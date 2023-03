B. Kollár: Krajiny Slavkovského formátu zastávajú v otázke Ukrajiny blízke pozície

„Jednotné stanovisko našich krajín je najlepšou odpoveďou smerom k agresorovi. Je nevyhnutné, aby nastolenie mieru bolo efektívne, spravodlivé a trvalé. Je dôležité, aby toto riešenie prišlo v čo najkratšej dobe, avšak s ohľadom na záujmy Ukrajiny,“ poznamenal šéf slovenského parlamentu, ktorý od nedele (12.3.) rokuje v Tatrách s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markétou Adamovou Pekarovou a predsedom Národnej rady Rakúskej republiky Wolfgangom Sobotkom.

Stretnutie sa koná v rámci líderstva Slovenska vo formáte S3. Hlavnými témami sú okrem situácie na Ukrajine aj nelegálna migrácia, energetika a energetická bezpečnosť, alternatívne zdroje energií. Podpora integrácie krajín Západného Balkánu do štruktúr Európskej únie (EÚ) je jednou z ďalších tém, ktorými sa lídri parlamentov zaoberali.

Keďže minulý rok nastal posun v dlhoročnej stagnácii pri začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom a obe krajiny tento míľnik dosiahli, je podľa predsedov parlamentov S3 potrebné sa zaoberať ďalšími spôsobmi podpory týchto krajín v ich eurointegračných ambíciách.

Politici diskutovali i o nelegálnej migrácii a efektívnosti migračných opatrení zo strany EÚ. Krajiny S3 boli minulý rok svedkami výrazného nárastu neregulárnych migrantov najmä cez západobalkánsku trasu. V kontexte migrácie predstavitelia parlamentov hovorili aj o význame schengenského priestoru a spôsoboch posilňovania jeho externých hraníc.