V pondelok príde Pavel za Čaputovou. Tradične po inaugurácii českého prezidenta je Slovensko prvé

VIDEO: Čaputová sa nečakane zjavila v Prahe u Pavla.

Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky stáli od 1. januára 1993 na čele samostatnej Českej republiky do zvolenia Petra Pavla traja prezidenti: Václav Havel (od 2. februára 1993 do 2. februára 2003), Václav Klaus (od 7. marca 2003 do 7. marca 2013) a Miloš Zeman (od 8. marca 2013 do 8. marca 2023).

VIDEO: Petr Pavel prichádza na Pražský hrad.

TASR prináša prehľad návštev českých prezidentov v SR po ich inaugurácii.

1. júla 1993 – Český prezident Václav Havel pricestoval do Smoleníc, kde rokoval s prezidentom SR Michalom Kováčom. Venovali sa najmä zavedeniu nového režimu na spoločnej hranici pre osoby tretích štátov, ako aj zmluve o majetkovom vyrovnaní medzi oboma republikami a neprijateľnosti revízie Benešových dekrétov. Oficiálna návšteva Havla na Slovensku sa uskutočnila 26. mája 1994.

7. novembra 1998 – Ako prvý zahraničný štátnik sa český prezident Václav Havel neformálne stretol v Bratislave s novými najvyššími predstaviteľmi SR – predsedom parlamentu Jozefom Migašom a premiérom Mikulášom Dzurindom. Išlo o jeho prvú zahraničnú návštevu Slovenska po opätovnom zvolení za prezidenta ČR. Na oficiálnu dvojdňovú návštevu Slovenska prišiel po opätovnom zvolení 17. septembra 1999, navštívil vtedy Bratislavu a Košice.

18. marca 2003 – Nový český prezident Václav Klaus zavítal počas prvej zahraničnej cesty do Bratislavy. Po privítacom ceremoniáli, ktorý absolvoval spolu so slovenským prezidentom Rudolfom Schusterom, zasadil v Aleji prezidentov v záhrade Grassalkovičovho paláca gaštan. Má pripomínať jeho návštevu a symbolizovať rozvoj vzťahov medzi oboma štátmi.

10. marca 2008 – Opätovne zvolený český prezident Václav Klaus pricestoval s manželkou Liviou na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Bola to jeho prvá zahraničná cesta v druhom funkčnom období.

4. apríla 2013 – Český prezident Miloš Zeman začal spolu s manželkou Ivanou dvojdňovú návštevu Slovenska, na ktorú ho pozval jeho slovenský náprotivok Ivan Gašparovič. Išlo o prvú zahraničnú cestu hlavy Českej republiky potom, ako 8. marca Zeman zložil prezidentský sľub a ujal sa úradu.

5. apríla 2018 – Svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu po opätovnom zvolení do funkcie prezidenta absolvoval Miloš Zeman na Slovensku. Vo Vysokých Tatrách sa stretol so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom aj premiérom Petrom Pellegrinim.