Smer vyzýva prezidentku na vymenovanie úradníckej vlády a voľby začiatkom júla

„Slovensko horí ako Ríšsky snem v roku 1933 a nikto s tým nechce nič robiť. My sme stále pripravení rokovať s pani prezidentkou o úradníckou vláde,“ povedal Robert Fico na brífingu. Zopakoval, že jediným východiskom pre Slovensko sú predčasné voľby v čo najskoršom možnom termíne, inak budeme svedkom hochštaplerstva, aké predviedol premiér Eduard Heger, keď podpísal Memorandum o zlepšení systému zdravotníctva 2022 a teraz priznal, že ho nečítal.

Fico upozornil na to, že mnohí zostali zaskočení návrhom, aby riaditelia nemocníc mohli byť potrestaní až 15 rokmi väzenia v prípade, ak nezabezpečia dostatočný počet lekárov a sestier. Priamo v texte memoranda je pritom napísané, že vláda sa zaväzuje predložiť takúto novelizáciu Trestného zákona. „Je tam trestná sadzba aj termín. Prílohu memoranda tvorí samotná novelizácia Trestného zákona, ktorú dnes, hoc s nevôľou, predložil minister spravodlivosti,“ poukázal Fico. Dodal, že nevie, ako sa z toho chce teraz vláda vykrútiť, pretože lekárski a zdravotnícki odborári trvajú na tom, aby bolo memorandum naplnené aj v tejto časti.

Hlas: Voľby by mali byť 120 dní po rozhodnutí o skrátení volebného obdobia

Strana Hlas – sociálna demokracia predloží pozmeňujúci návrh k novele ústavy, podľa ktorého by sa parlamentné voľby museli konať do 120 dní od rozhodnutia Národnej rady (NR) SR o skrátení volebného obdobia. Strana by tiež chcel pridať do ústavy podmienku, že ak bude vláde vyslovená nedôvera a do 45 dní sa nevytvorí nová vládna väčšina, predseda parlamentu do 7 dní vyhlási termín predčasných volieb. Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini povedal, že sa ešte rozhodnú, ku ktorému návrhu pripoja tento pozmeňujúci návrh, keďže na aktuálnej schôdzi je ich viacero.

Líder Hlasu-SD zdôraznil, že politici sa rozhodli nedať občanom možnosť nanovo rozdať karty. Ľudia mali podľa Pellegriniho záujem na ukončení marazmu a priali si skorší termín predčasných volieb. Zo situácie obvinil stranu Sloboda a Solidarita (SaS), povereného premiéra Eduarda Hegera, a tiež prezidentku Zuzanu Čaputovú. Pellegrini naznačil, že Heger sa usiloval získať čas na vytvorenie vlastného politického subjektu – Demokrati. Debaty o inom termíne už považuje za uzavreté a je podľa neho potrebné zmieriť sa s tým, že predčasné parlamentné voľby sa budú konať 30. septembra. Nie je to podľa neho opozícia, kto potrebuje predčasné voľby. „My všetci, občania, potrebujeme predčasné voľby ako soľ," povedal.