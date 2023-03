Naď: Americký systém Patriot nahradí obranný systém Mamba z Talianska

Americký systém protivzdušnej obrany Patriot nahradí taliansky taktický systém SAMP/T Mamba, ktorý už inštalujú v priestoroch 46. krídla Kuchyňa. Techniku bude obsluhovať do 150 príslušníkov ozbrojených síl Talianska, informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kakaščíková.

„V oboch prípadoch ide o systémy protivzdušnej obrany stredného dosahu, ktoré tak majú porovnateľné operačné výkony,“ načrtla hovorkyňa. Rezort deklaruje, že celý proces rotácie batérií sa zrealizuje bez narušenia kontinuity posilnenia protivzdušnej obrany Slovenska.

Systém SAMP/T Mamba predstavuje podľa ministerstva viac ako 100 kusov techniky, ktorú bude obsluhovať do 150 príslušníkov ozbrojených síl Talianskej republiky. Talianski vojaci spolu s technikou už zaujali postavenia v priestoroch 46. krídla Kuchyňa, kde sa v utorok uskutočnilo oficiálne odovzdanie úlohy medzi americkou batériou Patriot a talianskou batériou SAMP/T Mamba počas slávnostného nástupu.

„Toto nasadenie vnímam ako silný a jednoznačný dôkaz pripravenosti a ochoty členských krajín NATO zaistiť našu spoločnú obranu a bezpečnosť. Bez ohľadu na otázky o dĺžke pôsobenia – spojenci jasne deklarujú podporu a posilňovanie našich spôsobilostí tak dlho, ako to bude potrebné,“ vyzdvihol dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď.

Ako pripomenul šéf rezortu, rotácie personálu a techniky sú prirodzenou súčasťou pôsobenia nielen v rámci mnohonárodných bojových skupín NATO, ale tiež jednotiek pôsobiacich v medzinárodnom krízovom manažmente vrátane tých slovenských. Dôvodom môže byť napríklad údržba, ako je to v prípade odsunu americkej batérie so systémom Patriot do miesta svojej stálej dislokácie v Nemecku.