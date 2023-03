Psychológ: Samovražda nie je len o jednotlivcovi. Zasiahne viac ako sto ďalších ľudí. Ohrození môžu byť aj oni

V porovnaní predvlaňajškom zaznamenali v ich poradni 122-percentný nárast v témach myšlienok na samovraždu a 25-percentný nárast kontaktov, kedy boli ľudia na hrane života a smrti.

Čím je spôsobený nárast počtu samovrážd v poslednom období?

Naše skúsenosti z liniek pomoci a z krízových služieb poukazujú na fakt, že počas týchto dvoch náročných rokov, v ktorých čelíme pandémii Covid-19, vojne na Ukrajine, environmentálnym a energetickým krízam, tragédiám, v ktorých prišli o život nevinní mladí ľudia a silnej polarizácii spoločnosti sa výrazne zhoršil stav duševného zdravia, a to najmä u mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v citlivom a zraniteľnom veku. Práve tieto náročné a tragické udalosti sú výsledkom eskalácie dlhodobo neriešených ťažkostí a problémov, ktoré sa počas dvoch rokoch nabaľovali a zintenzívnili.

Čo môže človeka priviesť až do stavu, že sa rozhodne siahnuť si na život? Stačí človeku už jeden dôvod na to, aby začal uvažovať o takomto kroku?

Mali by sme sa vyhnúť hľadaniu jednoduchých dôvodov samovraždy alebo jej označeniu ako nevysvetliteľnej. Samovražda nie je nikdy výsledkom jedného faktoru. Nie je možné jednoznačne povedať, čo ju vyvoláva, ide o pôsobenie viacerých a rôznych spúšťačov. Z našej praxe vychádza, že k samovražde dochádza často pri nahromadení viacerých stresorov, náročných životných situácií a kríz, často v krátkom časovom horizonte, kedy človek prichádza o svoje copingové stratégie (stratégie zamerané na zvládanie záťažových situácií a stresu – pozn. red.), respektíve nie sú v danej chvíli účinné.

Ide teda o reťazenie viacerých náročných situácií. Človek v takejto kríze prežíva náročné chvíle a má pocit, že neexistuje iné východisko zo situácie. Optika videnia možností a riešení pri záplave emócií a bolesti je veľmi zúžená, preto je dôležité mať pri sebe niekoho, kto je človeku blízko a pomáha mu vidieť riešenia.

Rodina a okolie si väčšinou ani nemusia všimnúť, že ich blízki trpia a premýšľajú nad ukončením života.

Dôvod, prečo si ľudia siahnu na život, sa v mnohých prípadoch odhaliť ani nepodarí. Samovražda človeka je veľmi tragická udalosť. Okrem človeka, ktorý sa rozhodol ukončiť život, zasiahne v priemere 135 ďalších ľudí – rodinu, blízkych, priateľov a okolie. Najnovšie výskumy uvádzajú, že títo ľudia môžu byť rovnako ohrození samovraždou.

Akú úlohu môžu v tomto smere zohrávať médiá a spôsob, akým o týchto udalostiach informujú?

S nárastom samovrážd môže súvisieť ich nevhodná medializácia a spôsoby, akými sa o samovražde, ľuďoch, spôsoboch a miestach hovorí. Bulvarizácia takejto tragédie bez odkazov na možnosti dostupnej pomoci a podpory k jej vyhľadaniu môže výrazne negatívne vplývať na ľudí, ktorí prežívajú vo svojich životoch tiež niečo náročné.

Informovanie o samovražde vhodným a potenciálne pomáhajúcim spôsobom môže zabrániť tragickej strate a tak prispieť k prevencii samovrážd.

Samovražda nemá byť v médiach označovaná ako spôsob riešenia problémov, tiež nemá byť normalizovaná alebo inak glorifikovaná. Nemali by sa mediálne prezentovať detailné opisy miesta, prostriedku a metódy samovraždy, rovnako by sa nemali používať slovné spojenia ako „úspešná samovražda“, je to tragédia.

Za minulý rok výrazne vzrástol aj počet prípadov osôb, ktoré sa rozhodli ukončiť svoj život pod kolesami vlaku. Šanca na prežitie je v tomto prípade minimálna. Tento akt môže zrejme ťažko doliehať aj na samotných rušňovodičov. Chodia aj za Vami ľudia s podobnými skúsenosťami?

Odborná pomoc a podpora pre rušňovodičov po tragickej udalosti je nevyhnutná, aby sa eliminovali traumatické dopady. Okrem odbornej pomoci je dôležitá aj podpora od najbližšieho okolia.

Vieme, že rušňovodičmi majú k dispozícii tím psychológov, ktorí sú nápomocní a užitoční v prípade takejto tragickej udalosti. Starostlivosť by mala byť intenzívna a okamžitá. Naši odborníci a odborníčky sú v kontakte s viacerými rušňovodičmi, ktorí u nás hľadajú pomoc a podporu. Často hovoria o tom, že systém podpory im do istej miery komplikuje ich sociálno-ekonomický status, preto je pre nich aj veľmi užitočné to, že u nás majú pomoc anonymnú.

Evidujete v poslednom období aj vo Vašej poradni zvýšený počet osôb, ktoré otvorene hovoria, že uvažujú alebo uvažovali nad samovraždou?

V minulom roku sme na našich linkách pomoci a v krízových službách uskutočnili 178 234 pomáha­júcich a krízových komunikácií, z toho viac ako 21 percent bolo o pocitoch osamelosti a strachu, 9,6 percenta o duševných ťažkostiach, 9 percent o myšlienkach na samovraždu a 1,6 percenta priamo s ľuďmi, ktorí v daný moment uvažovali nad ukončením života.

V porovnaní s rokom 2021 sme zaznamenali 122 percentný nárast v témach myšlienok na samovraždu a 25 percentný nárast kontaktov, kedy boli ľudia na hrane života a smrti.

Ako k takýmto osobám pristupujete?

Ku každému človeku, ktorý sa na nás obráti v takejto situácií pristupujeme striktne individuálne a s využitím našej metodiky a metód krízovej intervencie sa zameriavame na riešenie konkrétnej situácie. V takýchto akútnych situáciách (a nie len v nich) nefungujú žiadne „instantné rady“, musíte vnímať každé slovo, napojiť sa vytvoriť dôverný a bezpečný priestor, inak to nebude fungovať.

Aj napriek tomu, že sa denne stretávame s krízovými situáciami a ich riešeniami, vždy je to iné, individuálne a vyžaduje si to profesionálnu pripravenosť.

Naši odborníci sú často v kontakte s ľuďmi na hrane života a smrti a dokážu situáciu zvrátiť vďaka svojej odbornosti. Tím našich psychológov a psychologičiek je odborne aj supervízne pripravený na poskytovanie krízovej intervencie.

Každý poradca a poradkyňa okrem svojho vysokoškolského vzdelania musí u nás absolvovať dlhodobý a akreditovaný výcvik zameraný na poskytovanie dištančného poradenstva a krízovej intervencie v online a off-line prostredí.

Aké sú možnosti pomoci pre ľudí, ktorí prežívajú v živote náročné obdobie a môžu uvažovať nad krajnou možnosťou akou je samovražda?

Jednou z možností, ako môžeme prispieť k eliminovaniu samovražednej nákazy je, že v médiách uvedieme kontakty na pomoc a zdôraznime, že s náročnými pocitmi ľudia nemusia zostávať osamote, pretože pomoc existuje a má rôzne podoby, stačí si vybrať tú, ktorá je pre človeka v kríze najviac vyhovujúca.

Ak takéhoto človeka pri sebe nemáte, existuje aj anonymná, bezplatná a nonstop dostupná psychologická pomoc na linkách pomoci a v krízových službách.

V našich životoch sa môže udiať veľmi veľa udalostí a situácií, pri ktorých pociťujeme vnútornú emocionálnu bolesť. Tieto situácie, a to ako nás zasiahnu, sa u každého človeka líšia, preto aj naše reakcie a konanie v náročných životných momentoch je odlišné.

Marek Madro Foto: TASR, Dano Veselský Marek Madro Psychológ a riaditeľ projektu internetovej poradne IPčko Marek Madro Riaditeľ projektu internetovej poradne pre mladých IPčko.sk

Vo svojej práci sa špecializuje na komunikáciu s ľuďmi v akútnych krízových situáciách