Ústavný právnik Bujňák: Darovanie stíhačiek nemôže odobriť ani parlament

Aká je podľa vás ústavne správna cesta?

Odvolaná vláda nemôže podľa novely Ústavy z roku 2011 rozhodovať o zásadných otázkach v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky. Existuje viacero argumentov, prečo je poskytnutie stíhačiek napadnutému susedovi zásadnou otázkou. Vychádza sa napríklad z rozhodnutia Ústavného súdu z roku 2015, ktorý povedal, že nominácia kandidátov na sudcov do medzinárodných súdnych orgánov je zásadnou otázkou zahraničnej politiky. Minimálne rovnaký stupeň závažnosti má poskytnutie stíhačiek napadnutému susedovi.

VIDEO: Smer zastaví dodávky zbraní na Ukrajinu

Ako sa to podľa vás dá vyriešiť?

Situáciu je možné vyriešiť buď vymenovaním vlády, lebo už od prvého dňa by mala plný rozsah právomocí, alebo zmenou Ústavy. Pripomínam, že parlament bude o niekoľko dní rokovať v druhom čítaní o dvoch návrhoch na zmenu Ústavy. V odbornej diskusii sa spomenula ešte tretia možnosť, a keďže mám úctu k odlišným názorom, spomeniem ju. Pán profesor Ján Mazák, ktorého si hlboko vážim, hovoril v rozhovore pre médiá o tom, že vláda by podala návrh na Ústavný súd. Návrhom by žiadala, aby Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny Ústavy z roku 2011, teda aby pozastavil obmedzenie jej právomocí. O tomto návrhu má Ústavný súd rozhodnúť bez zbytočného odkladu. Až po kladnom rozhodnutí Ústavného súdu by bolo možné vykonať rozhodnutie vlády.

Je potrebné aby o tom rozhodla prezidentka alebo by mal toto darovanie odobriť parlament?

Hlava štátu podľa novely Ústavy z roku 2011 nemá právomoc vysloviť súhlas s rozhodnutím vlády vo veci zásadnej otázky zahraničnej politiky. Vláde to nemôže odobriť ani parlament. V právnom štáte je Ústavou viazaný aj parlament, a jeho uznesenie nemôže ísť nad rámec Ústavy. Odporovalo by to princípu legality. Ak parlament nájde 90 hlasov a Ústavu zmení ústavným zákonom, potom by rozhodnutie vlády bolo možné.

V čom je táto situácia iná od tej kedy štát daroval Ukrajine systém S-300? Vtedy nebolo treba súhlas parlamentu? Bolo to tým, že Slovensko vtedy nemalo odvolanú vládu?

Vláda vtedy mala plný rozsah právomocí. Obmedzený rozsah právomocí má dnes preto, lebo v decembri 2022 jej parlament vyslovil nedôveru, a následne bola odvolaná a poverená vykonávaním jej pôsobnosti v obmedzenom rozsahu.