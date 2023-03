Matovič chystá šou v Michalovciach. Tam, kde Káčera s Naďom vypískali

VIDEO: Búrlivá debata Naďa a Káčera v Michalovciach o vojne na Ukrajine.

V Michalovciach sa v pondelok má konať verejná diskusia hnutia OĽaNO (o 17.00), spojená s tlačovou konferenciou hnutia (o 16.00). Diskusiu ohlásil Igor Matovič ako akciu pod názvom Bez ochranky – slobodná debata bez urážok. Narážal tak na búrlivú besedu k prvému výročiu vojny na Ukrajine, ktorú mali v Michalovciach minulý týždeň poverení ministri Jaroslav Naď a Rastislav Káčer. Časť divákov hlučne vyjadrovala svoju nespokojnosť, podľa Káčera „ziapali najhoršie nadávky a vyhrážky“ a tak im minister povedal, že „revú ako paviány“ a „správajú sa ako dobytok“.

Matovič na to reagoval, že „je nehodné akéhokoľvek politika, nieto ešte najvyššieho diplomata v štáte“. Káčer na to ironicky Matovičovi odpovedal, že „tento náš hrdina, ktorý dva roky s majákom a ochrankou brázdi bratislavské ulice, že chodci odskakujú ako kobylky v tráve, ide bez ochranky do Michaloviec. A ide na slušňáka, nie ako hulvát Káčer“.

Čítajte viac Káčer sa pustil do Matoviča: Najhorší papaláš a podliak. Vytiahol Fica z hrobu

Káčer ešte dodal: „Prosím Bratov za brata, Dr. Liptáka a náckov nech dajú repete. Alebo nie? Že možno vlastne taký Igor Matovič im zas, až tak proti srsti nie je? Aháááá.“

Matovič na to nepriamo reagoval zverejnením anonymných diskusných príspevkov, ktoré hovoria, že tam treba ísť a „mu dolámať ruky a nohy“.

„… nuž, bude to zaujímavé. Napriek tomu verím, že to spolu zvládneme a ukážeme zakomplexovanému ministrovi, že aj ľudia s radikálne iným názorom vedia normálne diskutovať … samozrejme, ak ich zakomplexovaný politik zbytočne nehecuje a neuráža častovaním za podliakov, dobytok či opice. Držme si palce, lebo keď hneď v zárodku zakomplexovanému …… neukážeme, že sa to dá aj inak … bude si myslieť, že je hrdina a prebrázdi do volieb za štátne a ochrankou Slovensko so svojimi primitívnymi estrádami,“ napísal Matovič na sociálnej sieti.

Jaroslav Naď aj Rastislav Káčer sú súčasťou projektu Eduarda Hegera, ktorý odišiel z OĽaNO a založil stranu Demokrati. OĽaNO a Demokrati bojujú o podobného voliča, zatiaľ nerozhodne. V prieskume agentúry Ipsos pre Denník N, kde sa Demokrati prvýkrát objavili, dopadli rivali rovnako, získali 4,8 percenta hlasov od oslovených respondentov.

Čítajte viac Aktuálny prieskum prekvapil: Smer predbehol Hlas, Heger by vytlačil Matoviča z parlamentu

Igor Matovič svojim blízkym spolupracovníkom Hegerovi a Naďovi zaželal veľa šťastia, priamo na nich neútočí. O to viac sa však púšťa do ďalších ľudí, ktorí sú s Hegerom v Demokratoch, najmä na Rastislava Káčera a Karla Hirmana. Menoval ich medzi tými, ktorých by si určite do strany nevzal, keby ju zakladal on sám.

VIDEO: Koho by si Matovič z Hegerovych ľudí nevzal do strany?

Eduard Heger pre Pravdu odpovedal na otázku, či je pripravený, že sa môže stať terčom pre Igora Matoviča.

„Sme v politickom ringu, tak to treba tak brať. Je úplne prirodzené, ak tu takýto zápas bude. Vôbec sa ho neobávam a som na to pripravený,“ povedal Heger.

VIDEO: Heger: Som pripravený na politický zápas aj s Matovičom.