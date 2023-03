V parlamente je 150 návrhov zákonov. Koaličná zmluva vyprší - čakajú nás populistické jatky?

Poslanci budú mať v marci na stole až 150 rôznych návrhov noviel zákonov či zmien ústavy. Rozoberať a schvaľovať sa budú megalomanské nápady za miliardy eur, ale aj zásadné ideologické témy stavajúce proti sebe konzervatívcov a progresívcov. Medzi návrhmi poslancov čakajú napríklad zákony o veľkom rozšírení aktívnych vojenských záloh, o odmenách za účasť vo voľbách, bohatá debata však čaká aj požiadavku lekárskych odborárov zaviesť drakonické tresty pre riaditeľov nemocníc či neutíchajúce iniciatívy nezaradených sprísniť interrupčný zákon.

V laviciach národnej rady cítiť aj štartujúcu kampaň. Slovensko sa blíži k termínu predčasných volieb, preto poslanci začali predkladať zákony, ktoré im môžu v kľúčových témach nahnať voličov. Opozícia zvykne pri takýchto zákonoch používať termín populistické jatky. Napríklad exminister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa chce pozrieť na výšku platu poslancov či presadiť odmeny pre voličov vo výške 1,5 milardy eur. „Miera populizmu môže rásť rovnomerne s blížiacim sa termínom volieb. Napokon, Igor Matovič už so svojimi atómovkami začal predvolebnú kampaň a ostatní sa len pridajú,“ ozrejmil politológ Radoslav Štefančík.

„V pléne niekedy nie je možné jasne odlíšiť, kto je v opozícii a kto v koalícii. Hegerov nesúhlas bude Matoviča stavať do opozičného svetla,“ spresnil Štefančík. Heger si ako poverený minister financií podľa jeho slov uvedomuje zodpovednosť za ustráženie štátnej kasy. „Ja určite žiadne peniaze nezneužijem. Ak sa pozriete na moju históriu, tak nájdete veľkú rozpočtovú zodpovednosť. Čo sa týka predvolebných „jatiek“ v parlamente, som rád, že sa v rámci koalície podarilo dohodnúť, že sa nebudú predkladať žiadne návrhy zákonov, ktoré majú dopad na štátny rozpočet,“ priznal pre denník Pravda dočasne poverený predseda vlády.

Štefančík predpokladá, že v parlamente sa bude hľadať podpora vždy podľa konkrétneho zákona. „Na druhej strane netreba zabúdať, že mnohé návrhy zákonov sú dnes prijímané väčšinou v parlamente bez ohľadu na stranícke zafarbenie. Do tuhého pôjde až pri politicky citlivých zákonoch,“ priznal. V pondelok večer sa na Úrade vlády koná jedna z posledných koaličných rád, na ktorej sa lídri dohadujú, ako budú v parlamente hlasovať.

Darovanie MiG-29

Keďže bola vlani v decembri vláde vyslovená nedôvera, tak nemôže sama rozhodnúť o darovaní stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Podľa premiéra Hegera takúto kompetenciu môže vláde ústavne udeliť len parlament. Preto chce poslancov požiadať o prijatie uznesenia, ktorým by darovanie legitimizovali. Najsilnejšia opozičná strana Smer za takéto uznesenie v parlamente hlasovať nebude a šéf strany Robert Fico predložil uznesenie o neposkytnutí sovietskych strojov pre Ukrajinu na boj proti ruským okupantom.

Situáciu s darovaním sovietskych strojov môže zamotať ešte Ústava SR. Ústavný právnik Vincent Bujňák upozornil, že Slovensko je v situácii, keď momentálne nemá kto rozhodnúť o darovaní štátneho majetku. Zdôraznil, že odvolaná vláda nemôže podľa novely Ústavy SR z roku 2011 rozhodovať o zásadných otázkach v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky. Je presvedčený, že ak poslanci nezmenia ústavu, darovanie nemôže odobriť ani parlament.

Tresty pre riaditeľov nemocníc

Lekárske odborové združenie (LOZ) si vlani v decembri vymohlo návrh drakonických trestov pre vedenie nemocníc, ktoré nezabezpečí dostatok personálu. Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas (nom. koalície) hovorí, že návrh síce podal, ale nesúhlasí s ním a politici rozmýšľajú, ako sa nepríjemnosti zbaviť. Šéf LOZ Peter Visolajský si však za trestami pre úmyselný nedostatok personálu, ktoré by ohrozili zdravie pacienta stojí.

Riaditelia nemocníc podľa neho šetria na zamestnancoch na úkor bezpečnosti pacienta. Podľa Slovenskej asociácie študentov medicíny sú nemocnice pre mnohých absolventov lekárskych fakúlt aktuálne nedostupné a hoci je na Slovensku nedostatok lekárov, je pre nich nemožné nájsť si pracovné miesta. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku ide o neopodstatnenú a bezúčelnú kriminalizáciu konania.

Peniaze za hlas

Matovič sa chce vysporiadať s mimoriadne ťažkými krízami, ktoré Slovensko v ostatnom období trápia 1,5 miliárd eur drahým riešením. Chce totiž presadiť, že volič, ktorý preukázateľne odovzdal hlasovací lístok vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky má právo na odmenu za účasť v týchto voľbách vo výške 500 eur.

Podľa neho pri predčasných voľbách reálne hrozí, že „milión demokraticky cítiacich voličov zostane frustrovaných doma a v rozhodujúcej chvíli nechá rozhodnutie o osude Slovenska v rukách tri roky huckaných ľudí“. „Úplne reálne hrozí, že sa zo Slovenska na desaťročia opäť stane čierna diera Európy. Ak sa Slovensko má rozhodnúť pre takúto samovražednú misiu, je správne, aby o prípadnej zásadnej zmene orientácie Slovenska rozhodlo maximum zo všetkých potenciálnych voličov,“ zdôraznil.

Obmedzovanie žien

Podľa najnovšieho návrhu nezaradeného poslanca Martina Čepčeka sa bude môcť umelé ukončenie tehotenstva vykonať jedine v štyroch špecifických prípadoch. Konkrétne, v prípade ohrozenia života matky, ohrozenia zdravia matky, diagnostikovaného ťažkého poškodenia dieťaťa a v prípade tehotenstva ako následku znásilnenia. Čepčeka za predkladanie návrhov na sprísnenie interrupcií vyhodili z klubu OĽaNO. Čepček chce tentokrát zakázať napríklad „interrupčnú propagandu“. Za porušenie zákazu reklamy umelého prerušenia tehotenstva by mala byť podľa Čepčeka pokuta vo výške do 66 400 eur.

Za posledných 20 rokov sa pritom počet interrupcií na Slovensku znížil o 71 percent. Tento pokles pritom patrí k najzásadnejším v Európe a došlo k nemu bez úplných alebo čiastočných zákazov. Iniciatíva Možnosť voľby pritom často pripomína, že kriminalizácia ani obmedzovanie interrupcií nevedú k ich znižovaniu, naopak vedú k zvýšenej úmrtnosti žien a k ohrozovaniu ich zdravia.

Vojakom bude môcť byť skoro každý

Ozbrojené sily SR sa teraz trápia s nedostatkom vojakov v zálohe, ktorí by mohli byť nasadení pri živelných a ekologických katastrofách či počas vojnového stavu. Nepomohol ani finančný bonus 1 300 eur v čistom za absolvovanie 11-týždňovej dobrovoľnej vojenskej prípravy. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) preto teraz chce aktívne zálohy otvoriť aj pre záujemcov bez predchádzajúcich skúseností z armády či polície.

Minister Naď sa rozhodol inšpirovať aj susedným Českom, kde môže do aktívnych záloh vstúpiť ktorýkoľvek občan, ktorý splní zdravotné limity a určené pravidlá. „Za spoľahlivého sa nepovažuje ani vojak v zálohe, ktorý je alebo bol členom alebo sympatizantom skupiny, hnutia alebo ideológie, ktoré smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd, alebo ktoré hlásajú rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť, alebo ktoré v minulosti smerovali k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo sa podieľa alebo sa podieľal na ich podpore alebo propagácii alebo na aktivitách nimi organizovaných,“ uvádza sa v materiály.

Návrh v januári schválila vláda, ak teda dostane zelenú aj od parlamentu, do platnosti by mohol vstúpiť už od prvého mája tohto roka.

Zákaz nedeľného predaja

Národná rada sa bude pokračovať v diskusii k návrhu novely Zákonníka práce. Skupina poslancov v nej navrhuje, aby boli obchody na Slovensku okrem sviatkov zatvorené aj väčšinu nedieľ v roku. O tomto návrhu sa malo hlasovať už na poslednej schôdzi, no napokon sa poslanci veľkou väčšinou hlasov rozhodli, že návrh novely zákona vrátia predkladateľom na dopracovanie. Predkladateľ novely Zákonníka práce o obmedzení nedeľnej práce v obchodoch, Richard Vašečka, považuje za rozumný ústupok umožniť nedeľný predaj v najsilnejšom predajnom období, teda tri nedele pred Vianocami a poslednú nedeľu pred začiatkom školského roka.

Analýza Národnej banky Slovenska poukázala, že väčšina ľudí pracujúcich v nedeľu nepracuje v obchodoch. V nedeľu by naďalej pracovalo 87 percent tých ľudí, ktorí v nedeľu chodia do práce už aj v súčasnosti. „Bez nedeľných príplatkov by zamestnanci v predajniach zarobili približne o desať percent menej než predtým,“ upozorňujú analytici banky.

Pättisícové platy

Matovičov návrat do poslaneckých lavíc sprevádzalo aj zistenie, že poslanci zarábajú veľa. Rozhodol sa preto predložiť novelu na zníženie platov poslancov a prenesenie finančnej zodpovednosti na jednotlivé strany či hnutia, za ktorú daný zákonodarca kandidoval.

V súčasnosti je plat poslanca vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Matovič navrhuje, aby sa plat poslanca znížil trojnásobne. Tento rok by mesačný poslanecký plat dosahoval zhruba 1 300 eur. Na otázku, prečo návrh predkladá práve teraz, keď sa blížia voľby, odpovedal, že predtým riešil iné problémy a zároveň si v tomto volebnom období odsledoval, ako jeho strana OĽaNO vystačí s peniazmi od štátu a zistil, že im dosť veľa finančných prostriedkov zostalo.

Medicína a politika

Medzi poslancami rezonuje aj téma transrodových osôb. Konzervatívne krídlo OĽaNO odmieta medicínske nariadenie exministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) o transrodových osobách. Lengvarský posledný deň na stoličke ministra podpísal nariadenie, podľa ktorého na zmenu pohlavia stačí hormonálna liečba. Vynecháva sa tak podmienka nutnej kastrácie.

Čítajte viac Ťažký odchod. Lengvarského za pomoc ľuďom kritizujú vlastní

V novele zákona požadujú jasné určenie toho, kedy je možná zmena rodného čísla. Na potvrdenie toho, že určené pohlavie nie je v súlade so skutočným genetickým pohlavím osoby by sa mali vykonávať genetické testy. Ako by takéto testovanie prebiehalo zatiaľ nie je známe.