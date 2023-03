Heger pre Pravdu: Som pripravený na Matovičovu nenávisť

VIDEO: Heger: Som pripravený na politický zápas aj s Matovičom.

Nie je zvykom, že premiér chodí do diskusných relácií s členmi opozície. Aké to bolo konfrontovať pána Fica? Vy často hovorievate, že šíri klamstvá a dezinformácie.

Bolo to veľmi dôležité a potrebné. Rozhodol som sa, že budem chodiť do týchto diskusných debát s lídrami opozície, či už je to Robert Fico alebo Peter Pellegrini, pretože zavádzajú verejnosť, hovoria mnohé klamstvá a je potrebné, aby ľudia počuli priamo v reláciách aj tú pravdivú stránku informácií.

Je to už viac ako mesiac, čo ste ukrajinskému prezidentovi Zelenskému sľúbili, že Slovensko pošle migy na Ukrajinu. Ústavne však nikto nie je spôsobilí, aby sme ich tam mohli poslať? Ako to vnímate?

Na základe tvrdení niekoľkých ústavných právnikov vláda už dnes o tom môže rozhodnúť. V rámci koalície sme sa však dohodli, že bude k tomu schválené ešte aj uznesenie v parlamente a na základe toho vláda rozhodne a zašle aj migy na Ukrajinu. Kyjev na ne s veľkým očakávaním čaká, pretože vedia, že to bude zachraňovať tisícky životov. Pre nás to znamená, že dostaneme peniaze s európskeho mierového nástroja. Zbavíme sa teda nepotrebnej techniky, ktorá by inak stála v skladoch a museli by sme za skladovanie aj platiť. Takýmto spôsobom výrazne pomôže Ukrajine a ešte za to dostaneme aj peniaze.

V súčasnosti ste aj povereným ministrom financií, čiže držíte štátnu kasu. Spomínalo sa, že pred voľbami tu budú nejaké populistické jatky. Ako chcete zabrániť ako predseda novej strany, že nezneužijete štátne peniaze na nejakú kampaň?

Ja určite žiadne peniaze nezneužijem. Ak sa pozriete na moju históriu, tak nájdete veľkú rozpočtovú zodpovednosť. Čo sa týka predvolebných „jatiek“ v parlamente som rád, že sa v rámci koalície podarilo dohodnúť, že sa nebudú predkladať žiadne návrhy zákonov, ktoré majú dopad na štátny rozpočet.

O Vašom odchode s Igorom Matovičom sa už tento týždeň veľa povedalo. Neobávate sa, že sa ocitnete v hľadáčiku jeho nenávisti?

Sme v politickom ringu, tak to treba brať, je to úplne prirodzené, ak tu takýto zápas bude. Vôbec sa ho neobávam a som na to pripravený.