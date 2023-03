Káčer sa pustil do Matoviča: Najhorší papaláš a podliak. Vytiahol Fica z hrobu

VIDEO: Búrlivá debata Naďa a Káčera v Michalovciach o vojne na Ukrajine.

Rastislav Káčer sa spolu s Jaroslavom Naďom zúčastnili nedávno debaty v Michalovciach, kde sa dostali do ostrej a hlasnej konfrontácie s časťou divákov. Matovič v pozvánke na „svoju“ debatu pripomenul ostré Káčerove slová na ich adresu.

„V utorok prebiehala diskusia v Michalovciach. Áno, je pravda, že mnohí ľudia v hľadisku sa slušne povedané, nesprávali slušne … ALE prirovnávať ľudí k dobytku či opiciam alebo ich rovno nazvať “podliakmi”, z ktorých by sa ich starí otcovia “dogrcali”, je nehodné akéhokoľvek politika, nieto ešte najvyššieho diplomata v štáte. Minister Káčer exemplárne zlyhal,“ napísal Matovič.

„Takže tento náš hrdina, ktorý dva roky s majákom a ochrankou brázdi bratislavské ulice, že chodci odskakujú ako kobylky v tráve, ide bez ochranky do Michaloviec. A ide na slušňáka, nie ako hulvát Káčer. Lebo ten si teda dovolil. Revúcemu stádu, zozbieraného Bratmi za brata (alias ruskou spravodajskou službou), slovenskými náckami a MUDr. Liptákom, ktoré ziapalo najhoršie nadávky a vyhrážky (verte vaša fantázia je slabá), že nepočul moderátorku vedľa seba – tak týmto si dovolil povedať že “revú ako paviány” a “správajú sa ako dobytok”. Lebo to je neuveriteľne neprimerané a hrubé. Asi utrpeli traumu z toľkej hrubosti,“ napísal Káčer na sociálnej sieti.

Káčer vyčíta Matovičovi aj to, že svojimi krokmi pomohol návratu Roberta Fica na výslnie politiky.

„Igor Matovič bol síce neschopný premiér, ale jedno sa mu uprieť nedá. A mala by to primerane oceniť aj Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny. Politickú mŕtvolu Smeru oživil ani nie z klinickej smrti, ale z hrobu. Na človeka, čo nevie bez podvodu ani diplomovku napísať, to je slušné,“ uviedol Káčer.

Pripomenul, že on sám ochranku nemá, na rozdiel od Matoviča. Má aj odkaz pre účastníkov diskusie, s ktorými sa sám počas debaty v Michalovciach stretol:

„Prosím Bratov za brata, Dr. Liptáka a náckov nech dajú repete. Alebo nie? Že možno vlastne taký Igor Matovič im zas, až tak proti srsti nie je? Aháááá.“

Rastislav Káčer pôjde do volieb so stranou Demokrati, čo je projekt Eduarda Hegera a Jaroslava Naďa, ktorí odišli z OĽaNO. Matovič Káčera menoval ako jedného z politikov, ktorého by nevzal do novej strany, keby ju zakladal on.

