 2021 zabili manželia alebo partneri na Slovensku 45 žien.

Čítajte viac Poslanci budú 18. raz riešiť potraty. Čepček chce pokuty 66-tisíc eur a zastrašuje lekárov

Domáce násilie na Slovensku zažije aspoň raz v živote podľa údajov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny každá štvrtá žena staršia ako 15 rokov. Z toho každá piata žena zažíva násilie od svojho partnera, políciu však vyhľadá len 15 percent obetí. Pretože ide o citlivú tému, často sa boja zdôveriť aj svojim priateľom.

No pri násilí sa to nekončí. Do práv žien zasahujú aj politické ideológie. Dedlajn patriarchátu upozornil, že za posledných päť rokov ženy čelili 25 návrhom obmedziť reprodukčné práva a opakovane čelia odporu voči ukončeniu zásahov do tiel a životov transrodových ľudí. „V uliciach pretrvávajú homofóbne a rasistické útoky, zatiaľ čo akože prorodinné návrhy zákonov diskriminujú najzraniteľnejšie skupiny a na umiestnenie dieťaťa do škôlky sa čaká v rade,“ pripomenul Dedlajn patriarchátu.