SHMÚ varuje pred silným vetrom na juhozápadnom a východnom Slovensku

Na juhozápadnom i východnom Slovensku platia výstrahy pred silným nárazovým vetrom. V okrese Rožňava, Poprad, Trebišov, Košice-okolie a mesto môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 85 až 90 kilometrov za hodinu. Pre tieto lokality preto vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu druhého stupňa, ktorá platí do 18.00 h. Informuje o tom na svojom webe.

Meteorológovia v tejto súvislosti upozorňujú, že predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom potrvá aj v juhozápadnej a východnej časti krajiny, kde môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu.

SHMÚ zároveň varuje pred silným vetrom na horách. Výstrahy prvého stupňa vydal pre okresy Brezno, Banská Bystrica, Gelnica, Košice-okolie, Rožňava, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V polohách približne nad 1500 metrov nad morom tam možno miestami očakávať vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov, teda až víchricu.

V celom Prešovskom a Žilinskom kraji a v okrese Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Revúca, Banská Bystrica a Brezno sa počas stredy môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje.

Hydrologická výstraha druhého stupňa pred povodňou v okrese Michalovce na vodnom toku Latorica stále trvá. Predbežne by mala platiť do štvrtka (16. 3.) do 10.00 h. Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať.