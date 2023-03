Hlavný lekár Szalay: Ľudia, ktorí mali splniť sľuby Lengvarského na ministerstve už nepracujú

Župy bijú na poplach. Ak sa ministerstvo zdravotníctva, ktoré je aktuálne po odchode Vladimíra Lengvarského prakticky bez vedenia, rýchlo nezobudí, narobí to veľké škody v blízkej aj ďalekej budúcnosti. Župani upozorňujú kompetentných na konkrétne sľúbené dôležité zmeny, ktoré sa majú udiať do konca marca. Keďže časť ľudí vo vedení rezortu bolo vymenených spolu s Lengvarským a na nového šéfa rezortu v pozícii štátneho tajomníka Michala Palkoviča sa čaká, kým sa vráti z dovolenky, samosprávy aj lekári sú v neistote. Problémy sú napríklad s výstavbou nemocnice Rázsochy, s peniazmi z plánu obnovy a tým najakútnejším je podpora ambulancií, ktoré môžu od apríla začať hromadne vyberať od pacientov poplatky, čo by znamenalo de facto koniec bezplatnej ambulantnej starostlivosti. V podcaste denníka Pravda si vypočujte hlavného lekára bratislavskej župy Tomáša Szalaya a županov Juraja Drobu a Ondreja Luntera.