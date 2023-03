Skončí šéfka policajnej akadémie? Mikulec je za jej odstúpenie

Prípad postrelenej študentky policajnej akadémie si možno vyžiada odstúpenie jej rektorky. To, že by Lucia Kurilovská mala vyvodiť zodpovednosť, vyhlásil včera dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Kurilovská, ktorá sa spolu s ním zúčastnila na verejnom zasadnutí parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, to zatiaľ odmieta, hoci pri incidente zistili viaceré pochybenia.

„Je to nešťastná udalosť, nemala sa stať. Boli porušené mnohé predpisy,“ uznal Mikulec pred členmi výboru. Na niektoré otázky poslancov odmietol odpovedať s vysvetlením, že vyšetrovanie prípadu stále prebieha. Už teraz je však jasné, že strelec Vladimir Šeparnev nemal povolenie na vedenie takého výcviku a v miestnosti, kde sa nehoda stala, sa strelné zbrane nemali používať.

K incidentu došlo 1. marca, krátko po 16. h, v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Šeparnev, ktorý ani nie je policajným inštruktorom, iba asistentom a civilným zamestnancom vysokej školy, požiadal o vydanie piatich pištolí Glock 17 a desiatich prázdnych zásobníkov. So štyrmi kadetkami sa potom odobral do metodicko-výcvikového centra, tzv. polygónu, odkiaľ mal kľúče.

Čítajte viac Na policajnej akadémii inštruktor postrelil študentku. Kurilovská: Nešťastná udalosť

Tam pri nácviku študentku prvého ročníka postrelil do chrbta tak, že jej spôsobil vážne zranenia. Strela poškodila pľúca, hrudný stavec a prerušila miechu. Dvadsaťročná žena skončila v nemocnici a predpokladá sa, že bude mať trvalé následky.

Ako je možné, že sa medzi prázdne zásobníky dostal ostrý náboj, Mikulec ani Kurilovská nevysvetlili. Odvolali sa na to, že aj to je predmetom policajného vyšetrovania. Šeparnev však údajne strieľal z vlastnej zbrane, teda nie z tej, ktorú mu vydali v škole.

Mikulec zároveň priznal, že tento pedagogický zamestnanec mal síce právo prevziať zbrane, no mal oprávnenie používať ich iba na strelnici, nie na polygóne, čo je špecializovaná učebňa.

„Nemal tam čo robiť, nemal tam prebiehať ten výcvik. Nemali čo manipulovať so zbraňami a už vôbec nie mieriť jeden na druhého,“ zdôraznil minister.

Navyše nešlo o klasický policajný výcvik, ale o strelecký krúžok, ktorý ani nebol povolený. Ako Kurilovská priblížila, Šeparnevovi ho síce vlani v októbri schválili, no nový vedúci katedry telesnej výchovy a športu Rastislav Kurilovský (s rektorkou nie je v príbuzenskom vzťahu) ho od januára tohto roka zakázal.

Údajne preto, lebo v rámci katedry nastavoval nové pravidlá. Členovia krúžku sa tohto roku zišli len raz a hneď to vyústilo do tragédie. Prečo Šeparnev zákaz porušil, nik z polície ani z akadémie neobjasnil.

Tento 51-ročný učiteľ, ktorý pochádza z Ruska, má pritom zaujímavú minulosť. V roku 2002 absolvoval Kolomenský štátny pedagogický inštitút pri Moskve, kde študoval telesnú výchovu. Istý čas mal slúžiť ako vojak v špeciálnej jednotke ruskej armády známej ako Specnaz. S policajnou akadémiou v Bratislave externe spolupracoval od roku 2013, o päť rokov neskôr sa stal asistentom.

Čítajte viac Postrelenie študentky policajnej akadémie bude riešiť brannobezpečnostný výbor

Podľa Kurilovskej sa vtedy ako jediný prihlásil do výberového konania a prijali ho, pretože spĺňal všetky podmienky. Ovládal boj s nožom aj sebaobranu, mal štvrtý dan v aikide, vysokoškolské vzdelanie a v tom čase už aj slovenské občianstvo. To, že bol príslušníkom špeciálnych ruských jednotiek, však rektorka nevedela. „Vôbec som netušila, čo to je. Prečo by som mala?“ bránila sa na výbore.

Ako dodala, Šeparneva na škole poznali ako skúseného učiteľa, na ktorého sa nikto nesťažoval. To, že ho predtým označovala za inštruktora, ktorým nebol, vraj vyplynulo iba z náplne jeho práce, nešlo o funkciu.

Mikulec neoznámil žiadne konkrétne kroky, čo sa týka odvolania Kurilovskej z funkcie. Podľa neho ide o kompetencie akademického senátu. Za odchod rektorky sa však vyslovil aj predseda výboru Juraj Krúpa a jeho kolegyňa Anna Zemanová (obaja SaS). Krúpa vyzval ministra, aby konal.

Podľa Kurilovskej by jej odstúpenie bolo zbabelé, lebo išlo o zlyhanie jednotlivca. Neplánuje preto vyvodiť zodpovednosť ani voči vedúcemu katedry, ktorého odchod spomenul Mikulec.