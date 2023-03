Bude z neho kajúcnik? Kočner sa rozhodol „spievať“ a začal spolupracovať s políciou

Informuje o tom web topky.sk. Kočner, ktorý si odpykáva 19-ročný trest za falšovanie zmeniek televízie Markíza, začal polícii „spievať“ o prípade korupcie na súdoch. V tomto prípade bol trestne stíhaný za zločin zasahovania do nezávislosti súdu. „Uplatiť mal niekoľkých sudcov, medzi nimi bola aj Kočnerova „opička“ Monika Jankovská. Tú zadržali v rámci akcie Búrka. No úplatok 300-tisíc eur za to, že rozhodne podľa želania Kočnera, mal dať aj sudcovi Vladimírovi Sklenkovi. Ten bol vtedy podpredsedom Okresného súdu Bratislava I a z titulu svojej funkcie mal pôsobiť na zákonné sudkyne v konaniach, aby rozhodli v prospech žalovaného,“ pripomínajú topky.

Podľa medializovaných informácií ide o skutok, ktorý sa stal ešte v roku 2016 a počas súdneho pojednávania žaloba spochybňovala privatizáciu ružomberských papierní. „Ústrednou postavou týchto sporov bol ružomberský podnikateľ a multimilionár Milan Fiľo. Tomu žaloby veľmi znepríjemňovali život a aj keď sa netýkali priamo Mariana Kočnera, on sa o ne veľmi zaujímal,“ dodávajú topky.

Okrem trestu za falšovanie zmeniek čelí Kočner obžalobe v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Špecializovaný trestný súd pôvodne Kočnera oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu. Momentálne je prípad ŠTS v Pezinku a najbližšie termíny hlavného pojednávania budú 17. a 28. marca.

Kočner je obžalovaný aj v prípade príprav vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Kočnera podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr.