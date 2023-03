Začala sa 88. schôdza parlamentu, poslancov čaká okolo 150 bodov

V utorok popoludní by podľa schváleného programu mali zákonodarcovia rozhodnúť o viacerých bodoch presunutých z predchádzajúcej schôdze. Napríklad o novele zákona o energetike.

Počas schôdze by mali rokovať napríklad o novele školského zákona, ktorá ráta so zavedením právneho nároku na prijatie v materskej škole. Uľahčiť by mohla sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Odmenu 500 eur za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách navrhuje líder OĽANO Igor Matovič v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Úpravou zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov chce docieliť, aby bol plat poslanca vo výške priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok.

Zakotviť právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti v Ústave SR navrhuje hnutie Sme rodina. Tomu má zodpovedať ústavné zaručenie vydávania hotovosti ako zákonného platidla. Zákon má následne stanoviť podmienky a obmedzenia uvedeného práva.

V druhom čítaní by mali poslanci rokovať napríklad o vládnej novele zákona o brannej povinnosti, ktorá by umožnila zaradiť do aktívnych záloh aj občana, ktorý neabsolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu. Definitívne by mali rozhodnúť, či by mohol rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím požiadať o príspevok na opatrovanie vopred, ešte v období trvania rodičovskej dovolenky. Vyplácaný by bol po jej ukončení.

V prvom čítaní je napríklad zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov či novela Správneho súdneho poriadku. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho navrhujú, aby mohli rodičia detí od troch do piatich rokov, ktoré z kapacitných dôvodov nedostali miesto vo verejnej materskej škole, získať finančný príspevok.

Plénum by malo na tejto schôdzi rozhodnúť aj o návrhu opozičných poslancov na odvolanie Kristiána Čekovského (nezaradený) z funkcie predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Na programe je aj voľba členov Rady pre mediálne služby či Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, ako aj správy brannobezpečnos­tného výboru a výborov na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva.