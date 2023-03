Heger už rozhodol. Slovensko MiG-29 na Ukrajinu pošle

Brannobezpečnostný výbor podľa poslanca Sme rodina Petra Pčolinského zobral na vedomie, že ani výbor ani Národná rada nemá kompetenciu stíhačky na Ukrajinu darovať.

Ako prvý vyšiel z utajeného rokovania poslanec hnutia Republika Miroslav Suja. Vzhľadom na dôverný režim nemohol priblížiť priebeh rokovania, no priznal, že žiadal, aby boli stíhačky poslané cez tretiu krajinu. Nemá problém s tým, že by Slovensko zostalo bez sovietskych strojov, v prípade, že by za darovanie bola finančná kompenzácia.

VIDEO: Suja: Ak poslať migy, tak cez inú krajinu.

No dočasne poverený premiér premiér Eduard Heger (Demokrati) v rozhovore pre denník SME vyhlásil, „že migy na Ukrajinu pošleme“. Vláda podľa neho nebude čakať na parlament. „Minister obrany Jaroslav Naď dal verejný prísľub, že určite nepošleme migy na Ukrajinu, pokiaľ o tom nebude diskusia v parlamente. Tá diskusia v parlamente bude na výbore. Tým zadosťučiníme verejnému prísľubu,“ uviedol.

VIDEO: Valášek: Naše migy sú ako staré auto na tehlách.

Ústavný právnik Vincent Bujňák je toho názoru, že vláda kompetenciu rozhodovať o takto závažných zahraničnopoli­tických otázkach nemá. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) je však presvedčený, že vláda kompetenciu má. V utorok večer preto chcel na neverejnom brannobezpečnostnom výbore informovať poslancov o možnostiach. Spresnil, že nateraz ešte nie je určený termín kedy vláda rozhodne. „Možno to bude už v stredu,“ dodal.

Slovensko malo celkovo 12 sovietskych strojov. Štát ich získal ešte v 90. rokoch ako súčasť dlhu, ktorý Rusko u nás malo. V roku 2019 sa jeden zrútil kvôli nedostatku paliva a podľa Naďa sú len „niektoré schopné letu a niektoré by išli na Ukrajinu po zemi“.

Naď reagoval aj na poznámky ústavného právnika Bujňáka a skonštatoval, že sto percent právnikov sa na tejto téme nikdy nezhodne. „Čakať na to, že sto percent právnikov povie, že to je v súlade so zákonom je naivné. Toto je otázka na zodpovednosť vlády, ktorá zodpovedná je a otázka ľudskosti. My tu politikárčime, hľadajú sa dôvody aby sa o tom nerozhodlo. Najmä strany Smer a Hlas ich hľadajú, aby nemuseli ukázať, že kopú za Moskvu,“ upozornil.