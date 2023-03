Budú sa učiť, ako učiť. Pedagógov čaká výzva. Podporu nájdu v centrách, cieľom je vytvoriť veľkú sieť

Po viacerých pripomienkach a výhradách sa bude obsah redukovať menej, než sa čakalo. Meniť sa však budú pracovné návyky a spôsob, akým sa budú deti učiť. Vedené by mali byť k tomu, aby mysleli kriticky, v súvislostiach a aby prinášali vlastné riešenia či vlastný náhľad na problematiku.

Práve v tom im musia pomôcť učitelia, čo pre nich znamená veľkú výzvu. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy kritizuje, že je všetko šité „horúcou ihlou“ a niektoré veci nie sú dovysvetlené. „Najhoršie je to, že konkrétne veci o tejto zmene nevedia ani samotní zamestnanci, ktorí pracujú na školách,“ uviedol pre denník Pravda predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavol Ondek.

Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký sa obavám vôbec nečuduje. „Nie kvôli kurikulárnej reforme, ale vzhľadom na našu skúsenosť. Som v školstve 35 rokov a pamätám si prechod po revolúcii do nových podmienok a všetky ďalšie reformy,“ povedal Horecký. Táto reforma sa však podľa neho principiálne líši od všetkých ostatných. „Už len tým, že dva roky na nej pracovalo 300 ľudí, ktorí boli najmä z praxe,“ povedal. „Až po dvoch rokoch prípravy a troch rokoch experimentálneho overovania budeme plošne uplatňovať nový Štátny vzdelávací program (ŠVP),“ skonštatoval.

Okrem toho prebehli aj dve verejné konzultácie pre širokú verejnosť. Počas tej februárovej bolo práve to, ako sa vlastne nový obsah bude učiť, gro obáv mnohých učiteľov, ktorí tvorili viac ako 54 percent registrovaných v konzultácii. Na jednotlivé pripomienky odpovedali autorské tímy zložené z ľudí, ktorí sa na reforme podieľajú. „Ako sa bude učiť obsah, ktorý je vymedzený, je vecou metodík, nie je to otázka vzdelávacích štandardov alebo ŠVP,“ vysvetlil spoluautor reformy Arnold Kiss.

Štart v apríli

V polovici apríla (od 11. apríla do 28. apríla, pozn. red.) preto budú preto spustené webináre pre učiteľov. Pôjde zhruba o 90-minútové on-line stretnutia a predmetom budú ďalšie nejasnosti v rámci reformy. „Ak bude záujem vyšší, môžeme počet stretnutí zvýšiť,“ uviedol Kiss.

Okrem toho začnú 2. mája infosemináre, ktoré potrvajú do 23. júna. V tejto fáze pôjde o osobné stretnutia, v každom okrese bude zatiaľ jedno podujatie. „Je to preto, aby sa odbúral strach z neznámeho,“ dodal spoluautor reformy.

Horecký aj preto odmieta, že by reforma a jej zavádzanie boli robené narýchlo. „Stretnutia sa začnú v máji, a to so všetkými školami, ktoré o to majú záujem. Je to tri roky pred plošným spustením,“ uviedol minister. Dôkazom je podľa neho aj záujem škôl zapojiť sa do pilotného overovania, ale aj záujem o regionálne centrá podpory učiteľov (RCPU).

Veľkej výzve bude čeliť prvých 30 škôl

Cieľom týchto centier je vytvoriť regionálne partnerstvá alebo tzv. siete, podporiť profesijnú prípravu pedagogických lídrov v regiónoch a zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch počas procesu zavádzania nového kurikula formou mentoringu a poradenstva.

Dôležité je práve to, aby sa školy medzi sebou prepájali, aby učitelia komunikovali. Každé centrum si vzhľadom na región zvolí vlastnú stratégiu. V minulom školskom roku začali fungovať prvé dve centrá – jedno pre okres Rožňava a druhé pre okresy Martin a Turčianske Teplice.

Od septembra 2022 už fungovalo spolu 16 RCPU, v utorok predstaví minister školstva Ján Horecký na konferencii v Martine 16. Posledných osem pribudne napokon v septembri 2024. Spolu by ich malo byť 40. Podľa riaditeľa odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní na rezorte školstva Martina Kríža bude v rámci tejto podpory dôležitých práve prvých 30 škôl, ktoré vyberú do pilotného testovania.

Ako prebehne príprava učiteľov na nový systém v týchto školách? Od júna sa začne vzdelávanie spolu s RCPU a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM). Okolo každej školy vznikne podporný tím. V apríli je možnosť prihlásiť sa za mentorov RCPU v máji a júni prebehne výber, v auguste sa budú vzdelávať, aby v septembri mohli učitelia začať učiť.

Jedným z takýchto centier je aj RCPU v Trnave, ktoré vedie Martina Grošková. V regióne majú 41 základných škôl a podľa tohto počtu bolo vyčlenených osem mentorských miest, ktoré fungujú od septembra minulého roka. V centre sa je aktuálne 40 mentorovaných učiteľov a osem mentorov, ktorí sa pravidelne stretávajú.

Grošková hovorila o turbulentnom polroku, ktorý však bol obrovským prínosom pre mnohých. Mentoring je dobrovoľný a učitelia, ktorí sa prihlásili, pracujú na pol úväzku v škole a druhú polovicu venujú práve zaúčaniu svojich kolegov, aby vedeli, ako učiť po novom. „My sme v tom regióne už teraz na to, aby sme boli pripravení odpovedať,“ povedala. „Aj my môžeme byť prvým bodom kontaktu na vyriešenie obáv,“ dodala.

NIVaM okrem toho v minulých mesiacoch pripravil viacero programov inovačného vzdelávania, do ktorých sa môžu učitelia zapojiť. Súvisia práve s novým kurikulom a vzniknú ďalšie. Dopĺňa sa aj Katalóg inovácií vo vzdelávaní, kde sú príklady z praxe. „Sú dobrou bankou hotových vecí,“ povedal Horecký.

Platy a absolventi

Odborári majú obavy aj z toho, že vysoké školy zatiaľ nepripravujú absolventov. „Fakulty majú vedieť, ako si postaviť študijné programy na to, aby boli absolventi pripravení pôsobiť v slovenskom školstve podľa aktuálneho návrhu zákona,“ povedal Ondek. „Vyškoliť dobrého učiteľa alebo pripraviť pedagogického absolventa pre takú zmenu by trvalo možno dva roky,“ dodal.

Šéf rezortu školstva vysvetlil, že súčasťou autorských tímov sú aj ľudia z vysokých škôl, ktorí pripravujú budúcich absolventov, a stretol sa aj s 24 dekanmi pedagogických fakúlt. „Pripomínam, že máme pred sebou ešte niekoľko rokov zavádzania nového kurikula a vysoké školy majú už teraz priestor vzhľadom na ŠVP a vzdelávacie štandardy pracovať s ich aktualizovaným znením tak, aby reflektovali študijné odbory na fakultách v záujme maximálnej prípravy,“ dodal.

S výzvou súvisí aj motivácia. Zvyšovanie platov učiteľov je dlhodobo veľkou a problematickou témou. Minulý rok v septembri im síce zvýšili platy o 10 percent, no ak sa pozrieme na infláciu, zvýšené ceny energií, potravín či výdavky, markantný rozdiel to nebude. A to ani vtedy, keď sa učiteľom k platu pridá 12 percent aj tento september.

„Ak by sme takéto zvyšovanie miezd mohli v jednom roku dvakrát dosiahnuť opakovane, posunulo by nás to inam. Pre nás to nie je posledné slovo. S Inštitútom vzdelávacej analýzy pracujeme na precíznom systéme odmeňovania,“ uviedol. Okrem platu sa minister chystá skvalitniť podmienky pre zamestnancov škôl. Či to však vzhľadom na predčasné voľby stihne, je otázne. Horecký však plánuje svojej nástupkyni alebo nástupcovi nechať vypracovaný návrh.

Podľa Kríža by malo byť motiváciou aj to, aby učitelia vyšli zo zaužívaných koľají, robili veci inak či inak pristupovali k žiakom. „Učiteľovi sa musí vrátiť status, to sa nedá urobiť len platmi alebo nariadeniami. Ten príde vtedy, keď deti prídu do školy s tým, že to má zmysel,“ myslí si.

Námietkou odborárov a niektorých učiteľov bolo aj to, že budú chýbať učebnice. Kríž však nepredpokladá, že sa budú v prvom ročníku učebnice významne meniť. Napriek tomu prejdú po schválení nového ŠVP koncom marca posúdením. Najprv sa budú posudzovať učebnice, ktoré už boli vytvorené, a to prednostne pre prvý cyklus. „Budeme pracovať s učiteľmi, aby inak metodicky s deťmi pracovali a inak učebnice využívali,“ povedal.

Aktuálne tak existujú dve skupiny ľudí – tí, ktorí hovoria, že zmeny nie sú dostatočne silné, nie sú dostatočnou revolúciou, a na druhej strane sú ľudia, ktorí majú obrovské obavy, že sa vôbec nejaké zmeny idú diať. „Úlohou ministerstva školstva a NIVaM je postarať sa o to, aby sme s oboma stranami boli v dialógu a dohodli zmeny, ktoré budú zmysluplné a ktoré naštartujú ďalšie pozitívne zmeny vo vzdelávaní, no zároveň nevyvrátia celý systém,“ dodal Kiss.