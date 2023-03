Aktuálny prieskum prekvapil: Smer predbehol Hlas, Heger by vytlačil Matoviča z parlamentu

Ak by sa voľby konali začiatkom marca, vyhral by ich Smer, ktorý tesne predbehol Hlas. Do parlamentu by sa dostali aj PS, Republika, Sme rodina, SaS a KDH.

Vznik strany Demokrati Eduarda Hegera zobral najviac hlasov hnutiu OĽaNO, ukázal volebný prieskum agentúry Ipsos pre Denník N. So zberom dát začal tesne po Hegerovej tlačovke, na ktorej premiér predstavil stranu.

Komu by ste dali hlas vo voľbách vy? Smer Hlas Progresívne Slovensko Republika Sme rodina SaS OĽaNO Demokrati Aliancia ĽSNS Za ľudí KDH SNS Dobrá voľba iné Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 35,5% Hlas 15,2% Progresívne Slovensko 11,0% Republika 9,6% Demokrati 8,0% SaS 4,6% iné 4,4% OĽaNO 3,8% KDH 3,3% SNS 1,5% Aliancia 1,2% Sme rodina 1,2% Za ľudí 0,4% Dobrá voľba 0,3% ĽSNS 0,2%

Voľby by vyhral Smer so ziskom 16,2 % voličov. Druhý by skončil Hlas so 16 %. Na treťom mieste sa umiestnilo Progresívne Slovensko s dôverou od 11 % voličov.

Nasledujú strany Republika a Sme rodina so ziskom 8,5 % hlasov. Do parlamentu by sa dostalo aj SaS s podporou 6,4 % a KDH so ziskom vyše 5 %.

OĽaNO by získalo 4,8 % hlasov a zostalo tak mimo parlamentu. Hegerovi Demokrati získali v prieskume zhodne 4,8 %.

Pred bránami Národnej rady by zostali aj Aliancia-Szövetség (3,8 %), SNS (3 %) a strana Za ľudí (2,9 %). Potrebných päť percent by nezískala ani strana ĽSNS (2,2 %), Modrí – Európske Slovensko (1,9 %), Maďarské fórum (1,4 %), Dobrá voľba a Umiernení (0,6 %), Jablko (0,4 %) a ani iné strany (1,9 %).

Prieskum sa konal 7. až 9. marca na reprezentatívnej vzorke 1017 respondentov.