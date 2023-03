Matovič nestvoril Hegerovu novú stranu. Tvrdí však, že nápad rozdeliť OĽaNO bol jeho

Predseda OĽaNO Igor Matovič trvá na tom, že zostrojil delenie svojho hnutia. Vo štvrtok vyhlásil, že on stojí za ideou novej strany dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera - Demokrati. Spomenul, ako už v polovičke decembra otvoril tému rozdelenia OĽaNO. Dôvodom mala byť snaha o to, aby neprepadli vo voľbách hlasy ich voličov.

„Nie som autorom Demokratov, ale prišiel som s ideou, že je to správna vec,“ ozrejmil exminister financií. Preto sa s Hegerom dohodli na „odkrojení nohy hnutia“. „Keď sme videli, že Richard Sulík ide s Hlasom povaliť vládu, tak som otvoril tému, ako pôjdeme do ďalších volieb,“ vyrozprával príbeh politického rozchodu Matovič. Zdôraznil, že ak by bol v strane Demokrati on, tak by mala iné meno, logo a neboli by tam ministri Rastislav Káčer, Karel Hirman a ani predseda Spolu Miroslav Kollár.

Mimoriadne kľudným hlasom pokračoval, že všetci poslanci OĽaNO boli na najskôr proti. „Nikto nechcel, aby sme sa delili a išli vlastnými cestami. Bola to ťažká debata,“ doplnil. No počas januára začal Matovič cítiť, že sa Heger začal odcudzovať. „Nehovoril nám všetko, vyhýbal sa stretnutiam a dôvera sa začala strácať,“ skonštatoval. Ako príklad uviedol schvaľovanie obedov zadarmo. Kým na klube hnutia boli jednohlasne za, Heger tento návrh kritizoval.

Predseda OĽaNO dodáva, že od 37 poslancov OĽaNO zatiaľ nemá informácie, že niekto z nich chce odísť k Hegerovej strane Demokrati. Dodal však, že Demokratov bude považovať za najbližšiu stranu na spoluprácu. Hegerova strana však neprešla voľbami a aktuálne ovláda celkovo šesť ministerstiev, plus premiérsky post. Matovič tvrdí, že OĽaNO teraz zodpovedá len za rezorty kultúry a vnútra. „Ján Budaj nám doteraz nedoručil svoj odchod,“ podotkol.

Priznal, že očakáva ako sa tento krok preferenčne dotkne hnutia, ale spolieha sa na voličov. „Na konci to bude o tom, že prieskumné agentúry si na OĽaNO zgustnú. Som presvedčený o tom, že to je správne rozhodnutie. Keď viete, že spoločný úspech demokratických strán môže zabrániť návratu mafie tak každý líder by mal myslieť na spoločný úspech,“ priblížil Matovič.

Matovič však ľudí prosí, aby Hegera nebrali ako jeho bábku. V strane Demokrati je podľa neho Heger jediný konzervatívec medzi „liberálmi až progresívcami“. „Nepriznávam sa k Demokratom ako to urobil Edo Heger. Rozhodol sa ísť mimoriadne liberálnou cestou,“ vyhlásil. Podľa Matoviča idea za delením OĽaNO bolo spojenie s KDH a Alianciou. No má pocit, že pre Hegera je táto myšlienka na druhej koľaji.

Čítajte viac Každý deň nové hodnoty. Rozštiepená pravica posilňuje Hlas a Smer

Podľa Matoviča by bol ťažký hriech keby 250-tisíc hlasov prepadlo a tušil, že tieto dve strany sa nechú spojiť s OĽaNO. Matovičovi údajne išlo o záujem Slovenska a preto ako predseda hnutia „vlastnému premiérovi navrhol, že by mal odísť“. „Eudard Heger mi nikdy nepovedal, že by chcel byť predsedom hnutia OĽaNO,“ reagoval na Hegerove tvrdenia, že mu to nebolo umožnené.

Ocenil ho však za to, že „nabral odvahu ísť proti vôli Bratislavskej kaviarni a z povolebnej spolupráce vylúčil Hlas“.