V kauze Mýtnik prišiel svedčiť bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech

Jeho výpovedi predchádzali vyjadrenia obžalovaných k výpovedi svedkyne – bývalej konateľky a súčasnej majiteľky spoločnosti Allexis, s.r.o., Jany Rovčaninovej, ktorá vypovedala na poslednom hlavnom pojednávaní. Podľa obžalovaného Jozefa Brhela staršieho je táto svedkyňa obeťou súdneho systému, lebo uzavrela dohodu o vine a treste za skutok, ktorý nie je trestným činom.

„Minulý týždeň v piatok sme sa mali možnosť z médií dozvedieť, že finančná správa SR má v obľube produkty spoločnosti Allexis, naďalej chce aby zarábali miliardy eur pre tento štát. Potvrdilo sa to, čo vypovedala aj svedkyňa Rovčaninová pred dvoma týždňami, že rokuje s jej firmou o odkúpení majetkových práv týchto softvérových produktov. Rovčaninová uviedla, že tá suma je vo vysokých miliónoch eur,“ uviedol pred pojednávaním obžalovaný Jozef Brhel ml. s tým, že jediný rozdiel je ten, že jeho meno za spoločnosťou nie je a to potvrdzuje, že obvinenie a obžaloba voči nemu boli politicky motivované. „Zároveň to potvrdzuje kľúčový fakt, že nebola žiadna škoda, nebolo predraženie, nikto nič neukradol ani nič nelegalizoval,“ dodal obžalovaný podnikateľ.

Svedok Čech v spontánnej výpovedi popísal, ako vďaka bývalému prezidentovi Finančnej správy (FS) Františkovi Imreczemu nastúpil v roku 2012 na pracovisko vo FS. Tento mu časom predstavil podnikateľa Michala Suchobu s tým, že ide o jeho blízkeho človeka. Popísal pravidelné stretnutia, ktoré bývali v nedeľu v rodinnom dome v Limbachu asi dva až trikrát do mesiaca. „Na týchto stretnutiach sa riešili personálne otázky a rôzne projekty od Allexis a tiež iné projekty. Mal som pocit, že Imrecze je v takej submisívnej polohe voči Suchobovi,“ popísal svedok.

Na jednom z týchto stretnutí prezentoval Suchoba systém Aladin na správu daňovej kontroly. „Z tých stretnutí bolo zrejmé, že víťaz je dopredu daný – a to spoločnosť Allexis,“ hovorí o informačnom systéme Suchobu, ktorý požadoval dodať tento v utajovanom režime, čo sa nakoniec tak aj realizovalo v roku 2014. Potom podľa Čecha nastali problémy s následnými potrebami dopracovať systém, pričom Suchoba mal mať neustále finančné nároky. „Do môjho odchodu v roku 2016 bola spustená len colná časť projektu a časť na daňovej sekcii, ale využiteľnosť v praxi bola veľmi malá,“ dodal svedok.

„Suchoba si ma zavolal na jedno stretnutie v Limbachu, kde mi odovzdal 50-tisíc eur. Povedal mi, že to je moja odmena za systém ISKZ – Informačný systém kontrolných známok,“ doplnil k ďalšiemu projektu Čech, ktorý vo FS skončil pracovný pomer 1. septembra 2016.

Podľa Čecha mal Suchoba určite vplyv na fungovanie FS. „Z rozprávania Imreczeho viem, že aj pán Brhel. Spomínal mi, že chodí pravidelne na desiate poschodie (k Brhelovi st., pozn. SITA). Obsah týchto stretnutí mi nepriblížil, ale viem, že tam chodil. Z toho, čo mi pán Imrecze hovoril, tak dostával od pána Brhela ročne 100-tisíc eur ako kompenzáciu platu,“ uviedol svedok a dodal, že on žiadne takéto prostriedky nedostával.

V kauze Mýtnik už vypovedal kľúčový spolupracujúci svedok bývalý prezident Finančnej správy (FS) František Imrecze, ktorý popísal svoje pôsobenie v čele FS, jeho úlohu pri presadzovaní riešení od firmy Allexis podnikateľa Suchobu. Podrobne opisoval aj rolu Brhela staršieho, ktorý mu na ročnej báze dorovnával plat sumou 200-tisíc eur ročne v hotovosti. Pred súdom počas štyroch pojednávacích dní hovoril aj ďalší „kajúcnik“ podnikateľ Michal Suchoba, ktorý žije od roku 2019 aj s rodinou v Spojených arabských emirátoch. Na adresu Suchobu uviedol Jozef Brhel st., že „klamal veľa a veľakrát, a bol z toho pred súdom aj veľakrát usvedčený“.

Obžalobe v tomto prípade čelí okrem podnikateľa Brhela aj jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan Grega, podnikateľ Miroslav Slahučka a právnik Martin Bahleda. Obžaloba ich viní v rámci piatich skutkov z porušovania povinnosti pri správne cudzieho majetku, machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácii príjmu z trestnej činnosti alebo zločinu prijímania úplatku. „Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby v októbri 2022. Všetci šiesti obžalovaní svoju vinu odmietajú.

Predmetom obžaloby je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.

V rámci policajných akcií Mýtnik I až III boli obvinení napríklad podnikatelia Jozef Brhel, Miroslav Výboh, Michal Suchoba, ďalej bývalý prezident finančnej správy František Imrecze, jeho nástupkyňa Lenka Wittenbergerová alebo bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc. Obvinenia sa týkajú korupcie pri verejných obstarávaniach na Finančnej správe SR alebo ministerstve financií alebo ovplyvňovaní legislatívnych procesov.