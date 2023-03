Samosprávy opäť varujú pred kolapsom zdravotníctva. Nový šéf dovolenkuje v Mexiku

„Už pár mesiacov sú v neistote zdravotníci, nemocnice, ale najmä pacienti," poznamenal Droba s tým, že alarmujúci je nedostatok všeobecných lekárov a pediatrov, ale aj nezmyslené poplatky pre pacientov.

Lunter upozornil, že nasledujúce týždne budú pre slovenské zdravotníctvo kľúčové a do 31. marca majú prísť zásadné rozhodnutia.

Pripomenul, že mali viaceré pripomienky k tomu, ako ministerstvo rieši reformu zdravotníctva, po čom bolo 16. februára zvolané rokovanie s vtedajším ministrom Vladimírom Lengvarským. „Na tomto stretnutí padli dôležité prísľuby, ktorým sme dôverovali," poznamenal Lunter. „Dnes nemáme ministra a my nevieme, na koho sa máme obrátiť,“ uviedol.

Dovolenka v Mexiku

Po odchode Lengvarského vedie rezort dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati). Vláda v stredu rozhodla, že sa novým štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva stane patológ Michal Palkovič. Postaví sa na čelo krízového manažmentu a fakticky bude viesť rezort.

K jeho riadeniu sa však nedostane hneď. Dôvodom je dovolenka v zahraničí. „O rozhodnutí Eduarda Hegera vymenovať ma do funkcie štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva som sa dozvedel, až keď som bol mimo Slovenska,“ reagoval Palkovič na sociálnej sieti s tým, že vrátiť sa má na budúci týždeň v utorok. Dovtedy je zamestnancom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). „O čom je premiér informovaný a akceptoval to,“ dodal.

Raši: V zdravotníctve kríza, krízový manažér v Mexiku

Palkovič sa takmer okamžite po vymenovaní dostal pod paľbu kritiky politikov. „Dnes mal byť vymenovaný za nového štátneho tajomníka doktor Palkovič, ktorý mal urgentne začať riešiť kritickú situáciu v našom zdravotníctve (…). Nie je tu, lebo je na dovolenke v Mexiku,“ uviedol podpredseda Hlasu Richard Raši.

Čítajte viac Štátnym tajomníkom zdravotníctva bude Palkovič, NKÚ upozorňuje na problémy v rezorte

Tvrdí, že Heger situáciu nerieši a namiesto toho sa venuje politickej kampani. Vyzval preto prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby mu odobrala poverenie a vymenovala úradnícku vládu.

Nedostatok ambulancií

Ďalším problémom v zdravotníctve je podľa Drobu nedostatok ambulancií. „Revitalizácia ambulantného sektora a vznik nových ambulancií je prvým predpokladom na všetky väčšie štrukturálne zmeny a reformy v nemocničnej sieti," uviedol.

Pripomenul, že viac ako polovica lekárov v Bratislavskom kraji má vyše 60 rokov. „Na to, aby sme vedeli fungovať, potrebujeme prilákať nových lekárov, a na to, aby prišli, im potrebujeme dať podmienky, na základe ktorých to bude pre nich dostatočne atraktívne," dodal s tým, že bez revitalizácie ambulancií môžu desaťtisíce ľudí zostať bez dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Podľa Luntera v Banskobystrickom kraji chýba vyše 50 ambulancií. Od septembra minulého roku doteraz vznikli z programu plánu obnovy podľa jeho slov iba dve nové ambulancie. Tvrdí, že podobná situácia je vo všetkých krajoch. „Keďže peniaze z plánu obnovy tu nebudú donekonečna, treba okamžite konať,“ uviedol Lunter.

Podľa lekára Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Tomáša Szalaya boli doteraz podpísané štyri zmluvy s ambulantnými lekármi na čerpanie príspevku z plánu obnovy v rámci celého Slovenska. Ďalšie štyri žiadosti evidujú v Bratislavskom kra­ji.

Upozornil, že ročne by potrebovali asi desať nových všeobecných lekárov a pediatrov. Pokiaľ títo lekári nebudú, systém podľa Szalaya skôr či neskôr skolabuje. Dúfa, že nové vedenie rezortu pristúpi k tejto téme zodpovedne a bude so samosprávami spolupracovať.

Rázsochy chcú presťahovať

Podľa Drobu je téma výstavby nemocnice Rázsochy potrebná. Hovorí však o výstavbe v inej lokalite. Podľa bratislavského župana by mala byť na východe mesta, keďže ide o koncovú celoslovenskú nemocnicu, ktorá potrebuje napojenie na hlavnú dopravnú tepnu D1.

Foto: Ivan Majerský, Pravda Razsochy, Pellegrini, kontrola, Búracie práce nedokončenej štátnej nemocnice Rázsochy v roku 2020.

Ako vhodnú lokalitu navrhol oblasť pri Rači alebo Vajnoroch. Pozemky na výstavbu sú tam podľa Drobu k dispozícii. Szalay dodal, že nemocnica Rázsochy je príliš komplexný projekt na to, aby mohol byť dokončený počas jedného volebného obdobia, preto jeho výstavba stagnuje. „Projekt Rázsochy je momentálne neuchopiteľný, nevieme, ako vyzerá, nebol verejne predstavený," dodal Szalay s tým, že je férové si pripustiť, že Rázsochy sa do roku 2026 postaviť nestihnú.