Vytlačí Heger OľaNO a KDH? Niekto bude musieť ísť z kola von

Štyri mesiace do uzatvárania kandidátskych listín pred predčasnými voľbami sa zdá, že z veľkého spájania stredopravých strán nič nebude. Ako to môže ovplyvniť výsledok volieb? Marián Kočner sa po zhruba piatich rokoch za mrežami vraj rozhodol spolupracovať s políciou. Prečo sa ozýva práve teraz? Je to odkaz Robertovi Ficovi, ide o snahu zahmlievať a odkláňať smer vyšetrovania alebo očakáva ústupky a skorší návrat na slobodu? Aj to sú témy prehľadu politicko-spoločenských udalostí týždňa s názvom Počúvajte Pravdu s komentátorom Mariánom Repom.