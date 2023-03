Pellegrini opätovne vyzval prezidentku, aby vymenovala úradnícku vládu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala vymenovať úradnícku vládu, ktorá by viedla krajinu do predčasných parlamentných volieb. Vyhlásil to líder mimoparlamentnej strany Hlas Peter Pellegrini.

Zdôraznil, že dočasne poverený premiér Eduard Heger, ako aj väčšina dočasne poverenej vlády je súčasťou novej strany, ktorá neprešla voľbami. Títo ministri by podľa neho mali opustiť funkcie, keďže odišli zo strany, ktorej posty patria.

Úradnícka vláda by podľa Pellegriniho mohla pomôcť upokojiť vášne v spoločnosti a zabrániť tomu, aby si „extrém“ pýtal podiel na moci. Nemyslí si, že by jej vyslovili dôveru, no mala by podľa neho mandát na prvých 30 dní a mohla by naďalej fungovať s obmedzenými kompetenciami. Bolo by to podľa Pellegriniho pokojnejšie vládnutie.

„Je neprípustné, aby najsilnejším zoskupením vo vláde bola strana, ktorá neprešla voľbami a ešte ani oficiálne neexistuje v registri ministerstva vnútra,“ povedal líder Hlasu na štvrtkovej tlačovej konferencii. Označil to za podvod a „hulvátstvo“. Upozornil, že nová strana Demokrati si môže robiť volebnú kampaň cez „vládne limuzíny“.

Pellegriniho poslanci sú pripravení podporiť, prípadne aj podať pozmeňujúci návrh, ktorým by sa v Ústave SR stanovili časové lehoty na vypísanie volieb v prípade, že v parlamente dôjde k strate dôvery vláde a nenájde sa nová väčšina poslancov.