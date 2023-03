Fico pre Pravdu: Svet nie je len USA a Západ. Treba počúvať Indiu, Čínu či Latinskú Ameriku

Podľa šéfa Smeru Roberta Fica dostáva demokracia v posledných rokoch "na frak". To, čo sa udialo v OĽaNO, podľa neho nesvedčí o demokracii. Odmieta, aby Slovensko posielalo na Ukrajinu stíhačky či akékoľvek iné zbrane. V predvolebných prieskumoch je strana Smer na prvom mieste. "Cítime podporu verejnosti, veľmi nás to zaväzuje, lebo sme v minulosti urobili chyby," priznal po relácii V politike na ta3 Fico.

VIDEO: Fico: Ľuďom vadí amaterizmus vlády a zdražovanie.

Strana Smer hovorila o cenzúre v médiách. Dnes ste mali príležitosť diskutovať s premiérom.

Pokiaľ ide o cenzúru v médiách, chcem predovšetkým poukázať na nebezpečné trendy. Nemôže sa stať, že televízia odvysiela napr. dôležitý rozhovor s človekom, ktorý má úplne iný názor na vojnu (na Ukrajine – pozn. red.) ako má vládna propaganda. Potom zo strachu táto televízia tento rozhovor stiahne a dnes Rada pre mediálne služby začína proti tejto televízii konať, lebo vraj tento rozhovor nebol objektívny. Ale keď vidíme často vo verejnoprávnej televízii v rozhlase predstaviteľov vládnej koalície, ktorí bez akejkoľvek oponentúry hovoria, čo chcú, tak v takom prípade musíme hovoriť o cenzúre. Boli sme svedkami zatvorenia niektorých alternatívnych médií. Sme svedkami toho, že akonáhle niekto povie nejaký iný názor, tak sa mu v tom bráni. Vítam preto, že sú aj televízie, ktoré tieto duely vytvárajú, ale pokiaľ ide o klasické spravodajstvo, tak to nemá nič spoločné s vyváženým spravodajstvom, pretože na Slovensku sú ľudia predovšetkým zato, aby sa napr. konflikt na Ukrajine vyriešil mierovou cestou, ale tá vojnová propaganda je neuveriteľná. Myslím si však, že sa s tým ľudia dokážu vysporiadať.

Tento týždeň sa ľudia nevyhnú debate o migoch. Vy ste zásadne proti tomu, aby sa dodávali zbrane na Ukrajinu. Vláda pred mesiacom odsúhlasila poslanie migov Kyjevu. Má odvolaná vláda v súčasnom postavení takéto právomoci? Mal by o tom rozhodovať Ústavný súd?

V tejto otázke existujú dve roviny, vecná a ústavná. Vecne nesúhlasíme s dodávkami zbraní na Ukrajinu, pretože to nič nerieši. Bude iba viac a viac mŕtvych, na konci dňa si aj tak budú musieť strany aj tak sadnúť a nejako sa dohodnúť. Potom je ústavnoprávna stránka, kde môžete čítať Ústavu odzadu, odpredu, nie je tam možnosť rozhodnúť ani v Národnej rade, ani vo vláde a nemôže tak urobiť ani prezidentka. My dnes nemáme žiadnu inštitúciu, ktorá môže legitímne rozhodnúť, že posiela zbrane na Ukrajinu, musí dôjsť k zmene Ústavy. Ak na to majú hlasy, nech to urobia, Smer však za takú zmenu ústavy hlasovať nebude.

Spomínalo sa, že sa môžu obrátiť na Ústavný súd, ktorý by zrušil rozhodnutie z roku 2001, že odvolaná vláda nemá takéto právomoci.

Ústava SR jasne hovorí, aké právomoci má alebo nemá odvolaná vláda. Nemôžete hýbať s paragrafmi alebo článkami Ústavy tým, že Ústavný súd povie, že tento článok platí alebo neplatí. Je jasné stanovené, čo vláda a parlament môže urobiť a platí, že štátne orgány môžu robiť len to, čo im povoľuje zákon, fyzické osoby môžu robiť to, čo im zákon nezakazuje. Pokiaľ to nemajú priamo tieto inštitúcie povolené v Ústave, tak takéto rozhodnutie prijať nemôžu. My budeme hlasovať proti prípadnej zmene Ústavy. Opakujem ešte raz, principiálne odmietam posielanie zbraní na Ukrajinu, nič to nerieši. Takýchto krajín je obrovské množstvo. Tu sa vytvoril nejaký obraz, že keď USA a Západná Európa niečo hovoria, že to hovorí celý svet. Ak však dáte dohromady USA a Západnú Európu, počtom obyvateľov, to je smeť. Ak dáte dokopy Indiu, Čínu, Brazíliu, Latinskú Ameriku, tie krajiny predstavujú miliardy obyvateľov a majú úplne iný názor na vojnu, ako má Západ a USA.

Vy teraz obiehate slovenské mestá k MDŽ. Aké ohlasy dostávate od ľudí, ktorých počas týchto ciest stretávate?

Zdražovanie.

Nie až tak vojna na Ukrajine?

Nie. Ľudia sa boja vojny, pretože si myslia, že ich táto vláda zatiahne do tohto konfliktu ešte viac. Postoj Smeru je jasný: nikdy žiaden slovenský vojak na Ukrajine, nikdy žiadne zbrane na Ukrajinu. Pokiaľ ide o nosné témy, ľuďom prekáža amaterizmus vo vláde, prekáža im chaos, ktorý nastal v štáte a mimoriadne sa sťažujú na zdražovanie, s ktorým vláda nič nerobí. To sú aj základné priority pre novú vládu. Upokojiť krajinu, z chaosu musíme ísť do stability, ľuďom dať nejaké elementárne istoty, aby sa cítili bezpečne, a povedať im, že nová vláda bude za mier a bude podporovať mierové iniciatívy na Ukrajine.

Ako hodnotíte to, že podľa volebných prieskumov ste na čele, kým pred troma rokmi ste mali v prieskumoch osem percent?

Nebol som nadšený, keď odišla skupina poslancov zo Smeru v roku 2020, ale povedal som si, že oni uhrajú nejaký výsledok, my uhráme nejaký výsledok a na konci dňa sa dáme nejako dohromady. Myslím si, že predstava Petra Pellegriniho bola vtedy jasná, že jeho strana získa 25 percent vo voľbách a my budeme mať päť alebo pod päť. Realita je však úplne iná. Cítime podporu verejnosti, veľmi nás to zaväzuje, lebo sme v minulosti urobili chyby. Dnes je však jasné, že to nebude 25 ku 5.