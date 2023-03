Politológ: Ak Matovič ešte presvedčí voličov, bude to asi najväčšia absurdita od čias Ľudovíta Štúra

Úplne slobodná diskusia bez ochranky, tajných a urážok. Takto zhodnotil líder OĽaNO Igor Matovič svoj pondelkový pobyt v Michalovciach. Podľa politológa Juraja Marušiaka je po Matovičovom vystúpení v srdci Zemplína zrejmé, že sa snaží zbaviť zodpovednosti za svoje pôsobenie vo vláde. „Ak sa mu podarí ešte voličov presvedčiť, že on so súčasnou vládou nemá nič spoločné, tak to bude asi najväčšia absurdita v dejinách slovenskej politiky hádam od čias Ľudovíta Štúra," tvrdí politológ.